Vorpommern-Rügen hat das Infektionsgeschehen im Griff, das jedenfalls impliziert der Inzidenzwert der letzten Tage, der bei rund 50 lag. Landrat Stefan Kerth (SPD) sieht die Zeit gekommen, Wirtschaft und Tourismus schrittweise hochzufahren. Am Freitag stellte er seinen Fünf-Punkte-Plan (die OZ berichtete) näher vor. Wichtigste Nachricht: Vorpommern-Rügen will zu Himmelfahrt die Gaststätten wieder aufmachen, und zwar nicht nur im Außenbereich. Auch Beherbungen für MV-Bewohner sollen ab diesem Tag wieder möglich sein.

Gastro-Branche langsam komplett hochfahren

„Ich finde es besser, gleich alles richtig aufzumachen, natürlich unter Beachtung der entsprechenden Hygienekonzepte. Wir brauchen den Vorlauf mit inländischen Touristen und Einheimischen, um dann für die Hauptsaison gewappnet zu sein. Zumal die Branche auch erst mal das Personal einarbeiten muss“, weiß Stefan Kerth nach Gesprächen mit der Dehoga. Er verstehe den 13. Mai als Startschuss, wenn das dann in Schwerin so durchgehe. Bis zum 28. Mai könnten alle Kneipen, Restaurants und Beherbungsbetriebe auf den größeren Ansturm aus ganz Deutschland vorbereitet sein. Natürlich müssen die Unternehmer selbst entscheiden, wann sie innen und außen die Gäste bedienen. Ob Tests für Gäste nötig sind, sei noch offen, so Kerth.

Einkaufen ohne Testpflicht

Für einen Paukenschlag sorgte der Landrat, als er ankündigte, den Einzelhandel ohne Testpflicht öffnen zu wollen. „Die Tests gehören auf den Prüfstand. Das ist kein Populismus, sondern gut durchdacht. Die Leute werden zweimal in der Woche auf Arbeit, in den Schulen getestet, da haben wir schon einen hohen Testgrad. Mit dem liegen wir wahrscheinlich schon über den geforderten 40 Prozent. Also warum den Einzelhandel, der schon genug Federn gelassen hat, noch mal benachteiligen“, fragt Kerth rhetorisch. Vize-Landrätin Kathrin Meyer (CDU) ergänzt: „Die Situation hat sich ja auch geändert, wir kommen im Impfen voran, sind mit 74 Testzentren in Vorpommern-Rügen gut aufgestellt. Insofern können wir jetzt den großen Schritt wagen, Einkauf ohne Test zu ermöglichen.“ Außerdem sei die Testpflicht für die Menschen eine große Hürde gewesen, keiner hatte mehr Lust aufs Einkaufen.

Hilfe für Kitas mit Platzmangel

Auch Kitas und Schulen sollen öffnen, so der Plan. „Kitas sind keine Pandemie-Treiber, damit das so bleibt, muss auf Abstand geachtet werden. Wir wissen, dass einige Häuser da an ihre Grenzen kommen und wollen deshalb als Kreis finanziell unterstützen, wenn zum Beispiel für Gruppenarbeit unter freiem Himmel Zelte oder Unterstände gebraucht werden.“ In den Grundschulen könnte man laut Kerth vielleicht auf den Mund-Nasen-Schutz verzichten, wenn es die Raumsituation erlaube. Die Entscheidung dazu sollte man in die Hand der regionalen Gesundheitsämter legen, die das Infektionsgeschehen am besten einschätzen könnten.

VR-Plan Denkanstoß fürs ganze Land?

„Wir sprechen hier nur für Vorpommern-Rügen, sehen unsere Vorschläge aber durchaus auch als Denkanstöße fürs ganze Land“, so der SPD-Landrat und schiebt hinterher: „Trotzdem möchte ich sagen, dass das bisherige Handeln richtig war. Das zeigen die Zahlen und die Infektionsentwicklung. Deshalb können wir jetzt den nächsten Schritt gehen.“

Was passiert, wenn Land nicht zustimmt?

Und was passiert, wenn das Land kein grünes Licht für die Ideen aus Vorpommern-Rügen gibt? „Dann ist unser Schreiben als konkreter Antrag für die Modellregion Vorpommern-Rügen zu sehen. Allerdings muss man das Testen weglassen, denn dafür haben wir keine Zeit mehr.“

Der Plan von Landrat Stefan Kerth findet breite Zustimmung bei Einwohnern und Unternehmern, wenngleich viele kritisieren, dass das alles viel zu lange gedauert hat.

IHK drängt auf Tempo

Aus der Industrie- und Handelskammer zu Rostock meldet sich Vize-Präsident Torsten Grundke zu Wort: „Wir sind uns auf Seiten der Wirtschaft einig darüber, dass die Grenze der Belastbarkeit für zahlreiche Unternehmen mit den bestehenden Einschränkungen bereits überschritten ist! Der Einzelhandel, die Gastronomie, die Hotellerie sowie alle Dienstleistungsbranchen erwarten eine klare Perspektive für die Öffnungen. Wir haben keine Zeit mehr für warme Worte wie: man müsse nachdenken, eventuell, möglich wäre.“

Öffnungsstrategie gefordert

Was die Branche jetzt brauche, sind belastbare Termine und eine Rechtssicherheit, eine klare Öffnungsstrategie! Die nächsten Tage müssten genutzt werden, um einen konkreten Öffnungsplan, der spätestens zu Pfingsten greift, zu erarbeiten und den Unternehmen ein Signal der Planungssicherheit zu geben. „Ich bin aber froh, dass sich Landrat Kerth nun auf Grund der niedrigen Inzidenz dafür ausspricht, diesen Weg zu gehen.“

Grundke fordert schon seit Monaten eine Öffnungsstrategie für den Tag X! In anderen Bundesländern werde bereits die Wirtschaft wieder hochgefahren. „Wir hängen da total hinterher! Für Vorpommern-Rügen, von der Dienstleistung- und Tourismusbranche im hohen Maß abhängig, wäre ein viel zu spätes Hochfahren eine Katastrophe. Die Wirtschaft von MV leidet unter den Verordnungen, den strengsten, die es überhaupt in der Bundesrepublik gibt. Ministerpräsidentin Schwesig muss endlich einlenken“, so Torsten Grundke, in Stralsund auch Chef des Mediamarktes.

Im Stralsunder Rathaus heißt es dazu von Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU): „Ich gratuliere dem Landkreis zu seiner Erkenntnis, dass die Ansteckungsgefahr in Kitas und Schulen, Einzelhandel und Gastgewerbe geringer ist als zu Hause. Ich wäre dankbar, wenn es dieses Mal nicht bei Ankündigungen bleibt, sondern endlich auch Taten folgen.“

„Müssen Grenzen des Machbaren jetzt ausreizen“

„Ich freue mich schon auf den ersten Gast, der mich wieder vollnörgelt“, sagt Sebastian Tacke. Der 51-Jährige ist der Inhaber vom Stralsund Motel. Seit Anfang des Lockdowns 2020 sind seine neun Mitarbeiter in Kurzarbeit, viele der 37 Zimmer sind leer. „Wir sind auf Monteure und auch Werftarbeiter spezialisiert. Dadurch brauchen wir nicht komplett schließen. Auch mit den Überbrückungshilfen kommen wir hin. Ich will aber lieber selbst Geld verdienen, als Anträge zu schreiben“, sagt er.

Nachbarländer machen auf

Auch für seine Belegschaft sei die Öffnung enorm wichtig. „Vom Kurzarbeitergeld kann doch keiner auf Dauer leben. Die Leute wollen auch wieder etwas zu tun haben“, so Tacke, der die Öffnungen für längst überfällig hält. „Wir hätten hier in Vorpommern schon längst einen anderen Weg gehen können. Jetzt sollten wir die Grenzen des Machbaren auch wirklich ausreizen. Es kann nicht sein, dass unsere Landes-Chefin Schwesig alles dicht macht, während unsere Nachbarn in Schleswig-Holstein alles aufmachen.“

Von Ines Sommer und Kays Steinke