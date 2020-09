Stralsund

Stefan Kerth ( SPD), Landrat des Kreises Vorpommern-Rügen, will sich bei der Landesregierung MV dafür einsetzen, dass die in diesem Jahr wegen der Kontaktbeschränkungen im Verlauf der Corona-Pandemie abgesagten Störtebeker-Festspiele in Ralswiek 2021 wieder stattfinden können, wenn sich die Infektionslage bis dahin nicht drastisch verschlechtert haben sollte. „Die Festspiele sind für unseren Landkreis und die vom Tourismus geprägte Region wirtschaftlich systemrelevant“, sagt Kerth mit Blick auf die Zuschauerzahlen bei einem Gespräch mit Pressevertretern am Freitag in Stralsund.

Im Kontakt mit dem Landkreis Nordwestmecklenburg

Stefan Kerth steht dazu mit dem Theaterleiter Peter Hick sowie seiner Amtskollegin Kerstin Weiss ( SPD), Landrätin des Kreises Nordwestmecklenburg, in Verbindung. In Grevesmühlen kämpft das Piraten Open Air ebenfalls mit den Folgen der Corona-Krise. Man wolle das Anliegen mit gemeinsamen Positionen gegenüber der Landesregierung vertreten, so Kerth.

Anzeige

Rechtzeitig bestimmte Dinge regeln

Nach Gesprächen mit Fachleuten seines Gesundheitsamtes vertritt der Landrat die Auffassung, dass sich bei den Störtebeker-Festspielen besser als etwa bei der aktuell diskutierten Zulassung von Zuschauern bei Fußballspielen eine Rückverfolgung von möglichen Infektionen organisieren lasse. Kerth nannte hier durchnummerierte Sitzplätze, sichere Wegeführung im Open-Air-Theater sowie personalisierte Tickets. „Wir können jetzt zwar noch nicht vorhersagen, wie sich das Corona-Geschehen bis zum nächsten Jahr entwickeln wird, aber ich bin der Auffassung, dass wir rechtzeitig bestimmte Dinge regeln sollten, die den Open-Air-Theatern die Zukunft sichern können.“

Von Jörg Mattern