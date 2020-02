Sassnitz

Zwei leuchtend weiße Zacken ragen vor blaugrüner Ostsee gen Himmel. Wind, Frost und Regen haben sie über Jahrhunderte aus der Steilküste herausgemeißelt. Wer hier abstürzt, ist verloren. Daran ließ Caspar David Friedrich keinen Zweifel, als er die Wissower Klinken auf seinem Gemälde „Die Kreidefelsen von Rügen“ verewigte.

Das Bild ist eine Ikone der romantischen Malerei. Aus zwei Gründen ist es für Mecklenburg-Vorpommern von unschätzbarem Wert: Es hat Rügen weltweit bekannt gemacht und es dokumentiert ein Stück Landschaft, das so nicht mehr existiert. Drei Abbrüche am 23., 24. Februar und 25. Februar 2005 zerstörten die berühmten Zinnen. Zehntausende Tonnen Kreide stürzten damals ins Meer und erschütterten die Insel – seismologisch und emotional.

Gilt als Hochzeitsbild

Friedrichs Bild, das diese Felsformation zeigt, entstand 1818 auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft und gilt als ein Hauptwerk der deutschen Romantik.

„Kreidefelsen auf Rügen“ von Caspar David Friedrich Quelle: Repro: dpa

Im Januar des Jahres hatte Caspar David Friedrich die 20 Jahre jüngere Christiane Caroline Bommer geheiratet. Auf ihrer Hochzeitsreise im Sommer 1818 besuchten sie ihre Verwandten in Greifswald und Neubrandenburg. Von dort unternahmen sie auch einen Ausflug nach Rügen. Unter Kunsthistorikern gilt das Gemälde auch als Hochzeitsbild.

Als sicher gilt, dass Friedrich sich selbst als junger Mann rechts und seine Frau im roten Kleid links abgebildet hat. Dazu, wer der Mann auf dem Boden ist, gibt es unterschiedliche Theorien. Im Zentrum der Komposition stehen die bizarren Felsen der Wissower Klinken. Sie bilden den scharfen Kontrast zur heiteren Farbigkeit des Bildes und stechen zwischen den Eheleuten spitz in die vollkommen ruhige Ostsee.

Altersunterschied wie eine Kluft

Die Felsen stören den vermeintlichen Frieden der Reisegruppe. Sie ragen hinter dem schmalen Rasenstück hervor und geben einen Eindruck vom zerklüfteten Abgrund, der dahinter lauert. Bekannt ist, dass Friedrich den großen Altersunterschied zwischen ihm und seiner Frau als ebensolchen Abgrund empfand. Das Bild könnte sein Unbehagen versinnbildlichen.

Abbrüche formen Landschaft Nicht nur die Strände, auch die schroffe Schönheit der Steilküste zieht jedes Jahr tausende Urlauber nach Rügen. Entstanden ist die markante Küstenlinie von Deutschlands größter Insel durch Gletschervorstöße aus der Eiszeit – doch im Laufe der Jahrtausende hat sie sich immer wieder verändert. Zahlreiche Faktoren führen zur Erosion der Küste, dazu gehören Frost, Wind, starker Regen oder Wellengang. Vorhersehbar sind solche Abbrüche auch für Experten nicht. Als gesichert gilt lediglich, dass ein Abbruch nicht allein kommt. Meist erfolgen mehrere Kreiderutsche kurz hintereinander. Und noch eine Beobachtung haben Forscher der Uni Potsdam auf Rügen gemacht: Abbrüche finden meistens zwischen Mitternacht und Sonnenaufgang sowie am Nachmittag statt. Warum das so ist, wissen die Geologen noch nicht. Sicher dagegen ist, dass Rügens Wahrzeichen, der Königsstuhl, in wenigen Jahren nicht mehr betreten werden kann. Der Zugang wird durch Verwitterung immer schmaler.

Die Faszination für dieses in Öl gemalte Drama hat in den vergangenen 200 Jahren nicht nachgelassen. Das Gemälde mit den markanten Wissower Klinken ziert unzählige Poster, Postkarten oder Puzzle. Noch heute wirbt die Insel Rügen mit ihrem Anblick auf einem der braunen Hinweisschilder an der A 20. Dabei sind sie seit 15 Jahren verschwunden.

Zahlreiche Wanderungen bekannt

Möglicherweise sind sie für den Tourismus ein größerer Verlust als für Geologen oder Kunsthistoriker. Detlef Stapf beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Werk Caspar David Friedrichs. Im vergangenen Jahr hat er gleich zwei Bücher über den Maler veröffentlicht. Er sagt: „Dieses ikonische Bild gab es in Wirklichkeit ja nie.“ Friedrich habe es wie die meisten seiner Gemälde aus Versatzstücken komponiert.

Tatsächlich sind zahlreiche Wanderungen des Greifswalder Romantikers bekannt, die er nach Rügen unternahm. Dabei fertigte er zahlreiche Zeichnungen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven von der Küste und den Kreidefelsen an. Ähnliche Wanderungen unternahm er auch in den Harz oder ins Riesengebirge. Im Atelier setzte er seine Gemälde später aus verschiedenen Zeichnungen zusammen. So entstand etwa auch das Gemälde „Ruine Eldena im Riesengebirge“, das im Pommerschen Landesmuseum in Greifswald zu sehen ist.

Zeugnis sich verändernder Landschaft

Für Friedrich-Experte Stapf war der Abbruch der Klinken kein Ereignis, das ihn emotional anrührt: „Die Landschaft ist ja immer in Bewegung. So ein Abbruch stellt eher den Normalzustand der Kreideküste dar.“ Friedrichs Klinken seien eher ein Typus als eine konkrete Landschaft. Kurzum: „Das Bild der Kreidefelsen ist ein Zeugnis einer sich verändernden Landschaft.“

Doch eines zeigt der Abbruch der Klinken für Detlef Stapf deutlich: „ Friedrich hat dafür gesorgt, dass wir im Angesicht der Felsen sentimental werden. Er hat diese Landschaft, wie viele andere Motive auch, romantisiert. Die Kunst hat also gewirkt.“ Und für alle, die über den Verlust vor 15 Jahren untröstlich sind, hat er gute Nachrichten: „Diese zackenartigen Ausbuchtungen entstehen entlang der Kreideküste immer wieder durch Erosion.“

