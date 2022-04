Ribnitz-Damgarten

Der Mobilfunk- und Internetanbieter Vodafone hat in Richtenberg, Marlow und Ribnitz-Damgarten neue 5G-Mobilfunkstationen in Betrieb genommen. Das teilte das Unternehmen jetzt mit. Gleichzeitig sei damit die nächste Ausbaustufe für die neue Breitbandtechnologie 5G gestartet worden.

Elf neue 5G-Standorte geplant

Aktuell versorgt Vodafone nach eigenen Angaben an 46 Orten im Landkreis die Bevölkerung mit 5G. An elf weiteren Standorten soll die 5G-Technologie bis Mitte 2022 eingebaut werden, und zwar in Ribnitz-Damgarten, Dierhagen, Marlow, Ahrenshoop, Samtens, Barth, Sassnitz sowie viermal in Stralsund. Mittelfristiges Ziel sei es, möglichst den gesamten Landkreis an das 5G-Netz anzubinden.

Um ein flächendeckendes 5G-Netz herzustellen, wird Vodafone zunächst die bereits vorhandene Mobilfunk-Infrastruktur weitgehend mitnutzen und 5G-Antennen, wo immer es möglich ist, an den bestehenden Standorten im Kreis in Betrieb nehmen. Die bereits bestehenden 130 Mobilfunkstationen im Kreis werden also nach und nach aufgewertet, indem dort zusätzlich 5G-Technologie installiert wird - zum Beispiel an Masten, Aussichtstürmen, Kirchtürmen sowie auf den Dächern von Rathäusern, Bürogebäuden und Wohnhäusern. Dieses geschieht Station für Station im Laufe der nächsten Jahre.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

5G ist ein Mobilfunkstandard, der schneller ist als die LTE-Technologie. Im Umfeld der 5G-Stationen kann die neue Breitbandtechnologie von jedermann mit einem entsprechenden Endgerät und Vertrag vor Ort genutzt werden.

Der weitere Mobilfunkausbau in Kreis Vorpommern-Rügen

Aktuell sind 99,9 Prozent der Bevölkerung im Landkreis an das Vodafone-Mobilfunknetz sowie 99,8 Prozent der Bewohner an das mobile Breitbandnetz LTE angeschlossen. Bis Mitte 2022 wird Vodafone im Kreis noch 15 weitere LTE-Bauprojekte realisieren. Dabei werden an elf vorhandenen LTE-Stationen in Bad Sülze, Marlow, Ahrenshoop, Putbus, Samtens, Barth, Stralsund (3x), Kluis und Schlemmin zusätzliche LTE-Antennen angebracht, um die Kapazitäten und Geschwindigkeiten im Einzugsbereich dieser LTE-Stationen zu steigern. Außerdem sind vier LTE-Neubaustandorte in Dierhagen, Baabe, Rambin und Sundhagen geplant.

Von OZ