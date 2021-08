Vorfahrt missachtet: Zwei Menschen bei Unfall in Binz schwer verletzt

Binz

Am späten Sonnabendabend kam es Abzweig zur Dohlaner Straße in Binz zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein 61-Jähriger wollte an der Kreuzung links abbiegen, übersah dabei aber den Wagen eines 28-Jährigen.

Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurden der 61-Jährige und die Beifahrerin anderen Fahrzeug schwer verletzt. Beide mussten mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus von Bergen gebracht werden. Dort wurden sie stationär aufgenommen.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

Aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Straße für etwa anderthalb Stunden voll gesperrt werden.

Von RND/pat