Stralsund

Die Arbeitslosigkeit im Agenturbezirk Stralsund ist im Februar noch einmal angestiegen. 12 772 Männer und Frauen sind im nördlichsten Landkreis Mecklenburg-Vorpommerns aktuell arbeitslos gemeldet. Das sind 162 Personen (1,3 Prozent) mehr als noch im Januar und 1.747 (15,8 Prozent) mehr als im Februar des letzten Jahres. Die Arbeitslosenquote stieg von 11,2 Prozent im Vormonat auf aktuell 11,4 Prozent.

Auch im Vergleich zum Vorjahr ist die Quote angestiegen. Im Februar 2020 lag ihr Wert noch bei 9,8 Prozent und damit deutlich unter der Zehn-Prozent-Marke. „In den letzten Jahren konnten wir uns im Februar bereits über einen Rückgang der Arbeitslosigkeit freuen. Das ist in diesem Jahr leider nicht der Fall“, so Jürgen Radloff, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Stralsund.

Zunahme nicht ungewöhnlich

Ungewöhnlich ist eine Zunahme der Beschäftigungslosigkeit im Februar nach Einschätzung des Agenturchefs allerdings nicht. „Mit dem Höhepunkt der Winterarbeitslosigkeit muss man in den Monaten Januar oder Februar rechnen. In diesem Jahr ist es der Februar, der uns wahrscheinlich den höchsten Wert der Beschäftigungslosigkeit im Jahresverlauf bescherte.“

In Grimmen liegt die Arbeitslosenquote aktuell bei 10,8 Prozent. Auch hier ist also ein kleiner Anstieg (+0,2 Prozentpunkte) im Vergleich zum Vormonat zu verzeichnen, wie in den anderen Regionen, allerdings auch eine deutliche Zunahme im Vergleich zum Vorjahr. Denn im Februar 2020 konnte rund um Grimmen noch eine Quote von 8,5 Prozent registriert werden.

Arbeitslose stammen überwiegend aus Tourismusregionen

Die Prognose des Agenturchefs ist allerdings mit einer Unsicherheit verbunden: „Üblicherweise melden die Unternehmen spätestens im März deutlich zunehmenden Personalbedarfe. Grund hierfür sind hauptsächlich die bevorstehenden Osterfeiertage und damit der traditionelle Saisonauftakt im Tourismusgewerbe. Über die Hälfte der aktuellen Arbeitslosen stammen aus den beiden Tourismusregionen Rügen und der Geschäftsstelle Ribnitz-Damgarten, zu der die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst zählt.

Auf der Insel Rügen sind derzeit 4132 Männer und Frauen ohne Job. Das sind 60 mehr als im Januar und 299 mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote auf Deutschlands größter Insel liegt aktuell bei 12,4 Prozent und damit leicht (+0,1 Prozentpunkte) über dem Wert des Vormonats. Deutlich größer ist der Abstand zum Vorjahr. Im Februar 2020 konnte noch ein Wert von 11,5 Prozent registriert werden.

In der Geschäftsstelle Ribnitz-Damgarten sind 2666 Arbeitslose gemeldet. Das ist ein Anstieg gegenüber dem Vormonat um 64 Personen (2,5 Prozent) und gegenüber dem Vorjahr um 474 Personen (21,6 Prozent). Die Arbeitslosenquote rund um die Bernsteinstadt liegt aktuell bei 10,5 Prozent – ein leichter Anstieg (+0,3 Prozentpunkte) gegenüber dem Januarwert. Deutlich stärker fällt der Anstieg der Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vorjahr aus. Im Februar 2020 lag ihr Wert noch bei 8,6 Prozent – fast 2 Prozentpunkte unter dem aktuellen Niveau.

Von OZ