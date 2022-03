Vorpommern-Rügen: Serie von Verkehrsunfällen im Landkreis

Vorpommern-Rügen

Gleich mehrere Verkehrsunfälle haben sich am Montag und Dienstag im Landkreis Vorpommern-Rügen ereignet.

Wie die Polizei mitteilte, kam eine 21-jährige Frau mit ihrem Pkw in der Sundischen Straße in Barth von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Verkehrsinsel. Nach ersten Erkenntnissen hatte die Frau, die unverletzt blieb, vor dem Fahrtantritt die Frontscheibe nur unzureichend vom Eis befreit, so dass ihre Sicht eingeschränkt war. Der Sachschaden an Pkw und am Verkehrszeichen wird auf 3500 Euro geschätzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Kollision in Stralsund

In Stralsund ereignete sich am am Montag gegen 7.20 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Pkw zusammenstießen und ein Fahrzeug in der Folge ebenfalls nicht mehr fahrbereit war. Nach derzeitigem Kenntnisstand kollidierte eine 60-Fährige mit ihrem Pkw Hyundai in der Straße Grünthal mit einem von rechts aus Richtung Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw Renault. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und wurde geborgen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Zusammenstoß auf Parkplatz in Bergen

Eine 74-jährige Fahrerin eines Pkw Nissan verlor am Montag gegen 9.40 Uhr in der Nonnenseestraße in Bergen auf Rügen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit zwei parkenden Pkw. Die 74-Jährige wurde durch Rettungskräfte medizinisch erstversorgt und anschließend ins Bergener Krankenhaus gebracht. Ihr Auto wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro.

Unfall bei Grammendorf

Auf der Kreisstraße 13 zwischen Grammendorf und Deyelsdorf kam es am Dienstagmorgen zu einem weiteren Verkehrsunfall. Eine 27-jährige Deutsche befuhr die Straße mit ihrem Pkw Dacia in Richtung Grammendorf. In einer leichten Linkskurve stieß sie mit einem entgegenkommenden Pkw Citroen zusammen. Nach ersten Erkenntnissen war ihre Sicht durch die tief stehende Sonne eingeschränkt. Während die 27-Jährige unverletzt blieb, erlitt der 71-jährige Citroen-Fahrer leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus nach Bartmannshagen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden geborgen. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die Fahrbahn für etwa 1,5 Stunden voll und anschließend für rund weitere 30 Minuten halbseitig gesperrt werden.

Von OZ