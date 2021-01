Stralsund

Mehr als 2000 Menschen sind im Landkreis Vorpommern-Rügen bis jetzt gegen das neuartige Coronavirus geimpft worden.In der aktuellen Woche konnten insgesamt 1075 Personen geimpft werden.

Dafür waren laut einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt vier mobile Impfteams zwischen dem 4. und 8. Januar zwischen Ribnitz, Stralsund und Sassnitz auf Rügen im Einsatz. Diese Teams haben jetzt insgesamt 2023 Personen geimpft.

Zuzüglich der 200 Mitarbeiter, die am Helios Hanseklinikum in Stralsund geimpft wurden, sind nun bereits mindestens 2223 Menschen im Landkreis per Injektion gegen das Virus geschützt. Ausreichenden Schutz gegen Covid-19 soll jedoch erst eine Zweitimpfung bieten, weshalb landesweit etliche Impfdosen zurückgehalten werden.

Wie man mit 975 Impfdosen 1075 Personen impft

Das Plus zu den kalkulierten, gelieferten 975 Dosen kommt laut einer Kreissprecherin dadurch zustande, da sechs Dosen des Impfstoffes anstelle der kalkulierten fünf aus den Durchstechflaschen genutzt werden konnten. Dies ist bei sorgfältigem Vorgehen möglich und offiziell zulässig, heißt es weiterhin.

„Hier ist eine unheimlich hohe Motivation, sowohl in der Organisation als auch in den Teams, die zu den Menschen fahren und die Impfung durchführen“, sagt Landrat Dr. Stefan Kerth und dankt den Teams. „Ich freue mich sehr, dass es uns gelingt, in unserem Landkreis so schnell diesen wichtigen Schutz zu den Menschen zu bringen.“

Geimpft wurden in Vorpommern-Rügen auch in dieser Woche Bewohner von Pflegeheimen sowie dort tätiges Personal und Personal aus Krankenhäusern und Rettungsdienst.

Impfstoff ging Ende 2020 aus

Bereits 2020 konnten 948 Personen geimpft werden. Am Abend des 30. Dezembers war die erste Charge an Impfstoff jedoch ausgegangen. Das stationäre Impfzentrum wird am 12. Januar in Betrieb genommen. Laut Kreisverwaltungen sind die ersten Einladungsschreiben am Ende der Woche an die ersten Haushalte rausgegangen. Wer so eines bekommen hat, kann eine Terminvereinbarung über eine zentrale telefonische Stelle wahrnehmen. Ein spontanes Erscheinen am Impfzentrum ohne Termin ist nicht möglich.

Impfpanne überschattete Impfauftakt

Es hätten auch schon mehr Personen geimpft sein können. Doch eine Panne überschattete den Impfstart im Vorpommern-Kreis. Ein Arzt hatte Ende 2020 acht Pflegeheimmitarbeiter versehentlich eine fünffache Dosis des Impfstoffes verabreicht. Daraufhin klagten mehrere der Betroffenen über Symptome wie Schwellung an der Einstichstelle, Kopfschmerzen, einer allgemeinen Schwäche und leichtem Schwindel. Mehre der betroffenen wurden für kurze Zeit in eine Klinik eingeliefert.

