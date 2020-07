Vor 60 Jahren entstand Gästeheim der DDR-Regierung auf dem Vilm

Vilm

Streiten sich zwei, freut sich der Dritte – könnte man die kurze Episode aus der Geschichte der Insel Vilm überschreiben. Die Handlung spielte in den 1950er-Jahren und brachte vor allem Vertreter der Gemeinde Putbus und des Rügener Naturschutzes gegeneinander auf. Streitobjekt war die kleine Insel im Rügischen Bodden, die bereits 1936 unter Naturschutz gestellt worden war. Das Drama in mehreren Akten entschied schließlich die DDR-Regierung für sich, die als beobachtender Dritter hier ein Gästeheim für Minister und Mitglieder des SED-Politbüros einrichten ließ. Aber was war bis zu dieser Entscheidung vor 60 Jahren passiert?

Putbus setzte auf Ausflungsfahrten

Die Putbusser freuten sich 1957 über den Titel Kurort und wollten in ihre Ideen für einen passenden Erholungsbetrieb im Gemeindegebiet die Insel Vilm einbeziehen. Bürgermeister Wilhelm Höfs akzeptierte die von der Naturschutzbehörde angemahnten Vorschläge zu einer behutsamen Bewirtschaftung der Insel nicht und setzte auf eine Ausweitung von Ausflugsangeboten auch zur Insel. Man wollte an die blühenden Zeiten zwischen den Weltkriegen anknüpfen, als hier eine Pension für Übernachtungs- und Tagesgäste betrieben wurde. Daher nahm eine öffentliche Gaststätte hier bald ihren Betrieb auf und Fahrgastschiffe konnten ohne Einschränkungen den Vilm anlaufen.

Lärm, Abfälle und noch mehr Schäden

Das führte nach Aussagen von Dr. Harry Schmidt „zu einer nicht nur für die Naturschutzbelange komplizierten Situation“, denn oft waren täglich zwischen 600 und 700 Menschen auf der kleinen Insel. Die Ergebnisse lagen bald auf der Hand und wurden in einer Kritik des Instituts für Landesforschung und Naturschutz aufgenommen: „Die finanziell schwache Gemeinde Putbus hat durch eine Riesenreklame einen Massenbesuch der Insel eingeleitet, der weder im Sinne einer wirklichen Erholung der Kurgäste, noch im Sinne der Erhaltung unserer letzten natürlichen Landschaften geduldet werden kann.“ Beeinträchtigungen sah man vor allem gegeben durch „Lärm, Abfälle, Stickstoffanreicherung und Trittschäden.“

Ministerpräsident: Touren mit dem Motorboot einstellen

Das sollte sich ändern, nachdem der Ministerpräsident Otto Grotewohl im Sommer 1959 sich ein Bild von der Lage machte und mit Hellmuth Dost, dem Naturschutzbeauftragten von Rügen, sprach. Sie einigten sich auf eine begrenzte Zahl von Gästen, die den Vilm besuchen durften. Außerdem akzeptierte das Büro des Ministerpräsidenten weitere Forderungen aus einem Gutachten des Naturschutzinstituts in Greifwald. Das betraf die Verkabelung von Telefon- und elektrischen Leitungen, die schadlose Beseitigung von Abwasser und Müll, eine landschaftstypische Bauweise und die Anpassung der Wirtschafts- und Wanderwege an die Belange des Naturschutzes.

Der Tourenverkehr per Motorboot musste eingestellt werden und die Insel wurde von der zentralen Naturschutzverwaltung zur Nutzung an den Deutschen Turn- und Sportbund übergeben. Dieser stritt sich in einem weiteren Verwaltungsakt mit der Gemeinde, der Naturschutzbehörde und dem Wasserstraßenbauamt um den Fährverkehr zum Vilm.

„Erholungsstätte im Naturschutzgebiet “

Und während sich zwei oder sogar drei Institutionen stritten, hatten Vertreter der DDR-Regierung schon längst entschieden, was mit dem Vilm werden sollte. 1960 arbeitete in Lauterbach ein „Sonderbaustab Insel Vilm“, der die so genannte „Erholungsstätte im Naturschutzgebiet“ als „ Gästeheim der Regierung“ errichten sollte. Damit war den Insidern schon klar, dass das Eiland für jeglichen öffentlichen Besucherverkehr auf Dauer gesperrt werden sollte.

Nach dem ersten Gebäude der Feriensiedlung, das für Staatschef Walter Ulbricht entstanden war, folgten zehn weitere schilfgedeckte Häuser. Außerdem kamen ein Gesellschaftshaus, ein Wirtschaftsgebäude und ein Bootshaus dazu. Alle Einrichtungen wurden durch eine 250 Meter lange Betonstraße und anderen Versorgungsanlagen miteinander verbunden. Damit war das Schauspiel in mehreren Akten beendet, die Insel für Staatszwecke gesperrt und der Vorhang für die kommenden 30 Jahre gefallen.

