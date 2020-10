Vorpommern-Rügen: Parteien fordern „Nord Stream 2 fertigstellen“

Grimmen/Stralsund

So eine Formulierung hat es wahrscheinlich noch nie in einen Antrag fürs Regionalparlament in Vorpommern-Rügen geschafft: „Der Kreistag weist die Einmischungsversuche und Sanktionsdrohungen der Vereinigten Staaten entschieden zurück.“ Hintergrund ist ein böser Brief von drei amerikanischen Senatoren, in dem sie Vertretern des Hafens Mukran mit Strafmaßnahmen drohen.

Vorpommern-Rügens Politiker werden auf ihrer Sitzung am Montag in Grimmen über die Fertigstellung der Pipeline Nord Stream 2 beraten. Die Fraktionen SPD, CDU, Bürger für Stralsund/ FDP und Bürger für Vorpommern-Rügen/Freie Wähler hoffen auf ein Bekenntnis des Gremiums zu dem umstrittenen Projekt.

Weitere Themen sind die Neuwahl eines Landrat-Stellvertreters, der Ausbau der Bahnstrecke Lübeck-Stralsund sowie das Verhindern des Einbringens von Steinen in die Ostsee sowie das Verhindern von Öl- und Gasbohrungen in dem Gewässer.

Termin: Montag, 12. Oktober, 17 Uhr, Kulturhaus „Treffpunkt Europas“, Heinrich-Heine-Straße 1a, Grimmen.

Von Kai Lachmann