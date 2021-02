Stralsund/Tribsees

Möbel fertigen, Autos reparieren, Schmuck gestalten, Haare schneiden, Brötchen backen, Häuser bauen: Die Handwerker im Landkreis Vorpommern-Rügen haben gut zu tun – die meisten von ihnen auch trotz Corona. Etwa 130 Berufe bietet das Handwerk und viele davon kann man direkt vor der Haustür erlernen. Welche das konkret sind, erfahren Schüler und alle, die sich für eine Ausbildung interessieren, seit 2018 auf der Messe „Schaufenster ins Handwerk“ – so auch in diesem Jahr.

Kay Wellner ist zwar schon zum zweiten Mal mit der Organisation betraut, dennoch ist 2021 für ihn und die Kreishandwerkerschaft alles neu und anders: Die Messe zieht, natürlich wegen Corona, vom Strelapark ins Internet. Dreimal fand sie zuvor in Stralsunds größtem Einkaufszentrum statt. Vor Ort kamen angehende Azubis mit ihren künftigen Arbeitgebern ins Gespräch oder konnten sich schlicht über die einzelnen Berufe informieren. So ähnlich wird es auch Anfang März ablaufen, nur eben digital.

Messe vom 3. bis 10. März im Internet

„Das ist was völlig anderes und neu für uns“, sagt Projektleiter Wellner. Sein Augenmerk liegt zurzeit darauf, die Plattform zu erstellen. Sie wird unter der Adresse www.schaufenster-ins-handwerk.de zu erreichen sein. Vom 3. März um 10 Uhr bis zum 10. März um 14 Uhr sollen dort immer wieder neue Themen im Vordergrund stehen.

Kay Wellner leitet bei der Kreishandwerkerschaft das Projekt Handwerk 4.0. Quelle: Jörg Matern

In Videos werden verschiedene Berufe vorgestellt, Meister und Gesellen aus der Region berichten in kleinen Filmen von ihren Erfahrungen und Auszubildende erzählen von ihrem Traumberuf. In zwei Liveterminen stellen sich Meister und Gesellen allen Fragen rund um eine Ausbildung im Handwerk. Berufsorientierung also für alle, die sich in diesem Jahr mit ihrem Zeugnis bewerben wollen oder im kommenden Jahr ihren Abschluss machen.

Schulen sollen über Berufe informieren

„Diese Orientierung fand ja coronabedingt im letzten Jahr so gar nicht statt“, sagt der Fachmann. Die sei aber wichtig, um entscheiden zu können, wo der Berufsweg einmal hinführen soll. „Wir laden gerade Schulklassen dazu ein, sich im Handwerk umzusehen, um herauszufinden, für wen es etwas ist.“ Aus seiner Sicht stehen Schulen in der Verantwortung, Schülerinnen und Schüler umfassend über berufliche Möglichkeiten zu informieren. „Wir hoffen, dass sie auf ihren Lernplattformen auch unsere Internetseite promoten.“

Handwerksausbildung „schütz vor Arbeitslosigkeit“

Wellner ist fest vom Wert einer Handwerksausbildung überzeugt: „Es schützt vor Arbeitslosigkeit, weil es immer was zu tun gibt. Suchen Sie doch heute bloß mal einen Fliesenleger. Sie kriegen keinen, die haben zu tun.“ Aber auch die Zukunftsperspektive für Maurer sei in Hinblick auf Aufträge und Bezahlung sehr gut.

Es gebe allerdings Gewerke, in denen die Ausbildungszahlen gering seien. So haben beispielsweise das Konditoren- und Bäckerhandwerk oder auch Tischler momentan Schwierigkeiten, junge Leute anzulocken. Wellner glaubt, es liege an einem falschen Bild, das viele von dem Beruf haben. Dabei werden die Hilfsmittel immer innovativer, so dass die einst harte körperliche Arbeit viel leichter geworden ist und die Jobs auch für Frauen attraktiv sind.

Kein Unterschied zwischen Mädchen und Jungen

„Wir unterscheiden sowieso nicht mehr zwischen Mädchen und Jungs“, so Wellner. „Wir haben viele Mädchen im Baugewerbe, im Bereich Sanitär-Heizung- Klima, wir haben Zimmererfrauen oder Dachdeckerfrauen, die alle gleichermaßen begeistert sind.“

Uwe Lange, Obermeister der Tischlerinnung Nordvorpommern-Stralsund, kann das nur bestätigen. Der Tischler aus Tribsees berichtet: „Ich hatte eine Gesellin und war mit ihr sehr zufrieden. Sie hat ihre Arbeit gemacht wie alle anderen auch. Leider ist sie nach Frankreich ausgewandert.“ Lange bildet regelmäßig aus, fand im vergangenen Jahr aber keinen geeigneten Kandidaten. Er hofft, in diesem Jahr wieder einen Lehrling zu finden. Sein Angebot und das aller Mitgliedsbetriebe der Kreishandwerkerschaft wird ab dem 3. März unter der Adresse www.schaufenster-ins-handwerk.de zu finden sein.

Auch Tischlerinnungsobermeister Uwe Lange aus Tribsees sucht einen Azubi. Quelle: Susanne Senneke

Und auch nach Ende der Messe wird die Internetseite aktiv bleiben. „Sie ist unser Schaufenster, das immer offen ist“, erklärt Kay Wellner. „Wir bilden dort ab, wer im Kreis Ausbildungsplätze anbietet und stellen eine Reihe von Berufsbeschreibungen zur Verfügung. Die Botschaft ist: Wir als Kreishandwerkerschaft haben einen engen Kontakt zu den Betrieben und können immer als Vermittler von Praktikums- und Ausbildungsplätzen dienen. Eltern, Schüler, Lehrer und angehende Nachwuchshandwerker können uns jederzeit anrufen.“

Von Juliane Schultz