Grimmen

Da lagen am späten Montagnachmittag kurzzeitig die Nerven bei Vorpommern-Rügens Landrat Dr. Stefan Kerth und seinen Verwaltungsmitarbeitern blank: Der zu beschließende Haushalt des Kreises für das Jahr 2021 stand auf der Kippe.

Halbe Million Euro zusätzlich gefordert

Ursache dafür war ein Änderungsantrag der Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Grüne/Freie Wähler, nachdem zusätzliche 500 000 Euro als Eigenanteil in den Haushalt eingestellt werden sollten. Zur Förderung des Radverkehrs im Landkreis. Damit sollte bereits 2021 auf die durch den Bund im Klimaschutz-Sonderprogramm „Stadt und Land“ für die Jahre bis 2023 bereitgestellten Finanzhilfen zur Förderung des Radverkehrs zurückgegriffen werden können.

Anzeige

Ziel des Programms ist der Aufbau sicherer und lückenloser Radnetze. Für MV sind als Fördermittel insgesamt 26 Millionen Euro vorgesehen. Für 2021 werden 80 Prozent an Fördermitteln in Aussicht gestellt, danach werden sie geringer. „Schnelles Handeln ist gefragt“, heißt es in der Begründung zur Beschlussvorlage.

Unterstützung aus CDU-Reihen

Thomas Reichenbach ( CDU), Vorsitzender des Mobilitätsausschusses, unterstützte diesen Antrag und brachte die Mehrheitsverhältnisse vorübergehend ins Wanken. „Der Landkreis ist aber nicht Baulastträger für die Radwege“, stellte Landrat Kerth klar. „Wir werden 2021 nicht einen Meter Radweg bauen“, betonte Kerth.

Die Gemeinden sollten jedoch das Förderprogramm zügig nutzen und können dabei auf Unterstützung des Radwegebeauftragten des Landkreises bauen, ergänzte er. Eine halbe Million jetzt kurzfristig zusätzlich in den Haushalt einzubauen, sei jedoch nicht möglich. Außerdem müssten bei einem Eigenanteil des Kreises von 500 000 Euro konkrete Radwege benannt werden, das könne man aus dem Stegreif nicht. Möglich sei lediglich, Planungsleistungen aufzunehmen. „Das würde allerdings die geplante Genehmigung des Haushaltes verschieben, der jetzt zügig beim Innenministerium eingereicht werden soll“, erläuterte der Landrat.

Lesen Sie auch Miltzower Schulzentrum wird Ganztagsschule

Prüfung im Fachausschuss abgelehnt

Christiane Latendorfs (Linke) Empfehlung, den Haushaltsänderungsantrag zunächst im Fachausschuss zu beraten und gegebenenfalls einen Nachtragshaushalt mit der zusätzlichen halben Million Euro aufzustellen, wurde mehrheitlich abgelehnt.

Mit 28 zu 22 Stimmen wurde der Änderungsantrag schließlich verworfen und der Haushalt 2021 am Montag um kurz vor 18 Uhr mit zwölf Gegenstimmen und fünf Enthaltungen mehrheitlich beschlossen.

Lesen Sie auch: Neuordnung von Vorpommerns Wirtschaftsförderung: So soll es ein Verein nun richten

Der beinhaltet unter anderem, dass die Kreisumlage bei 41,24 Prozent bleibt. Die Verwaltung hatte eine Erhöhung auf 41, 85 Prozent vorgeschlagen. Dazu hatte es einen fraktionsübergreifenden Änderungsantrag gegeben, der angenommen worden war. „Das bedeutet für die Stadt Grimmen beispielsweise rund 61 000 Euro weniger Kosten als zunächst geplant“, machte Armin Latendorf deutlich, der für Die Linke in der Grimmener Stadtverwaltung arbeitet und die Kreistagsdebatte als Zuschauer verfolgte.

Verabschiedung und Vereidigungen

Der gesamte Kreistag war von Corona geprägt. Sehr deutlich wurde das bei den Personalien, bei denen nicht wie üblich herzlich, sondern eher mit Abstand gratuliert und verabschiedet wurde.

Manfred Gerth scheidet als Beigeordneter des Landrates aus und wird von Landrat Stefan Kerth verabschiedet. Quelle: Almut Jaekel

Manfred Gerth scheidet zum 21. Januar 2021 als Beigeordneter des Landrates aus, seinen Stellvertreterposten übernimmt Katrin Meyer, die dafür vereidigt wurde. Gerth beginnt dann seinen Ruhestand, nachdem er insgesamt 30 Jahre lang als Beigeordneter tätig war – auch im Kreis Bad Doberan. Zudem wurde die bisher zweite Beigeordnete, Gisela Oberland, die diesen Posten nur zwei Jahre innehatte, verabschiedet. Ihre Aufgaben übernimmt Ricarda Rumpel.

Da Katrin Meyer bisher Kreistagspräsidentin ist, wird ab dem 21. Januar 2021 Andreas Kuhn dem Kreistag Vorpommern-Rügen vorstehen.

Streichung zahlreicher Punkte von der Tagesordnung

Ursprünglich gehörten fast 70 Tagesordnungspunkte mit teilweise zahlreichen Unterpunkten und Änderungsanträgen zur aktuellen Kreistagssitzung. Doch selten herrschte fraktionsübergreifend so viel Einigkeit unter den Kreistagsmitgliedern wie am Montag: Nach Änderung der Tagesordnung aufgrund von Streichungen und dem Zurückziehen von Anträgen, blieb etwa die Hälfe der Tagesordnungspunkte übrig, weil man die Sitzungslänge wegen der Infektionsgefahr verkürzen wollte.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Almut Jaekel