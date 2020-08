Vorpommern

Sie sind echte Schätze: die kleineren Halbinseln in Vorpommern. Natur, Ruhe, Wasser – das alles und noch viel mehr bieten sie Einheimischen und Urlaubern. Vier dieser Kleinode stellen wir vor.

Devin bei Stralsund – mehr Schafe als Menschen

Hier leben im Sommer vermutlich mehr Schafe als Menschen: Devin. Die kleine Halbinsel ist ein Naturschutzgebiet rund einen Kilometer entfernt von dem gleichnamigen Ort, der zur Hansestadt Stralsund gehört. Das Kleinod liegt am Ufer des Strelasunds, der geschützte Bereich umfasst 106 Hektar und wurde im Juli 1993 ausgewiesen.

Anzeige

Eine Besucherin wandert auf der Halbinsel Devin. Quelle: Thomas Pult

Weitere OZ+ Artikel

Von einem kleinen Parkplatz aus kann die Moränenlandschaft mit Kleingewässern, Mooren, alten Weiden und Steilküste zu Fuß erkundet werden. Besonders die eiszeitlich geprägte Hügellandschaft lädt zum Spazieren ein. Ein Rundgang hat eine Länge von ungefähr vier Kilometern. Dabei begegnet man derzeit etlichen Schafen mit ihren Lämmern.

Schafe weiden auf der Halbinsel Devin bei Stralsund. Quelle: Thomas Pult

Vom Weg aus kann man noch viele andere Naturbeobachtungen machen – etwa im Ried schlüpfende Libellen oder vor der Küste See- und Uferschwalben auf Nahrungssuche. Der Förderverein für Landschaft und Naturschutz Devin, der sich seit 1996 ehrenamtlich für das Schutzgebiet einsetzt, empfiehlt einen Besuch besonders während der Ginsterblüte Ende Mai. Dann erstrahlt die Halbinsel in Gelb.

Beliebt ist auch der Aussichtspunkt Höhe 23. Dieser liegt nur wenige hundert Meter vom Parkplatz entfernt und bietet einen herrlichen Ausblick auf Stralsund und das gegenüber liegende Drigge auf Rügen.

Lesen Sie auch: Spektakulär und geheimnisvoll: Vorpommerns schönste kleine Inseln an der Ostsee

Zudar – unberührte Natur im Süden Rügens

Im Süden von Rügen liegt zwischen der Schoritzer Wiek, dem Rügischen Bodden und dem südwestlichen Eingang des Strelasunds die idyllische Halbinsel Zudar. Dort befindet sich der südlichste Punkt der Insel, der Palmer Ort, der wegen seiner Abgeschiedenheit nur wenig von Besuchern frequentiert ist und dessen Gebiet im Jahr 2011 der Michael Succow-Stiftung als Nationales Naturerbe vom Bund übertragen wurde.

Der Leuchtturm von Maltzien liegt zwischen Glewitzer Fähre und Palmer Ort auf Zudar. Quelle: Christa Driest

Nahe dem Palmer Ort verkehrt die vielen Reisenden bekannte Glewitzer Fähre, die Rügen mit dem Festland verbindet und nach Rügenbrücke und Rügendamm die drittwichtigste Strelasund-Querung ist. Wer auf diesem Weg Rügen erreicht, fährt auf dem Weg ins Innere der Insel fast vorbei am restaurierten Gutshaus Losentitz, in dem Volker Rösing wohnt. Der 69-Jährige ist vom Landkreis bestellter Naturschutzwart und Bodendenkmalpfleger und sagt: „Das Schöne an Zudar ist, dass es noch fast unberührte Teile der Landschaft gibt – es ist wünschenswert, dass die Natur weiterhin geschützt und erhalten bleibt.“

Am Strand von Zudar kann man kilometerweit spazieren. Rechts: der Palmer Ort ist der südlichste Punkt der Insel Rügen. Quelle: Thomas Pult

Pütnitz – Äcker, Wald und viel Historie

Die Halbinsel Pütnitz erstreckt sich westlich des gleichnamigen Dorfes bis zum Saaler Bodden. Das riesige, über 570 Hektar große Gelände bietet nicht nur viel Natur, sondern auch jede Menge Geschichte. Über Jahrhunderte war die Halbinsel geprägt durch Äcker, Weiden und Wald. Das änderte sich 1935: In diesem Jahr begannen dort Bauarbeiten für die Errichtung eines Fliegerhorstes. Im April 1936 begann der Dienstbetrieb. Geschult wurde auf Land- und Wasserflugzeugen.

Teilansicht der Halbinsel Pütnitz. Links im Bild sind die Hallen des ehemaligen Fliegerhorstes zu erkennen. Quelle: Olaf Hackethal

Von 1948 bis 1951 nutzte die Bodden-Werft Damgarten die erhalten gebliebenen ehemaligen See-Flugzeughallen für den Bau von Fischkuttern. Anfang 1952 übernahm die Rote Armee den Platz und baute ihn als Einsatzbasis aus. 1994 zogen die letzten russischen Flieger ab. Drei der fünf unter Denkmalschutz stehenden Flugzeughallen nutzt der Technik-Verein Pütnitz für Ausstellungen. Ende 2008 erwarb die Stadt Ribnitz-Damgarten die Halbinsel Pütnitz für mehrere Millionen Euro. Seit 2009 laufen die Planungen für eine touristische Nutzung der Halbinsel.

Peenemünde – sanfter Tourismus in schöner Natur

Wenn Oliver Klotzin zu den Anfängen auf der Halbinsel Peenemünde angesprochen wird, vergleicht er das mit einem „Trümmerfeld“. Der Berliner Bauunternehmer hatte 2010 die etwa 25 Hektar große Halbinsel zwischen Haupthafen und Peenestrom erworben. Mittlerweile hat er eine siebenstellige Summe investiert, um das Fleckchen auf historischem Boden zu einem touristischen Aushängeschild zu machen.

Die Halbinsel Peenemünde am Peenestrom ist zu einem touristischen Anziehungspunkt geworden. Quelle: Oliver Klotzin

„Natur erleben“ lautet sein Konzept. „365 Tage im Jahr“, so Klotzin, der inzwischen ein Apartmenthotel, Ferienhäuser, Wohnmobilstellplatz, Bootsliegeplätze (44) und Hafengalerie errichtet hat. 160 Betten bietet die Halbinsel, die mittlerweile 16 Vollzeitkräfte in Lohn und Brot hat.

„Mehr Betten wollen wir auf keinen Fall. Unser Motto verträgt sich nicht mit Massentourismus. Zu uns kommen Wassersportler, Segler, Angler, Naturliebhaber und Ruhesuchende.“ Künftig soll es nur noch eine „bedarfsorientierte Weiterentwicklung“ geben. Klotzin setzt auf Kunst, Kultur und Veranstaltungen, wie regelmäßig im Marinemuseum.

Von Kay Steinke, Christa Driest, Edwin Sternkiker, Henrik Nitzsche und Thomas Pult