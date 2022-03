Stralsund/Sassnitz

Immer mehr Flüchtlinge aus der Ukraine erreichen den Landkreis Vorpommern-Rügen. Laut einer Information aus dem Landratsamt hätten sich über den Fachdienst für Ausländer- und Asylrecht bis Dienstag rund 600 Personen registriert. Täglich würden es mehr. Per Zuweisung sind jedoch nur wenige in den Ostseekreis gekommen. „Bisher waren es zwei“, sagt Sandra Lehmann, Pressesprecherin des Landkreises. Einmal seien 30 Flüchtlinge nach Stralsund gebracht worden, ein weiteres Mal wurden 25 nach Barth gebracht. Aktuell geschehe alles recht kurzfristig. „Die meisten kommen dann per Bus. Es gibt aber keine speziellen Zeiten, wann genau die Flüchtlinge bei uns ankommen“, so Lehmann.

Drei Sporthallen als Notunterkünfte vorbereitet

Für den Fall, dass viele Flüchtlinge auf einen Schlag Vorpommern-Rügen erreichen, hat der Landkreis insgesamt drei Sporthallen als temporäre Notunterkünfte vorbereitet, darunter eine in Sassnitz auf Rügen. „Bisher sind die Hallen nicht belegt. Und auch sonst ist dort nur eine Unterbringung für rund 48 Stunden angedacht“, ordnet Lehmann ein. Für die Zeit, in der die Hallen als Notunterkünfte gebraucht werden, kann dort kein Vereinssport mehr stattfinden. Deshalb wurden bisher vorrangig Objekte ausgesucht, die nicht direkt an eine Schule angebunden sind.

Eine Asylbewerberin läuft durch die Zentrale Aufnahmeeinrichtung des Landes für Flüchtlinge in Nostorf-Horst. Hier werden demnächst viele Ukrainer erwartet, die später auf die Landkreise verteilt werden. Quelle: Jens Büttner

Wie die meisten Ukrainer bisher untergebracht wurden

Die Gemeinschaftsunterkünfte des Landkreises müssten derzeit auch mehr Flüchtlinge aus anderen Ländern aufnehmen, weil die Erstaufnahmeeinrichtungen in Nostorf/Horst mehr Kapazitäten für Ankömmlinge aus der Ukraine schafft. „Auch wir haben mehr Platz in unseren Unterkünften hergerichtet“, sagt Lehmann. Wer es bisher aus der Ukraine nach MV geschafft hat, konnte zumeist jedoch in einer angebotenen Unterbringung einquartiert werden. „Eine genaue Zahl gibt es da nicht. Aber es gibt viele Angebote, Jugendherbergen unterstützen, aber eben auch viele Privatpersonen“, sagt Lehmann. „Aktuell kommen noch immer neue Wohnungsangebote rein. Was wir zusätzlich dringend brauchen, sind Bürger, die russisch oder ukrainisch sprechen und so bei der Übersetzung helfen können“, so Lehmann.

Hier können Sie ein Hilfsangebot anmelden

Zur Bündelung aller Hilfsangebote hat der Landkreis Vorpommern-Rügen eine Börse für Hilfsangebote eingerichtet, die über die Landkreishomepage unter www.lk-vr.de/Hinweise/Ukraine-Hilfe zu finden ist. Hilfsangebote können zudem an folgende E-Mail-Adresse gesendet werden: ukrainehilfe@lk-vr.de. Wohnangebote sind an die E-Mail-Adresse stab@lk-vr.de zu richten.

Ukrainer werden gebeten, sich bei Landkreis zu melden

Bereits angekommene privat untergebrachte Personen aus der Ukraine bittet der Landkreis Vorpommern-Rügen eine E-Mail an fd35@lk-vr.de mit vollständigen Daten der untergebrachten Personen (aller Familienmitglieder inkl. Passkopie) und vollständigem Kontakt der beherbergenden Person inkl. Erreichbarkeit (E-Mail oder Telefon) und der Info, ob die Personen im Landkreis bleiben möchten, zu senden. Der Fachdienst Ausländer- und Asylrecht meldet sich zu der weiteren Vorgehensweise.

Von Kay Steinke