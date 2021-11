Schläge, Drohungen, Tritte – Gewalt in den eigenen vier Wänden bleibt oft unentdeckt. Gegen häusliche Gewalt wird derzeit in Aktionen im gesamten Landkreis Vorpommern-Rügen aufgerufen. Dieses Einzelschicksal einer Frau zeigt, wie sich Gewalt entwickelt und wo man Hilfe bekommen kann.

„Orange the world“ heißt es seit Montag in Grimmen. Am SOS-Familienzentrum wurde die Aktion gegen häusliche Gewalt eröffnet. Mit dabei waren unter anderem Grimmens Bürgermeister Marco Jahns (l.) und Katrin Schmuhl. Gleichstellungsbeauftragte in VR. Quelle: Almut Jaekel