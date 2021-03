Bergen

Mit der Luca-App fürs Handy soll die Kontaktnachverfolgung in Zeiten der Corona-Pandemie leichter gemacht werden. Doch derzeit wollen viele nur eines: Den Luca-Schlüsselanhänger, der sich offenbar zum modischen Accessoire der Stunde entwickelt. Der Schlüsselanhänger war eigentlich nur für jene Menschen gedacht, welche die Luca-App zur Kontaktnachverfolgung nutzen wollten, aber kein Handy besitzen. Eine verschwindend geringe Zahl, sollte man meinen.

„Für diese Menschen im Landkreis haben wir Schlüsselanhänger bestellt“, sagt die Sprecherin des Landkreises, Dörte Lange. „6000 Stück.“ Doch die Nachfrage auf die kleinen Plastikteile, mit denen man seine eigenen Kontaktdaten in einem sogenannten QR-Code speichern kann, überstieg alle Erwartungen.

Teilweise vergriffen, teilweise nicht angekommen

„Wir haben nur 60 Stück bekommen“, hieß es beispielsweise vom Amt West-Rügen. „Das sind ja sehr wenige, die reichen bei Weitem nicht.“ Anderswo klappte es gar nicht mit der Lieferung: In Stralsund zum Beispiel seien bis zum Nachmittag keine Anhänger angekommen, sagte Pressesprecher Peter Koslik. „Wir sollten 1600 bekommen und warten sehnlichst darauf.“

Auch im Amt Nord-Rügen wurden bislang keine Schlüsselanhänger gesichtet – dafür kamen unzählige Anfragen. Leer aus ging bislang auch Grimmen. „Bisher wurden uns keine Anhänger geliefert“, sagte Torsten Erdmann, Sprecher der Stadtverwaltung. „Auch die Fragen, wie viele Anhänger bereitgestellt werden und wie die Vergabe und Personalisierung erfolgen wird, kann ich momentan noch nicht beantworten“, so Erdmann weiter.

Zur Registrierung braucht es einen Internet-Anschluss

Im Amt Mönchgut-Granitz klingelten die Telefone heiß. „Wir haben schon nachbestellt“, hieß es hier. „Wir haben nur knapp 100 Stück bekommen, und es sind schon viele herausgegeben worden.“ Das Problem: Viele ältere Menschen würden in dem Glauben in die Verwaltungen kommen, dass der Luca-App-Schlüsselanhänger ganz ohne Internet funktioniert. Das klappt leider nicht, zur Registrierung braucht man definitiv einen Internetzugang.

Die Kreisverwaltung stellte jetzt klar, dass es keine weiteren Schlüsselanhänger geben werde, das sei eine einmalige Serviceleistung gewesen, so Dörte Lange. „Die Luca-App soll vornehmlich über mobile Endgeräte genutzt werden“, heißt es. Wer trotzdem unbedingt einen Schlüsselanhänger haben möchte, muss nicht leer ausgehen. „Über die Email hello@luca-app.de kann auch jeder selbst einen Anhänger anfordern.“

Registrierung im Einzelhandel auch analog möglich

Man müsse im Hinterkopf behalten, dass die Nutzung der Luca-App keine Vorschrift sei, sagt Lange. „Wir befürworten die Nutzung, aber man kann sich auch nach wie vor schriftlich in die Kontaktbögen des Einzelhandels eintragen“, so Lange. „Es muss also keiner Sorgen haben, dass er ohne Luca-App oder Schlüsselanhänger leer ausgeht.“

Im Amt Bergen auf Rügen hat man zwar eine Lieferung der begehrten Schlüsselanhänger bekommen, steht aber vor einer ganz anderen Frage: „Wie soll man denn reagieren, wenn ein Besucher mit dem Schlüsselanhänger zur Verwaltung kommt und sich einchecken will?“, so Bürgermeisterin Anja Ratzke. „Wie sollen wir das an den unterschiedlichen Stellen im Rathaus scannen?“ Mit dieser Frage ist die Bürgermeisterin nicht allein. Eine Nachfrage beim Entwickler Luca ergab: „Das Luca-System bietet die Möglichkeit, QR-Codes über Tablets oder Smartphones zu scannen.“ Ein Scanner könne bei Luca bestellt werden.

Von Anne Ziebarth