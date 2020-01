Binz

Mehr Sport zu treiben, ist einer der Klassiker unter den Vorsätzen für das neue Jahr. Die Binzer und ihre Gäste haben nicht auf den 1. Januar gewartet. Sie starteten noch am letzten Tag des alten Jahres sportlich durch. Knapp 250 Frauen, Männer und Kinder drehten beim Silvesterlauf am 31. Dezember eine Stunde lang ihre Stadionrunden. Sowohl Einzelläufer als auch kleine Staffeln waren am Vormittag an den Start gegangen.

„Es geht nicht darum, besonders schnell zu sein und in der einen Stunde die meisten Runden zu drehen“, machte Torsten Kohlschmidt von der Kurverwaltung deutlich. Die hatte die Veranstaltung zum dritten Mal auf die Beine gestellt. „Die Leute, die Spaß daran haben, sich zu bewegen und sportlich zu betätigen, sollen dazu Gelegenheit bekommen.“ Dass sich dafür immer mehr Einheimische und Urlauber begeistern, haben die Organisatoren schon bei der Anmeldung gemerkt. Rund 180 Freizeitsportler kamen im vergangenen Jahr zum Binzer Silvesterlauf. Dieses Jahr wurde die maximal mögliche Teilnehmerzahl auf 250 festgesetzt. Diese Obergrenze wurde voll ausgeschöpft. „Aber wir hätten auch niemanden abgewiesen, wenn es jetzt vier oder fünf Starter mehr gewesen wären“, versichert der für Sport zuständige Mitarbeiter der Kurverwaltung.

Laufen und saufen – und beides in Maßen

Haben die Insulaner und Besucher am letzten Tag des Jahres nicht genug mit den Vorbereitungen für die Silvesterfeier zu tun? Annett Salomo und Silke Beer-Bolik lachen. Die Dresdnerinnen nennen sich als Staffel „Promenaden-Tussis“. Sie sind zum Jahreswechsel nach Binz gekommen, haben das gute Wetter bei Spaziergängen am Strand und auf der Promenade genossen und wollen am Abend richtig feiern. Aber vorher haben sie noch die Laufschuhe aus dem Reisegepäck geholt und abwechselnd ihre Runden im Binzer Stadion gedreht – wie auch ihre Freunde Susen Heerwagen und Tino Wank, die als Team „Arsch auf Eimer“ an den Start gingen. „Laufen und saufen“, so umschreiben sie augenzwinkernd das Silvester-Motto. Allerdings beides in Maßen: „Wir wollen schließlich noch das Feuerwerk in der Nacht genießen.“

Fünfjährige war jüngste Läuferin

Unter den Staffelläufern waren viele Familien. Der Glower Klaus Lipke trat mit seiner Tochter Christin Düring aus Köln als Team „Vater Tochter“ an, Katrin Mais vom VSV Rössing mit ihrer fünfjährigen Tochter Hanna, der jüngsten Starterin, als „Bibi und Tina“. Die schnellsten Staffelläufer waren Tom Landmann und Justin Zabel, die in der einen Stunde gemeinsam 42 Runden zurücklegten. Schnellster Einzelläufer war der Vorjahres-Sieger Manuel Kuse aus Binz (37,5 Runden). Eine Medaille bekamen alle Teilnehmer aus den Händen von Bürgermeister Karsten Schneider.

Von Maik Trettin