Bergen/Stralsund

Wird die braune Tonne zum Luxus? Über die Entsorgung des Bioabfalls wird im Kreis Vorpommern-Rügen seit geraumer Zeit gestritten.

Zwischen der Ostsee am Kap Arkona und der Trebel bei Nehringen im Süden des Kreises trennen und sammeln die Einwohner Jahr für Jahr gründlicher und mehr. Die Menge des Biomülls steigt in allen drei so genannten Entsorgungsgebieten des Kreises an und ist in Nordvorpommern und auf Rügen am höchsten.

Dem weiteren Wachstum der Bioabfall-Menge will die Politik jetzt offenbar einen Riegel vorschieben. Das ist jedenfalls der Hintergrund eines Antrags, den die Fraktionen der CDU, der Bürger für Stralsund (BfS)/FDP und der Bürger für Vorpommern-Rügen/Freie Wähler (BVR/FW) am Montag in den Kreistag einbringen wollen.

Beliebte Entsorgungsmöglichkeit Rund 30 000 Tonnen Biomüll fallen pro Jahr im Kreis Vorpommern-Rügen an. Ein Teil davon ist sogenannter Grünschnitt, also leicht kompostierbarer Gartenabfall. Die braune Tonne wurde bereits 1996 im damaligen Kreis Rügen eingeführt. Nach der Kreisgebietsreform bekamen 2016 auch die übrigen Haushalte im ehemaligen Landkreis Nordvorpommern sowie in der Stadt Stralsund diese Ensorgungsmöglichkeit, die mittlerweile sehr rege genutzt wird. 73 000 braune Tonnen gibt es in den Haushalten und gewerblichen Betrieben in Vorpommern-Rügen. Wer keine Bio-Tonne ordert, kann Gartenabfälle und Speisereste auch auf dem eigenen Grundstück kompostieren. Allerdings muss der dabei entstehende Humus auch vor Ort ausgebracht, also untergegraben werden.

Zu erkennen ist das aus dem Titel „Steigenden Gebühren der Abfallwirtschaft entgegenwirken!“ nicht auf den ersten Blick. Doch genau über diesen Dreh mit der braunen Tonne könnte eine Steigerung der Müllgebühren, die nach Auskunft des Kreises ohnehin die niedrigsten in ganz MV sind, verhindert werden, argumentieren die Antragsteller.

Die Kosten für die Abfuhr der braunen Tonne sind ebenso Bestandteil der Müllgebühr wie die für die Sperrmüllentsorgung. Doch während sowohl beim Sperr- als auch beim Restmüll die Mengen in den vergangenen Jahren weitgehend gleich geblieben sind, fällt immer mehr Bioabfall an.

Kompost-Anlage platz aus allen Nähten

Der landet bei der Ostmecklenburgisch Vorpommerschen Verwertungs- und Deponie GmbH, einer gemeinsamen Entsorgungsgesellschaft der Landkreise Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen. Der Biomüll aus Vorpommern-Rügen wird in eine Anlage der OVVD nach Reinberg gefahren.

Die ist für etwa 20 000 Tonnen pro Jahr ausgelegt, sagt Geschäftsführer Eiko Potreck. Angeliefert werden mittlerweile aber rund 30 000 Tonnen. „Deshalb fahren wir schon seit ungefähr drei Jahren einen Teil des Bioabfalls in andere Kompostieranlagen“, so Potreck. Die in Reinberg soll zwar erweitert werden. Die Kapazität läge aber auch in Zukunft bei maximal 35 000 Tonnen pro Jahr.

Das Kompostwerk in Reinberg kann nicht den gesamten Biomüll des Kreises Vorpommern-Rügen verarbeiten und soll deshalb erweitert werden. Quelle: Alexander Mueller

Nicht nur die absolute Menge an Bioabfall steigt. Auch dessen Kompostierung dürfte teurer werden, nicht zuletzt durch die Erweiterung der Anlage in Reinberg. Man müsse das Aufkommen an Bioabfall deckeln, sagt deshalb unter anderem Kreistagsmitglied Norbert Schöler von der CDU. Er habe beobachtet, dass am Abfuhrtag vor vielen Grundstücken zwei und mehr braune Tonnen stünden. Da müsse man ansetzen.

Mehrere Varianten hatte der Umweltausschuss des Kreistages dazu in den zurückliegenden Monaten diskutiert. Die drei Fraktionen wollen, dass Landrat Kerth die mit der Nummer zwei umsetzt. Demnach wäre künftig nur eine braune Tonne – gemeint ist vermutlich pro Haushalt – kostenfrei. Für jede weitere müsste eine erhöhte Gebühr gezahlt werden. Wie hoch die dann ausfällt, soll der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Vorpommern-Rügen ermitteln.

Neue Satzung gilt ab 2023

„Wir müssen die Satzung ohnehin wieder anfassen, weil der Kalkulationszeitraum 2022 endet“, so Schöler. Ab 2023 sollte dann das neue Gebührensystem gelten. In dem Jahr bleibe genügend Zeit, um Details, wie etwa die Größe der kostenfreien braunen Tonne, zu besprechen. Die anderen vorgestellten Varianten wollen die drei genannten Fraktionen nicht weiter verfolgen.

Im Vorfeld war unter anderem darüber diskutiert worden, ob eventuell rigoros jeder Haushalt nur noch eine braune Tonne bekommt, ohne die Möglichkeit, weitere dazu zu ordern. Eine andere Variante glich der jetzt von den Antragstellern favorisierten, nur dass keine pauschale Jahresgebühr für die zusätzliche Tonne erhoben, sondern pro Leerung abgerechnet und bezahlt wird.

Ein Gedanke war auch, dass für jede – also auch für die erste Bio-Tonne – eine separate Gebühr verlangt wird. Einigte man sich auf Variante 5, bliebe alles so, wie es ist.

Das wäre zumindest die für die Bürger bequemste Lösung. Denn die Beliebtheit der Bio-Tonne hat einen Grund: Hier landet nicht nur der Bioabfall, der im engeren Sinne aus Speiseresten und Ähnlichem besteht.

Mehr und mehr landet dort auch der sogenannte Grünschnitt, also Gartenabfälle wie Laub, Äste oder Rasenschnitt. Der lässt sich zwar deutlich leichter und damit billiger als der eigentliche Bioabfall kompostieren, benötigt aber mehr Volumen bei der Abfuhr. Lasse man den Grünschnitt weg, kämen die meisten mit einer braunen Tonne aus, vermutet Kreistagsmitglied Norbert Schöler.

Den meisten genügt eine Bio-Tonne

Dabei ist das offenbar schon längst Realität. Laut Zahlen des Eigenbetriebes für Abfallwirtschaft haben 80 Prozent der an die Abfallentsorgung angeschlossenen „Objekte“ im Kreis nur eine Tonne geordert – und kommen damit auch aus. Lediglich etwa zwölf bis 14 Prozent haben eine zweite aufgestellt, die verbleibenden Haushalte drei oder mehr.

Diejenigen, die die Bio-Tonnen zur Entsorgung von Grünschnitt benutzen, sollen diesen nach dem Willen der Fraktionen von CDU, BfS/FDP und BVR/FW künftig selbst zu den Wertstoffhöfen des Landkreises fahren – und dort kostenpflichtig entsorgen. Wenn das alle täten, dürfte sich an der Gesamtmenge allerdings nicht viel ändern: Die Wertstoffhöfe bringen den Grünschnitt ebenfalls zur Kompostieranlage nach Reinberg.

Viel eher ist zu vermuten, dass die Gartenabfälle dann wieder zunehmend illegal entsorgt werden. Vertreter anderer Fraktionen hatten einem ähnlichen Ansinnen der CDU aus diesem Grund beim Beschluss zu den Abfallgebühren vor etwa einem halben Jahr widersprochen.

Von Maik Trettin