Rügen

Angesichts der Vogelgrippe bei Hausgeflügel in Polen zu Jahresbeginn hatte Agrarminister Till Backhaus ( SPD) jederzeit mit einem Ausbruch der Geflügelpest in MV gerechnet. Nun ist es soweit: Am Wochenende wurde auf Rügen ein toter Bussard entdeckt, bei dem die Geflügelpest festgestellt wurde. Der Landrat ordnete in Teilen des Landkreises die Pflicht zur Aufstallung des Hausgeflügels an.

Wie geht es jetzt weiter, um eine weitere Ausbreitung der Viruserkrankung zu verhindern? Ministerium wie auch der Landkreis Vorpommern-Rügen appellieren an die Bevölkerung, Funde mehrerer toter Wildvögel unverzüglich dem Veterinäramt zu melden.

Anzeige

Tiere beim Amt anzeigen

Kreissprecher Olaf Manzke schickte noch eine weitere Aufforderung hinterher: „Jeder Geflügelhalter ist verpflichtet, seine Tiere beim Veterinäramt und auch bei der Tierseuchenkasse anzuzeigen.“ Dies gelte bereits dann, wenn man auf seinem Hof beispielsweise drei Hühner und einen Hahn hält.

„Wenn es zu Maßnahmen kommt, müssen wir wissen, wo sich diese Halterungen befinden. Es nützt uns nichts, wenn wir irgendwo aus einem großen Bestand die Vogelpest wieder heraus haben und in einem kleineren ist er noch drin“, sagt er. Einen Vorteil hat das Anzeigen beim Amt: Sollten wirklich Tiere getötet werden müssen, bekommt derjenige eine Entschädigung.

Seitdem der Fund des toten Greifvogels gemeldet wurde, würden die Menschen aufmerksamer beim Pilze sammeln oder Spaziergängen auf ihre Umgebung achten. So wurden in den vergangenen beiden Tagen eine tote Möwe sowie ein toter Schwan gemeldet – beide Funde auf dem Festland. „Das muss aber nicht zwangsläufig bedeuten, dass es sich dabei um dieses Virus handelt“, so Olaf Manzke.

Es sei in dieser Jahreszeit nicht unüblich, dass Vögel an Bakterien verenden, weil ihr Immunsystem noch nicht ausgebildet ist oder an Altersschwäche. „Fakt ist aber, wir nehmen jede Beobachtung ernst und lassen die toten Tiere untersuchen.“

Stallhygiene und Aufstallung

In diesem Stadium geht es hauptsächlich um die Stallhygiene und um Aufstallung. Eigentlich alles, um zu verhindern, dass Wildvögel und Hausgefieder aufeinandertreffen. Kritisch wird es erst, wenn der erste private Bestand betroffen ist. Dann würden Sperrgebiete folgen, ein Transportverbot für Geflügel oder sie generell aus dem Stall zu nehmen.

Der Landkreis ist für einen solchen Fall gewappnet. Zwar habe es in der jüngsten Zeit keine kreisübergreifenden Übungen wie etwa bei der Schweinepest gegeben, aber das Thema Vogelpest ist durch das mehrmalige Auftreten in der Vergangenheit nicht neu. „In einem solchen Fall arbeiten wir in Stabsstrukturen und mit Fachleuten aus den verschiedenen Bereichen zusammen“, sagt er.

Züchter und Vereine betroffen

Ein Geflügelzüchter auf der Insel mit aktuell 600 Gänsen und 3000 Enten ist Holger Kliewe. „Nach der Corona-Pandemie, einem zweiten Lockdown in der Gastronomie, der Schweinepest in Deutschland und jetzt der Geflügelpest konnte das Jahr 2020 nicht schlechter laufen“, sagt er.

Das letzte Freiland-Geflügel auf seinem Hof befindet sich seit Montagfrüh im Stall. „Wie mir, geht es auch anderen Geflügelzüchtern auf der Insel so. Es geht jetzt darum, dass die Leute, die eine Ente oder Gans zu Weihnachten bestellt hatten, zu ihrem Halter des Vertrauens gehen und schon jetzt ihr Geflügel abholen“, sagt er. Je länger sie im Stall gehalten werden müssen, desto mehr würden die Tiere darunter leiden.

Auch die Kleintierzuchtvereine sind betroffen. In Gingst war am kommenden Wochenende eine Schau mit mehr als 650 Tieren geplant – abgesagt. „Das ist aber nicht das Schlimmste, viele Vereinsmitglieder verfügen nicht über einen großen Stall für ihre Tiere. Alle eng einzupferchen bringt nichts, sodass jetzt geschlachtet werden muss“, sagt der Vorsitzende Erik Freybier.

Vier Wochen später hätten die Kleintierzüchter aus Putbus ihre Schau veranstaltet. „Die Stallungen, die unsere Mitglieder haben, sind meist nur für die Übernachtung gebaut worden. Wir werden damit anfangen, unsere Tiere zu schlachten“, so der Vorsitzende Jürgen Petersen.

Von Mathias Otto