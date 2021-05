Putbus

Vor 75 Jahren herrschte kein Lehrermangel auf Rügen und trotzdem reichten die Lehrkräfte hinten und vorn nicht. Der Grund dafür lag auf der Hand: Zwischen 60 und 70 Prozent der 1945 tätigen Pädagogen im ehemaligen Inselkreis gehörten der NDSAP an. Die neuen Machthaber legten fest, dass „mit ihnen die neue Schule nicht aufzubauen“ war. Mit dieser verständlichen Entscheidung begannen die Schwierigkeiten bei der Suche, Auswahl und Ausbildung von geeigneten Männern und Frauen. Denn sie sollten vor allem „antifaschistische Kräfte“ sein.

Der erste Neulehrerjahrgang dauerte nur sieben Monate

Zu Beginn des neuen Schuljahres 1945/1946 mussten gut 100 Neulehrer ausgebildet werden, denn vor allem in kleineren Orten wie Moordorf oder Üselitz waren sie Mangelware. Daher kürzte man hier sogar die Stundentafel. Die Bildungspolitiker entschieden, einen „Schulhelferkurs“ in Bergen und zwei Kurzlehrgänge am ehemaligen Pädagogium in Putbus durchzuführen. Für die erste Not schien das eine geeignete Lösung und die über 12 300 Schüler auf der Insel wurden fürs Erste versorgt. Bei der steigenden Schülerzahl und dem Anspruch an eine gute Ausbildung der Kinder, reichte die Schnellausbildung aber nicht mehr aus. Zwei Jahre später gingen schon über 17 200 junge Rüganer in die Schule.

Der erste „Neulehrerjahrgang“ begann in Putbus am 1. Februar 1946. Zunächst dauerte die Ausbildung sieben Monate; ab September studierte man am „Institut für Lehrerbildung“ (IfL) ein Jahr lang. Der erster Direktor Reinhold Lenz war sich mit seinen Kollegen einig: Sie wollten eine „Jugend frei von nazistischen und militaristischen Auffassungen im Geiste des friedlichen und freundschaftlichen Zusammenlebens der Völker“ ausbilden. Dazu brauchte man die passenden Lehrerinnen und Lehrer.

Ausbildung für eine „große Erziehungsarbeit“

Die Ausbilder der ersten Jahrgänge waren besonders gefordert, denn die Kursteilnehmer brachten große Unterschiede in Alter, Beruf, sozialer Herkunft oder in der Vorbildung mit. Sie alle aber einte ein gemeinsamer Gedanke, wie IfL-Student Klaus Pahl meinte. Für ihn begann in Putbus nach einer gestohlenen Jugendzeit „unser Leben, unsere berufliche und persönliche Perspektive.“

Um sich auf ihre „große Erziehungsarbeit“ vorzubereiten, beschäftigten sie sich mit allgemeinbildenden Fächern wie Deutsch, Mathematik oder Geschichte und erhielten Einblicke in spezielle Inhalte der Pädagogik und Psychologie. Mit diesem Rüstzeug machten sich die Absolventen nach ihren bestandenen Lehrgangsprüfungen auf zu den Schülern der Insel.

Information: Das Putbusser Institut für Lehrerbildung trug ab 1949 den Namen des deutschen Pädagogen Adolf Diesterweg (1790–1866). Bis zum Umzug der Einrichtung nach Rostock (1975) wurden mehr als 4000 angehende Grundschullehrer ausgebildet.

Von André Farin