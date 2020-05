Vor der Linse: Fotograf Daniel Biskup lichtet Macher der Rügenbrücke ab

Stralsund

Er hat den Fall des Eisernen Vorhangs dokumentiert, die Jahre nach der deutschen Wiedervereining in Bildern festgehalten und dabei immer die Menschen im Blick gehabt. Er porträtierte Michail Gorbatschow, George Bush senior, Gerhard Schröder, Donald Trump, Wladimir Putin, Bill Gates, Helmut Kohl, Karl Lagerfeld, Emanuel Macron und nicht zuletzt auch Angela Merkel.

30 Jahre Verkehrsprojekte Deutsche Einheit

Jetzt arbeitet der Fotograf, Journalist, Politikwissenschaftler und Historiker Daniel Biskup (57) im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums an einem Projekt zur Dokumentation der Verkehrsprojekte Deutsche Einheit. In die 17 Vorhaben flossen seit dem Jahr 1991 immerhin 42 Milliarden Euro. Allein 125 Millionen Euro verschlang der Bau der neuen Rügenbrücke, die natürlich nicht in der Dokumentation von Biskup fehlen darf.

Nicht aber nur wegen der großen Summe, die in den über 70 000 Kubikmetern Beton und 15 000 Tonnen Stahl steckt, sondern auch wegen ihrer Eleganz, der besonderen Architektur, der Ingenieurleistung und des Könnens der Bauleute.

Menschen, die Bauwerke geschaffen haben

„30 Jahre Wiedervereinigung – Menschen, die Bauwerke geschaffen haben“ lautet der Titel der Dokumentation. Und diese Menschen will Biskup zeigen. „Sie waren es, die dazu beitrugen, dass sich die Infrastruktur so entwickeln konnte, wie sie sich entwickelt hat“, sagt er.

Der damals 34-jährige Maschinist Michael Rohde aus Binz im November 2004 beim Bau der Rügenbrücke. Quelle: Jens-Peter Woldt

Der ehemalige Maschinist unterm Pylon

In Stralsund traf sich der Fotograf mit dem Binzer Michael Rohde (50) unter dem Pylon der Brücke, 50 Meter über dem Strelasund. Rohde prägte in den ersten Monaten das Werden des neuen Wahrzeichens Ende 2004, Anfang 2005 maßgeblich mit. 2831 Meter, mit den Anfahrtrampen sogar rund 4000 Meter lang, sollte es werden, wurde es.

Etwa ein knappes halbes Jahr war er mit einem Team der Hamburger Firma GKT Spezialtiefbau auf der Landseite in Stralsund im Bereich der Schwarzen Kuppe tätig. Sein Job: Als Maschinist bediente er ein 100 Tonnen schweres Gerät, mit dem die Gründungsarbeiten für die Brücke vorangetrieben wurden.

Vor 16 Jahren mitgewirkt

Tatsächlich stand der gebürtige Rüganer am vergangenen Mittwoch das erste Mal oben auf dem Bauwerk, an dem er vor nunmehr fast 16 Jahren mitgewirkt hat. „Es ist ja auch nicht so einfach, als Fußgänger dort hoch zu kommen“, sagt er. Zwar habe er auch schon einmal daran gedacht, am Rügenbrückenlauf teilzunehmen, aber so richtig ernsthaft sei er dieses Ziel nicht angegangen.

Immer wieder ein erhabenes Gefühl

Und dann der Anruf von Daniel Biskup, der nicht viel Überredungskunst aufbringen musste, um ihn, den Maschinisten von damals, zu überzeugen, sich am Pylon fotografieren zu lassen. „Es war schon etwas Besonderes“, sagt Rohde im Nachhinein. Es sei auch immer wieder ein erhabenes Gefühl, die Brücke zu sehen und zu wissen, „da steckt auch meine Arbeit drin“.

Bodenständiger Rüganer

Auf den großen Baustellen in Deutschland ist Michael Rohde heute nicht mehr unterwegs. Bodenständig wie Rüganer nun einmal sind, hat er in Binz Wurzeln geschlagen, Wurzeln, die natürlich nie ganz durchtrennt waren, hat eine Frau aus Bayern geheiratet und arbeitet seit 2013 als Technischer Leiter am Naturerbezentrum in Prora.

Auch ein Tunnel war im Gespräch

Daniel Biskups zweiter Protagonist an der Rügenbrücke ist ihr Architekt André Keipke (58) aus Rostock. Kurz vor ihrer Eröffnung Mitte Oktober 2007, sagte er in einem OZ-Interview, dass er bereits 1999 begonnen habe, Vorstellungen zur Brücke in Handskizzen und Visualisierungen am Computer festzuhalten. Und wörtlich: „Es ist ja auch nicht so, dass mit einer Zeichnung gleich der große Wurf gelingt. Das Ganze ist ein langer Prozess...“

Dabei sei damals noch gar nicht klar gewesen, wie die zweite Strelasundquerung umgesetzt werden sollte. „Es hätte auch ein Tunnel werden können, wir haben uns an die Brückenkonstruktion herangetastet. Für mich gehörten dazu auch viele Tage, in denen ich die Landschaft und das Stadtbild in Stralsund und Umgebung studiert habe. Denn die Brücke sollte nicht in Konkurrenz treten zur alten Hansestadt und der sensiblen Natur ringsherum.“

125 Millionen Euro für das Bauwerk Die erste feste Verbindungzwischen der Insel Rügen und dem Festland wurde mit den Rügendamm am 5. Oktober 1936 für die Bahn freigegeben. Autos rollten erstmals am 13. Mai 1937 über die Ziegelgraben- und Strelasundbrücke. Eine zweite Strelasundquerung war bereits kurz nach der Wende 1989/90 im Gespräch. Dabei wurde auch über einen Tunnel nachgedacht. Letztendlich entschied man sich aber für die Brücke. Heftige Debatten gab es um die Finanzierung. Anfangs war privatwirtschaftlich eine Finanzierung des Projektes mit Mautgebühren vorgesehen, die jedoch scheiterte. Die Brücke wurde schließlich vollständig aus öffentlichen Mitteln finanziert und ist mautfrei nutzbar. Insgesamt flossen 125 Millionen Euro in das Bauwerk. Bereits während der Planungen hatten vor allem Umweltverbände Kritik an dem teuren Projekt geäußert. Beeinträchtigungen von Vögeln und Fischen wurden befürchtet. Zum Baubeginn am 31. August 2004 prangte direkt gegenüber dem offiziellen Festzelt ein Transparent mit der Aufschrift „Teure Brücke – Riesenstraße – Größenwahn – bei leerer Kasse“. Nach nur dreijähriger Bauzeit wurde die neue Rügenbrücke Mitte Oktober 2007 fertiggestellt. Für den Verkehr freigegeben wurde sie am 22. Oktober nachmittags. Am Wochenende zuvor hatten Zehntausende das Bauwerk gefeiert.

Fotoshooting auf der Brücke schnell organisiert

Am vergangenen Mittwochabend fuhr Biskup mit Keipke auf einem Boot der Wasserschutzpolizei von der Stralsunder Hafeninsel aus auf den Sund hinaus zum Ziegelgraben, wo er den Architekten vor – oder fast unter – seinem Bauwerk porträtierte. „Es hat alles wunderbar geklappt“, freute sich der Fotograf im Nachhinein – auch über die Hilfe, die er von lokalen Akteuren bei seiner Arbeit in der Hansestadt erhalten hat. Zumal es ja auch nicht so einfach ist, innerhalb von wenigen Stunden die Erlaubnis für ein Fotoshooting auf der Rügenbrücke zu erhalten oder ein Boot der Wasserschutzpolizei zu organisieren.

Wertschätzung für das Bauwerk

Für André Keipke ist die Rügenbrücke immer noch etwas Besonderes. Gefreut hat er sich, dass Biskup ihn für sein Projekt porträtiert. „Das ist auch eine gesellschaftliche Wertschätzung für das Bauwerk, die vor allem vor seiner Fertigstellung nicht immer vorhanden war“, argumentiert er. Der gebürtige Wismaraner hat deutschlandweit an vielen Brücken mitgewirkt: in Pirna an der 900 Meter langen Brücke über das Gottleubatal, bei Magdeburg gestalte er Autobahnbrücken entlang der A 14.

Immer wieder Brücken

Auch heute arbeitet sein Büro an Autobahnen mit und baut Brücken. Zum Beispiel die Rheinbrücke im Zuge der A 40 bei Duisburg. „Es ist eine Schrägseilbrücke und somit hat sie durchaus eine gewisse Ähnlichkeit mit der Rügenbrücke“, sagt Keipke. Außerdem würden er und seine Kollegen den Ersatzneubau der Rader Hochbrücke über den Nordostsee-Kanal betreuen. Baustart soll dort nach Angaben der Deges (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH) 2023 sein. In Mecklenburg-Vorpommern ist das Architekturbüro Keipke zudem für einige Wohnungsbauprojekte zuständig.

Dokumentation vorantreiben

Daniel Biskup, der mit seiner Familie in Augsburg lebt, aber auch in Berlin eine Wohnung hat, wird jetzt weiter durch den Osten Deutschlands reisen, um die Dokumentation voranzutreiben. Am 2003 fertiggestellten und fast acht Kilometer langen Rennsteigtunnel in Thüringen im Zuge der Autobahn 71 war er bereits. Bis Mitte Juli will er auch die anderen Fotos im Kasten haben.

Denn parallel zur Ausstellung mit den Gesichtern der Verkehrsprojekte Deutsche Einheit, die nach jetzigem Stand im September in Berlin eröffnet werden soll, soll auch ein 200-seitiger Bildband zu dem Thema erscheinen. Und der muss rechtzeitig in Druck gehen.

Zeitplan eng gestrickt

Biskups Zeitplan ist eng gestrickt. Auch wegen der Corona-Krise, die ihm einen dicken Strich durch seine Zeitplanung für die Dokumentation machte. Aber gerade diese Krise beschert ihm auch noch ein weiteres Projekt. Schließlich ist er auch Historiker. „Ich will für das Haus der Geschichte in Bonn diese außergewöhnliche Zeit dokumentieren“, sagt er und ist dankbar für den Tipp, dass am Rügenzubringer zwischen der A 20 und Stralsund ein Schild steht, das auf verbotene Tourismusverkehre nach Rügen hinweist.

Ganz besonders interessierte er sich auch für die Schlagzeile in der Stralsunder OZ „Kleiner Sieg in der Krise: Kreis derzeit coronafrei“.

Von Jens-Peter Woldt