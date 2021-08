Stralsund

Der Landkreis Vorpommern-Rügen stellt sich in Sachen Impfen neu auf. Ab der kommenden Woche werden mobile Teams die Angebote der Hausärzte und des Impfzentrums in Stralsund ergänzen. „Ziel ist es, Bürgerinnen und Bürgern einen noch leichteren Zugang zum Impfen zu verschaffen“, erklärt Sandra Lehmann von der Pressestelle des Kreises. Viele Ämter und Gemeinden würden das Vorhaben unterstützen und Räumlichkeiten in den Orten bereitstellen.

Die mobilen Impfteams sollen beispielsweise in Binz, Altenpleen, Putbus, Richtenberg, Sellin, Sassnitz, Grammendorf, Kirch-Baggendorf, Zingst sowie in weiteren Orten auf dem Darß aktiv sein. „Die genauen Standorte und Termine werden momentan noch koordiniert und zum Ende dieser oder am Anfang der kommenden Woche bekanntgegeben“, informiert Lehmann.

Außenstellen schließen bis zum Ende des Monats

Da künftig auf mobile Impfteams gesetzt wird und das Impfen verstärkt in den Arztpraxen stattfinden soll, werden ab dem 19. August die Außenstandorte des Stralsunder Impfzentrums schrittweise geschlossen, kündigt die Kreisverwaltung an. In Bad Sülze, Grimmen sowie Barth wird am 19. August letztmalig geimpft. In Ribnitz-Damgarten wird bis einschließlich 27. August und in Bergen bis zum 31. August geimpft. Das Impfen ist dort ohne Termin möglich. Die Öffnungszeiten sind auf www.lk-vr.de veröffentlicht.

Das Impfzentrum in der Rostocker Chaussee in Stralsund auf dem Gelände der SIC bleibt weiterhin montags bis freitags von 8 bis 12 und 13 bis 18 Uhr geöffnet – auch für Impfungen ohne Termin. Zudem sind weitere Sonderimpfaktionen in Vorbereitung.

Von OZ