Stralsund

Die aktuelle Lage ist übersichtlich, erklärt Jörg Heusler, Leiter des Fachdienstes für Gesundheit, und spricht dabei vom Corona-Infektionsgeschehen. „Derzeit haben wir sechs Corona-Infizierte im Landkreis Vorpommern-Rügen, die alle symptomlos sind.“ (Stand 18. August)

Dabei handelt es sich um drei Einzelpersonen – zwei Reiserückkehrer aus Risikogebieten und eine ältere Dame – und drei Gastarbeiter. „Viele Betriebe haben ausgeklügelte Hygienekonzepte, das klappt wirklich gut.“ Die Fälle verteilen sich auf den ehemaligen Bereich Nordvorpommern, Rügen und Stralsund.

Anzeige

Infektionen in Schulen oder Kitas kein Makel

Seit März gibt es im Landkreis 104 Menschen, die mit dem Virus infiziert waren oder sind – für die medizinischen Einrichtungen alles leistbar, wie Jörg Heusler erklärt. Auch an den Schulen ist die Situation im gesamten Bundesland entspannt. „An dieser Stelle kann man sehen, dass die Konzepte scheinbar aufgehen.“ Es sei nicht zu schaffen, dass es in Schulen oder Kitas gar keine Infektionen gibt. „Und es ist auch kein Makel, wenn in solchen Einrichtungen Erreger ankommen. Das ist auch bei Noro- oder Grippeviren so “, betont Jörg Heusler. „Das Entscheidende ist es, die Ausbreitung zu verhindern oder schnell einzudämmen.“

Weitere OZ+ Artikel

Trotz der derzeit entspannten Lage im Landkreis mahnt der Allgemeinmediziner vor Sorglosigkeit, will aber auch angesichts des nahenden Herbstes keine Panik verbreiten. „Wir gehen das mit Augenmaß an, denn es gibt keinen Grund, hektisch zu werden. Wir setzen weiterhin auf Aufklärung und pragmatische Lösungen“, betont er. Es sei davon auszugehen, dass im Herbst die Zahlen der Corona-Infektionen steigen, aber „ich habe viel mehr davor Angst, dass viele Menschen ohne eine Grippeimpfung in diese Jahreszeit gehen.“

Lesen Sie auch: Kaum schwere Fälle: Greifswalder Experte fordert neue Corona-Strategie für MV

Mehr Test-Stationen für den Herbst

Derzeit arbeitet das Gesundheitsamt mit Hochdruck daran, auf den Herbst und Winter vorbereitet zu sein. Neben der festen Teststation am Helios-Hanseklinikum kann im Ernstfall auf zwei temporäre Stationen zurückgegriffen werden. „Diese können dann an bestimmten Orten, wo es vielleicht notwendig wird, aufgebaut werden“, erklärt Jörg Heusler. Bei den Testungen werde dann geschaut, ob eine Infektion mit dem Corona- oder dem Grippevirus vorliegt. „Außerdem gibt es nach wie vor ein mobiles Team der Bundeswehr, das eingesetzt und auch aufgestockt werden kann. Wir sind wirklich dankbar, dass wir vor Ort so gut mit der Bundeswehr zusammenarbeiten.“

„Unsere Teststrategie unterscheidet sich nicht von der anderer Landkreise“, sagt Heusler. „So lange es kein Medikament oder einen Impfstoff gibt, hilft nur die häusliche Isolation.“ Und noch einmal betont der Fachdienstleiter, dass bei den Entscheidungen – auch zu möglichen Konsequenzen eines Infektionsgeschehens – auf die lokalen Gegebenheiten geschaut werde. „Es geht darum, die Balance zu halten zwischen dem, was sinnvoll ist und was möglicherweise übertrieben.“

Passend dazu: Schwesig äußert sich zu Quarantäne-Regeln für Spanien-Urlauber – neues Testzentrum geplant

Augenmaß wahren

Das gelte auch im Zusammenhang mit der Forderung nach Durchtestungen von ganzen Berufsgruppen. Auch da könne man nur appellieren, dass es in der jetzigen Situation nicht sinnvoll sei, schwarz und weiß zu malen. „Es gibt so viele Grautöne dazwischen. Es kommt nicht allein auf die Fallzahlen an, sondern man muss auch nach den Verläufen der Krankheiten schauen und dann entscheiden, bei welchen Berufsgruppen das Durchtesten Sinn ergibt.“

Natürlich hoffe man sehr, dass der relativ milde Verlauf in unserem Bundesland sich fortsetze. Dazu trage auch die Arbeit des Gesundheitsamtes bei. „Es ist toll, was meine Mitarbeiter leisten und es rotieren so viele Menschen im Hintergrund“, sagt Jörg Heusler und führt als Beispiel an, dass etwa Kontaktpersonen von Infizierten so schnell wie möglich ermittelt werden. Zur guten Arbeit zähle übrigens auch, dass das Gesundheitsamt, „eine ganz fantastische Internetseite“ habe, rührt Heusler die Werbetrommel und fügt dann wieder ernster hinzu, dass es einfach wichtig sei, Wissen zu vermitteln und Menschen aufzuklären.

Info: Weitere Informationen unter: www.lk-vr.de

Von Miriam Weber