Vorpommern-Rügen: Verwirrung um Gelben Sack und Gelbe Tonne

Gelbe Tonne oder Gelber Sack – ein Thema, das schon länger im Landkreis Vorpommern-Rügen diskutiert wird. Vor allem, weil seit Beginn des Jahres beide Varianten vor den Häusern zu finden sind. Die Tonne gibt es, aber nicht flächendeckend. Darüber, wie die Einwohner die Verpackungen mit dem Grünen Punkt künftig entsorgen können, herrscht mancherorts immer noch Verwirrung.

Wie verwirrend die Entsorgung dieser Leichtverpackungen ist, musste eine Frau feststellen, die auf der Insel Rügen ein Haus besitzt. Da sie im Öffentlichen Dienst arbeitet, möchte sie ihren Namen nicht in der Zeitung lesen. „Meine Familie hat eine Wohnung in Stralsund und ein Haus auf der Insel. Zu diesem Zeitpunkt, als die Post im Briefkasten lag, ob wir eine Gelbe Tonne bestellen möchten, hatten wir entschieden, vorerst in der Wohnung zu bleiben und die Tonne für das Haus nicht zu bestellen“, sagt sie. Sie hätte somit eine Zeit lang unbenutzt zusätzlich am Haus gestanden.

Anbieter liefert erst wieder 2024

Das sollte sich ab Juli ändern. Dann hält sie sich vorwiegend auf Rügen auf und möchte deshalb diese Tonne nachordern. „Das geht nicht“, sagte ihr der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises. „Mir wurde mitgeteilt, das ist 2024 wieder möglich. Der Anbieter liefert dann erst wieder aus“, sagt sie. Der Frau wurde am Telefon mitgeteilt, dass es eine Ausschreibung für diese Tonnen gab und diese danach abgezählt gekauft wurden. Das nächste Ordern der gelben Tonnen ist erst in drei Jahren wieder geplant.

„Was ist das denn für eine Marktwirtschaft? Denn das ist etwas, was schnell herzustellen und auszuliefern ist. Deswegen ergibt sich bei mir ein großes Fragezeichen“, sagt sie. Die Frau hat neue Nachbarn im Ort, die dieses Jahr mit dem Hausbau fertig sind und auch eine Gelbe Tonne vor die Tür stellen würden. „Genau das gleiche Problem. Da sie letztes Jahr noch keinen Briefkasten hatten, wussten sie noch nicht einmal, dass sie die Gelbe Tonne hätten bestellen müssen.“

23 000 Tonnen wurden ausgefahren

Sie wollte wissen, was passiert, wenn diese abgezählten Tonnen mal kaputtgehen? Ihr wurde gesagt, dass in diesem Fall auf dem Betriebshof noch welche zur Verfügung stehen würden. Das bestätigt der Landkreis Vorpommern-Rügen. Der Entsorger Nehlsen fuhr alle 23 000 Tonnen im Kreisgebiet bis März aus.

Ob sich auf dem Hof noch zusätzliche Behälter befinden, konnte der Kreis zwar nicht sagen. Aber: „Auf jeden Fall sollten diese Behälter für den Behälterdienst vorgehalten werden. Das heißt, für den Fall eines notwendig werdenden Austausches, weil eine Tonne defekt ist, in das Sammelfahrzeug rutscht oder auf anderen Wegen verschwunden ist“, sagt Kreissprecherin Dörte Lange.

Säcke von Tieren zerrissen

Es sei auf jeden Fall möglich, Gelbe Tonnen „nachzuordern“, allerdings erst zum 1. Januar 2024. Diesen Umstand würde die Hausbesitzerin auf Rügen hinnehmen, hätte sie nicht das viel größere Problem mit den Gelben Säcken. Im Vergleich zu einigen Jahre zuvor seien sie viel dünner geworden. „Wir wohnen auf dem Dorf. Hier werden die Säcke von Katzen und anderen Tieren zerbissen und zerrissen. Wenn die Säcke eine vernünftige Qualität hätten, dann wäre es kein Problem“, sagt sie.

Die im Kreisgebiet eingesetzten Gelben Säcke würden aber an sie gestellten Anforderungen entsprechen. „Dass diese in den zurückliegenden Jahren dünner wurden, liegt auch an der Tatsache, dass reißfestere Gelbe Säcke – selbst heute noch – zweckentfremdet eingesetzt werden. Kein Auftragnehmer der Dualen Systeme ist bereit, diese Fehlnutzung zu finanzieren“, so die Kreissprecherin.

Seit 2016 um Tonne bemüht

Selbst eine erhöhte Reißfestigkeit der eingesetzten Säcke würden den Umstand, dass Tiere sie zerreißen, nicht verhindern können. „Die teilweise existierenden Unzulänglichkeiten des Behältersystems Gelber Sack waren einer der Gründe, weshalb sich der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft seit 2016 um die Einführung der Gelbe Tonne bemühte und nach der Änderung des Verpackungsgesetzes 2019 endlich eine diesbezügliche Befragung der Anschlusspflichtigen des Landkreises starten konnte“, sagt Dörte Lange. In deren Ergebnis erfolgte in diesem Jahr die flächendeckende Aufstellung der angeforderten Behälter.

Von Mathias Otto