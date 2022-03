Grimmen

500 Millionen Euro stehen in beiden Jahren jeweils für den Doppelhaushalt des Kreises Vorpommern-Rügen 2022/2023 zur Verfügung. Das bestätigten die Kreistagsmitglieder bereits in ihrer jüngsten Sitzung.

Doch was bedeutet dieser Plan für die Einwohner? Wo liegen Schwerpunkte?

Schülerticket

Positiv bei Schülern und Eltern kommt an, dass ab dem neuen Schuljahr Schülerinnen und Schüler im Kreis nicht nur kostenfrei mit dem Bus zur Schule fahren, sondern den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) auch in ihrer Freizeit nutzen können, ohne dafür zu bezahlen – auch, wenn in zahlreichen ländlichen Regionen des Landkreises dafür noch Infrastrukturen fehlen. Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 sind somit zusätzliche finanzielle Mittel in Höhe von acht Millionen Euro notwendig.

Schüler in Vorpommern-Rügen können den Bus - dieser fährt nach Schulschluss an der Grimmener Regionalschule ab - ab dem kommenden Schuljahr auch in ihrer Freizeit kostenlos nutzen. Quelle: Almut Jaekel

Nahverkehrsplan

Gestaltungsspielraum biete der aktuelle Haushalt für den Nahverkehrsplan, der noch nicht beschlossen ist. Das Pilotprojekt „Rufbussystem Grimmen-Süderholz“ sowie die bessere Erschließung des Schulzentrums in Miltzow in der Gemeinde Sundhagen gehören zu den Projekten für dieses Jahr. 2023 geht es im Nahverkehrsplan dann unter anderem um die Angebotsverbesserung auf den Strecken Niepars–Steinhagen–Franzburg/Richtenberg sowie Grimmen–Tribsees–Bad Sülze. Für Südwestrügen soll die Schaffung eines Grundangebots geprüft werden.

Berufsschulcampus

Die Planung und schließlich der Bau des Berufsschulcampus, der mit dem Ankauf des Grundstücks in der Stralsunder Lindenallee bereits 2021 begonnen hat und möglichst 2025 abgeschlossen sein soll, verlangt insgesamt einen Eigenanteil des Kreises in Höhe von knapp fünf Millionen Euro. Die Kosten betragen insgesamt knapp 50 Millionen Euro.

Verwaltungen zentrieren

Ebenfalls bis 2025 soll das Verwaltungsstandortkonzept in Stralsund abgeschlossen sein. Etwa 260 Mitarbeiter kommen so zum Standort Carl-Heydemann-Ring aus der Lindenallee, der Marienstraße sowie dem Tribseer Damm dazu. Über Kredite sollen die notwendigen gut 34 Millionen Euro finanziert werden. Konzentrationen sind unter anderen auch im Außenstandort der Kreisverwaltung Grimmen in Aussicht.

Die Kreisverwaltung in Stralsund wird zentriert, außerdem ist mehr Personal notwendig. Quelle: Stefan Sauer

Mehr Personal

Viel Geld wird im Kreis außerdem dafür ausgegeben, dass die Kreisverwaltung überhaupt arbeiten kann. Die Personalkosten steigen schon deshalb, weil mehr Stellen innerhalb der Verwaltung besetzt werden. 2020 waren es noch 852 Stellen, ein Jahr später bereits 917 und für 2022 und 2023 wird mit mehr als 950 Personalstellen (immer ohne die Mitarbeiter in den kreislichen Eigenbetrieben) geplant. Ausgegeben wurden so 2020 aus dem Kreishaushalt 56,165 Millionen Euro, im nächsten Jahr sollen es mehr als 70 Millionen und 2025 knapp 73 Millionen Euro sein.

„Notwendig sind diese Stellenzuwächse aus unterschiedlichen Gründen“, sagt Landrat Stefan Kerth. Einerseits seien ganz einfach veränderte rechtliche Vorschriften wie bei Steuern, Vormundschafts- und Betreuungsrecht verantwortlich. In Bereichen wie der Jugend- oder Sozialhilfe, aber auch in der Bauverwaltung und im Brandschutz gebe es einfach mehr Fälle, die mehr Arbeit machen und so mehr Mitarbeiter erfordern. Die Digitalisierung an den Schulen des Kreises mache zusätzliche Mitarbeiter notwendig, die sich speziell mit der Technik und deren Pflege vor Ort beschäftigen.

Und natürlich würden auch Kreistagsentscheidungen wie zu Bauprojekten oder Wirtschaftsförderung sowie die geplanten Veränderungen der Verwaltungsstandorte des Kreises mehr Personal notwendig machen. Kerth: „Und dennoch lag unser Landkreis zuletzt mit 4,07 Personalstellen pro 1000 Einwohnern in der Verwaltung immer noch unter dem Landesdurchschnitt von 4,6.

Digitalpakt Schule

Größtenteils kreditfinanziert wird das Projekt Digitalpakt Schule, das 2020 mit dem Medienentwicklungsplan begann. Knapp fünf Millionen werden dafür bereitgestellt, dass moderne Technik an den Schulen auch funktioniert und auf dem neuesten Stand gehalten wird. Knapp 770 000 Euro sind Fördermittel, informiert der Landrat.

Wenn die Schulen mit Technik ausgestattet sind, mus diese gewartet und betreut werden. Auch das kostet Geld. Quelle: Marijan Murat/dpa

Putbusser Eisenbahnmuseum

Die touristische Eisenbahnerlebnislandschaft in Putbus wird weitaus teurer als bisher geplant. Deutlich über eine halbe Million Euro soll das Projekt kosten. Im Haushalt stehen den Fördermitteln in Höhe von 17,5 Millionen Euro für den ersten Bauabschnitt nunmehr Ausgaben von 19,5 Millionen Euro gegenüber.

In Putbus entstehen ein Neubau der Eisenbahnwerkstatt für den „Rasenden Roland“ und eine touristische Eisenbahn-Erlebnislandschaft. Quelle: Uwe Driest

Der kreditfinanzierte Eigenanteil beträgt somit 1,95 Millionen Euro. Die Bauarbeiten an dem Projekt begannen Anfang März. Die Arbeiten finden im Zuge des Neubaus der Eisenbahnwerkstatt für den „Rasenden Roland“ sowie für die touristische Eisenbahnerlebnislandschaft statt. Die soll im Jahr 2025 fertiggestellt sein.

Straßen und Radwege

Auch für Radfahrer wird wieder Geld ausgegeben: Straßenbegleitende Radwege bei Ahrendshagen, Schmedshagen, Kuhle und Bergen mit einer Länge von 6,4 Kilometer und Kosten in Höhe von knapp 2,8 Millionen Euro werden grundhaft erneuert. Kerth: „Nach Beschluss des Radwegekonzeptes werden weitere Mittel im nächsten Doppelhaushalt berücksichtigt.“ 18,7 Millionen Euro an Eigenmitteln fließen außerdem in weitere Radwege sowie Kreisstraßen (Fördermittel: 1,355 Millionen Euro, Eigenanteil durch Kredit: 18,74 Millionen Euro).

Von Almut Jaekel