Wittow

Bis vor kurzem waren nur staatlich anerkannte Kur- und Erholungsorte berechtigt, eine Kurabgabe zu erheben. Das änderte sich mit dem neuen Kurortgesetz, das auch die Kategorien „Tourismusort“ und „Tourismusregion“ kennt. Im vergangenen Jahr taten sich die Ostseebäder Sellin, Baabe, Göhren und Mönchgut zusammen, um als gemeinsame Tourismusregion anerkannt zu werden. Auch Gemeinden von Jasmund erstellten unter Führung der Stadt Sassnitz ein Integriertes Regionales Entwicklungskonzept (IREK) für ihren Bereich. Das wird mit 120 000 Euro aus dem Förderprogramm Leader unterstützt. Den gleichen Betrag beantragten nun auch die Gemeinden von Wittow, die sich ebenfalls als regionale Tourismusregion aufstellen möchten.

„Wir wollen das Projekt gemeinsam mit dem Tourismusverein Nord-Rügen auf den Weg bringen“, sagt der Putgartener Tourismuschef Andreas Heinemann. Das Vorhaben war in einer Bürgermeisterrunde von Gemeinden der Halbinsel besprochen worden und inzwischen fassten auch die Gemeindevertretungen Grundsatzbeschlüsse für das Vorhaben. „Wenn wir von Leader grünes Licht erhalten, würden wir eine Agentur beauftragen, die die Gemeinden abklappert und eine erste Bestandsaufnahme erstellt. Im zweiten Schritt möchten wir dann gemeinsame Zielvorstellungen entwickeln.“

Gemeinde Breege-Juliusruh könnte Bindeglied werden

Für die Anerkennung als Tourismusregion braucht es dann noch ein übergeordnetes Ausflugsziel und einen wirtschaftlichen Mittelpunkt. „Das Erste wäre für uns das Kap Arkona und in der Gemeinde Altenkirchen findet sich alles, was Urlauber begehren“, so Heinemann. Verleiht Schwerin dann den Titel, soll zunächst ein Konzept für sozialverträglichen Tourismus, aufeinander abgestimmte Kurabgabe-Sätze oder auch ein Mobilitätskonzept entstehen. Für die Bezahlung des Eigenanteils liebäugeln die Wittower mit dem Vorpommern-Fonds. Dann wollen die Wittower Gemeinden auch eine Zusammenarbeit mit dem Vorhaben auf der benachbarten Halbinsel Jasmund prüfen. Denkbar wäre später auch ein Zusammenschluss zur Tourismusregion Nord-Rügen.

Von dem Geld für das Jasmunder IREK möchte die Stadt Sassnitz vor allem einen Tourismus-Manager bezahlen. Sassnitz und Jasmund wollen auch die Schaabe gemeinsam entwickeln, welche beide Halbinseln miteinander verbindet. Aus diesem Grund nahm man auch die eigentlich auf Wittow gelegene Gemeinde Breege mit ins Boot. „Wir arbeiten seit zwei Jahren daran mit“, bestätigt Bürgermeister Arno Vetterick. Auf eine Mitarbeit auf Wittow sei er daher bislang noch nicht angesprochen worden, schließt sie aber nicht aus.

Von Uwe Driest