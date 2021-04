Lassan

Der Monat April im Jahr 1896 stand in der Stadt am Peenestrom ganz im Zeichen der Eröffnung der Anklam-Lassaner-Kleinbahn. Bereits im Dezember 1892 hatte sich der Oberpräsident der Provinz Pommern mit dem Bau mehrerer neuvorpommerscher Kleinbahnnetze beschäftigt. Darunter befand sich auch die Strecke von Anklam nach Lassan. Mit dem eigentlichen Bau wurde im Frühjahr 1895 begonnen.

Nur ein Jahr später, nämlich am 23. April 1896, war Folgendes in der „Stralsundischen Zeitung“ zu lesen: „Lassan 21. April. (Kleinbahn.) Heute fand die feierliche Eröffnung der Kleinbahn Anklam=Lassan statt. Es nahmen an derselben Vertreter unserer Provinz, unseres Regierungsbezirks und Kreises theil. Viele Häuser der Stadt hatten zu Ehren des Tages geflaggt und der Bahnhof war aufs Feierlichste geschmückt.

Die mit der Bahn von Anklam gegen 11 Uhr hier erschienenen Ehrengäste fuhren auf der Hafenbahn bis zum Markte und begaben sich dann ins ‚Gesellschaftshaus‘, wo unter Betheiligung mehrerer hiesiger Stadtvertreter ein Frühstück eingenommen wurde. Nachdem noch der Herr Oberpräsident Exzellenz von Puttkamer das Innere der hiesigen Kirche in Augenschein genommen hatte, verließen die oben genannten Herren gegen 1 Uhr wieder unseren Ort, um noch die Bahn von Crenzow nach Buddenhagen zu besichtigen.

Morgen wird nun nach dem vom Aufsichtsrath der Bahn festgesetzten Fahrplan der Betrieb für den öffentlichen Verkehr beginnen. Es werden zwischen hier und Anklam täglich drei Personenzüge mit Güterbeförderung hin und zurück verkehren, dagegen von Crenzow nach Buddenhagen vorläufig nur an zwei Tagen in der Woche regelmäßig Züge und nach Bedarf Extrazüge abgelassen werden.“

Anklam-Lassaner-Kleinbahn in Lassan 1935 Quelle: Sammlung Bernd Jordan

411 Kinder an der Lassaner Schule

Die „Greifswalder Zeitung“ veröffentlichte am 17. April 1896 eine Statistik über Schülerzahlen, die zeigt, um wie viel besser es quantitativ um den Nachwuchs am Ende des 19. Jahrhunderts in Vorpommern bestellt war. Dort heißt es: „Lassan 15. April.(Schülerzahl.). Der Unterricht an der hiesigen Stadtschule begann wieder am Montag, den 13. April. Die Schülerzahl beträgt 411 (423) und zwar 206 (206) Knaben und 205 (217) Mädchen. Diese vertheilen sich auf die einzelnen Klassen wie folgt: 1. Knabenklasse 34 (27); 2. Knabenklasse 45 (39); 3. Knabenklasse 53 (59); 1. Mädchenklasse 32 (36); 2. Mädchenklasse 39 (46); 3. Mädchenklasse 49 (52); obere Grundklasse 76 (77) und zwar 34 (41) Knaben und 43 (47) Mädchen.

Von Bernd Jordan