Vor 125 Jahren wurde erste Greifswalder Kinderklinik eröffnet

Greifswald

Am 1. Oktober dieses Jahres feiert die Universitätsmedizin den 125. Jahrestag der Eröffnung ihrer ersten Kinderklinik in Greifswald. Es war die dritte in Preußen und die siebte in Deutschland. Die Einrichtung in den Häusern Hunnenstraße 2 und 3 bestand von vorher bereits als Krankenhaus von Professor Paul Krabler.

Sie wurde nun von der Hochschule auf der Grundlage eines Erlasses des preußischen Ministeriums der geistlichen-, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten übernommen. Paul Krabler (1841 bis 1907) wurde erster Direktor. Berlin bewilligte einen einmaligen sowie einen jährlichen Zuschuss für die neue Klinik.

Ministerium setzte eigenständige Kinderheilkunde durch

„Die Kinderheilkunde war vorher Teil der Inneren Medizin“, schildert der aktuelle Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin die damaligen Verhältnisse. Nicht nur in Greifswald gab es erhebliche Widerstände gegen eine Trennung. So sprach sich in Berlin der berühmte Rudolf Virchow gegen eine eigenständige Kinderheilkunde aus.

„Dabei ging es nicht zuletzt um die Konkurrenz bei der Verteilung von Ressourcen“, so Lode. Die bestehenden Kliniken befürchteten, Mittel an den neuen Lehrstuhl abtreten zu müssen. Doch Friedrich Althoff, der „heimliche preußische Kultusminister“ setzte die Eigenständigkeit universitären Kinderheilkunde durch.

Bürger finanzierten Haus in Greifswald mit

Mit ermöglicht hatten die Einrichtung der Greifswalder Kinderklinik zwei Bürger, der Hotelbesitzer Carl Friedrich Witte und der Ratsherr Carl Horst. Die 1887 und 1888 verstorbenen Männer stellten in ihren Testamenten dafür erhebliche Mittel zur Verfügung. Für das Kinderkrankenhaus wurden die Häuser der Chemieprofessoren Hugo Schwanert und Heinrich Limpricht erworben und umgebaut. Krabler stellte darüber hinaus eigene Mittel zur Verfügung.

Der erste Klinikdirektor Prof. Paul Krabler Quelle: Archiv Kinderklinik

Wie Professor Hans Reddemann in seinem Buch über die Geschichte der Kinderklinik schreibt, wurde das Erdgeschoss für die Lehre, die Poliklinik sowie für die Wohnung des Hausmeisters, seiner Frau und den vier Kindern und die Wohnung des einzigen Assistenzarztes genutzt. Ferner wurden eine Diakonissin aus Stettin sowie ein Dienstmädchen eingestellt. Im Obergeschoss entstanden Säle mit Betten für je Kinder bis zum 12. Lebensjahr, die nicht an einer Infektionskrankheit litten. Letztere wurden weiter in der Klinik für Innere Medizin behandelt. Einen kleinen Operationssaal gab es erst seit 1897.

Säuglingssterblichkeit lag bei 20 Prozent

Wie dringend die neue Einrichtung benötigt wurde, belegt die hohe Kindersterblichkeit in Vorpommern. Wie Reddemann schreibt, lag sie um die Jahrhundertwende bei 20 Prozent. In den Monaten seit der Eröffnung bis zum April 1897 wurden 37 Säuglinge und Kinder in der Greifswalder Klinik behandelt. Drei kleine Patienten konnten dank Krabler und des Geldes einer Greifswalderin und einer Stralsunderin kostenlos stationär aufgenommen werden. 1905 kamen 40 Prozent der behandelten Kinder aus Greifswald.

Prof. Erich Peiper, Glasmalerei in der Kinderklinik Soldmannstraße Quelle: Eckhard Oberdörfer

Krabler entband 1874 eine an Syphilis leidende Frau und erkrankte in der Folge schwer. Er starb 1907 und wurde in einem Ehrengrab auf dem Alten Friedhof beigesetzt. Sein Nachfolger wurde Prof. Erich Peiper (1856 bis 1938), der schon zuvor zehn Semester Kinderheilkunde in Greifswald gelesen hatte und die Klinik seit 1906 kommissarisch geleitet hatte.

Der Arzt hat sich sehr für Pockenschutzimpfungen in ganz Deutschland und Österreich-Ungarn eingesetzt. Er erteilte selbst Impfunterricht. Peiper war der Auffassung, dass Säuglinge möglichst nur mit Muttermilch bzw. der von Ammen ernährt wurden. Das unterstützte die Milchabgabestelle des „Vaterländischen Frauenvereins“. 1910 richtete Peiper eine Milchküche in der Hunnenstraße ein. Zehn Rinder aus Schönwalde lieferten dafür Tbc-freie Milch.

Peiper war „struppig“, laut und polternd

Peiper richtete ferner eine Beratungsstelle für Mütter für die Säuglingsfürsorge ein. Mit dem Rad fuhr der Kinderarzt über die Dörfer und prüfte die hygienische Qualität des dortigen Brunnenwassers.

Reddemann charakterisiert den Professor über die Tochter des Hausdieners Hars, Wöbcke Woytszak: „Der Herr Prof. Peiper hatte einen struppigen Vollbart und genauso struppig wie er aussah, genauso laut und polternd betrat und bewegte er sich auch in der Klinik.“ In Peipers Arbeitszimmer standen demnach von Hars präparierte Frühgeburten in Spiritus, geordnet nach Monaten, die die. „Eine Frühgeburt, die Peiper noch fehlte, hatte Hars in einem Wassereimer aus Stettin holen müssen.“

Noch vor dem Ersten Weltkrieg zog die Kinderklinik in einen 1912/13 errichteten Neubau in der Soldmannstraße mit 300 Betten um. 1915 konnte in der Nachbarschaft das Säuglingsheim der Kreise Greifswald, Grimmen und Franzburg sowie der Städte Greifswald und Stralsund für „gefährdete Mütter und ihre unehelichen Kinder“ eingeweiht.

Von Eckhard Oberdörfer