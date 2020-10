Samtens

10 000 Euro Schaden: Das ist das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 16.45 Uhr an der Abfahrt der Bundesstraße 96 bei Samtens auf Rügen ereignete. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Wie die Polizei informierte, beabsichtigte ein 62-jähriger Kraftfahrer von der Insel an der Abfahrt nach links auf die Landesstraße 30 in Richtung Samtens abzubiegen. Dabei übersah er offenbar den VW Passat, gefahren von einer 54-jährigen Inselbewohnerin, der auf der Landesstraße aus Richtung Samtens in Richtung Garz unterwegs war.

Es kam zum Zusammenstoß, durch den an beiden beteiligten Autos laut Schätzung der eingesetzten Polizisten ein Schaden von jeweils 5000 Euro entstand.

Von Anja Krüger