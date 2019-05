Buddenhagen/Grimmen

Der heiße trockene Sommer des vergangenen Jahres und das anhaltende Regendefizit sorgen für Husten in der grünen Lunge – der Wald in Vorpommern ist an vielen Stellen krank. Das beklagen nicht nur Förster und Waldbesitzer, auch für Spaziergänger ist es unübersehbar, dass nicht nur einzelne Bäume Schäden davon getragen haben, sondern oft gleich Flächen mit mehreren Hektar.

Beispiel Insel Usedom: Im Bereich des Forstamtes Neu Pudagla, zu dem 12 000 Hektar Landes- und Privatwald gehören, wurden im vergangenen Jahr insgesamt 60 000 junge Bäumchen gepflanzt – Kiefer und Buche sowie 4500 Bergahorn. Weil es von April bis Oktober so gut wie nie regnete, gab es allein bei der Kiefer einen Ausfall von bis zu 60 Prozent. „Das sind enorme Schäden, die da entstanden sind. Die nicht angewachsenen Bäume müssen wir nun im kommenden Jahr nachpflanzen“, erläutert Forstamtsleiter Felix Adolphi. Glücklicherweise würden seine Förster in den einzelnen Revieren auch sehr viel auf Naturverjüngung setzen, also auf Pflanzen, die sich selbst aussäen. „Die haben ein ganz anderes, stabileres Wurzelwerk. Die Setzlinge dagegen erleiden zuerst einen Schock, wenn sie aus der Erde der Baumschule genommen und später wieder im Wald eingepflanzt werden. Viel Wasser ist da unbedingt vonnöten, damit sie gut anwachsen“, sagt Adolphi.

60 000 Bäume neu gepflanzt

Auch in diesem Jahr werden im Bereich des Forstamtes auf der Insel Usedom wieder 60 000 Bäume gepflanzt: Kiefer, Buche, Erle und Eiche. Die Nadelbäume werden im Frühjahr, die Laubbäume im Herbst gesetzt. Glücklicherweise hat es im Mai des öfteren geregnet. „Aber die Menge war ja dennoch nicht berauschend“, meint Felix Adolphi. Noch aus dem Vorjahr fehlt dem Grundwasserspiegel etwa ein Meter. Das können die Pflanzen nicht mehr kompensieren. „Und dabei haben wir auf Usedom noch Glück. Zwar fällt hier sowieso immer weniger Niederschlag als auf dem Festland, weil wir im Windschatten der Insel Rügen liegen. Aber durch die Seeluft gibt es eine höhere Luftfeuchtigkeit. Die kommt den Bäumen zugute“, versichert der Forstexperte.

Auch im Forstamt Jägerhof mit seinen 16 500 Hektar Wald zwischen Greifswald, Gützkow, Karlsburg, Murchin, Lassan, Wolgast und Lubmin gibt es wegen des Wassermangels jede Menge vertrocknete Bäume. Und: Die Trockenheit begünstigt natürlich gerade bei alten Bäumen, die durch ihre sehr viel größere Verdunstungsfläche viel Wasser brauchen, dass sie derart geschwächt vom Borkenkäfer befallen werden. Egal, ob Fichte, Lerche oder Kiefer, es ist das sprichwörtliche Fass ohne Boden. Laut Adolphi vermehren sich Borkenkäfer millionenfach, denn pro Jahr schlüpfen drei Generationen.

Millionen Borkenkäfer durch die Trockenheit

Im Wald von Buddenhagen bei Wolgast lassen sich Borkenkäferbefall und das Absterben der Bäume tagtäglich mehr beobachten. Revierförster Frank Trodtfeld hat allein in einer Woche auf einer Fläche von 2000 Quadratmetern 200 000 Borkenkäfer gefangen. „Es ist ganz wichtig, dass die Nester des Borkenkäfers schleunigst beseitigt werden. Und auch das Holz muss aus dem Wald entfernt werden, da die Rinde, selbst wenn die Bäume gefällt sind, bruttauglich ist. Nur wenn die Verbreitungskette unterbrochen wird, lässt sich der Invasion Einhalt gebieten“, erläutert Felix Adolphi. Möglich seien zudem noch chemische Bekämpfungsmittel.

Durch die Trockenheit werden unzählige Bäume im Wald von Buddenhagen bei Wolgast vom Borkenkäfer befallen. Sie verlieren die Nadeln. Auf 2000 Quadratmeter wurden innerhalb einer Woche 200000 Borkenkäfer gesammelt. Quelle: Frank Trodtfeld

Das Abholzen der Bäume und der Abtransport sind aber oftmals nicht so einfach wie gedacht. So wird in dieser Woche auf der Insel Usedom gerade mit dem Denkmalamt geklärt, was mehr Bedeutung hat: die Beseitigung des Borkenkäfers oder der Erhalt eines Bodendenkmals. Gleiches gilt für einen Horst von Großgreifvögeln. „Da müssen wir gemeinsam mit Naturschutzbehörden abwägen, ob die größere Bedeutung bei den geschützten Tierarten oder bei der Gesunderhaltung unserer Waldbestände liegt. Nur wenn zugunsten des Waldes entschieden wurde, dürfen wir als Forstbehörde eingreifen“, macht der Forstamtsleiter das Dilemma deutlich.

Die grüne Lunge hat Stress

Ähnlich wie im Kreis Vorpommern-Greifswald sieht es auch in Vorpommern-Rügen aus. Hauptsächlich weil Regenwasser fehlt, aber auch, weil sich Schädlinge breit machen: Der Klimawandel macht den Wäldern und damit den Forstleuten bereits seit einigen Jahren zu schaffen, ist die klare Aussage von Wolfgang Behl, im Forstamt Poggendorf unter anderem zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit.

„Das fehlende Regenwasser, resultierend aus dem sehr trockenen und zum Teil heißen Jahr 2018, haben die Niederschläge der vergangenen Monate noch lange nicht kompensiert. Circa ein Drittel der Wassermenge fehlt noch immer“, weiß Behl. Vor allem die Fichtenbestände würden darunter leiden. Bemerkbar macht sich dies im Revier Barnekow rund um Drechow, wo die meisten Fichten im Forstamtsbereich wachsen. „Fichten sind Flachwurzler. Im Gegensatz zu den meisten Laubbäumen, versorgen sie sich also aus den oberen Erdschichten mit Wasser“, erklärt der Forstamtsmitarbeiter. Fehlt das Wasser, werden die Bäume schwächer, Wind wird ihnen schneller zum Verhängnis, sie kippen. „Zudem begünstigt der Klimawandel die Verbreitung von Schädlingen, wie dem Buchdrucker und dem Kupferstecher“, berichtet Behl. Windwürfe müssen deshalb sofort aus dem Wald geholt werden, was von den Forstleuten kaum zu leisten ist. „Mitunter bleibt uns nichts anderes übrig, als Bäume und liegengebliebene Windwürfe zu begiften“, sagt er.

Fünf Hektar außerplanmäßige Kahlfläche

Im Revier Barnekow hat das Jahr 2018 im Nachhinein zu erheblich mehr Einsätzen geführt. „Bereits im Januar und Februar hatten wir dort zum Holzeinschlag den Harvester im Einsatz. Jetzt im Mai folgt der nächste Einsatz dort“, informiert Behl. Der Käferbefall habe im gesamten Forstamtsbereich zu immerhin fünf Hektar außerplanmäßiger Kahlfläche geführt.

Die Folgen sind aber viel weitreichender. Denn der Wassermangel hat zur Folge, dass sich die Forstarbeiter auch in Sachen Aufforstung umstellen müssen. Aufgeforstet werden jährlich rund 100 Hektar in dem Poggendorfer Zuständigkeitsgebiet, das vom Strelasund im Osten bis westlich hinter Tribsees reicht und im Süden an die Reviere Stavenhagen und Neubrandenburg sowie im Norden an die Stadt Franzburg grenzt. Wobei sich die Forstarbeiter momentan mit dem Pflanzen junger Bäume zurückhalten. Zu groß ist die Gefahr, dass sie aufgrund der Trockenheit nicht „überleben“ würden. „Wir nutzen deshalb mehr die Naturverjüngung, also die Bäumchen, die auf natürliche Weise gewachsen sind“, berichtet Behl.

Die Wälder verändern sich: Fichten weichen

BHat das große Fressen erst einmal begonnen, haben Bäume kaum noch eine Chance. Dieses Baumskelett war, bevor der Borkenkäfer kam, eine stolze Fichte. Quelle: Claudia Noatnick/OZ-Archiv

Fakt sei, so Behl: Die Wälder werden sich verändern. Mehr und mehr werden Nadelbäume, wie Fichten, beispielsweise Buchen und Eichen weichen – oder Ulme und Bergahorn. „Neu aufgenommen haben wir auch die Schwarznuss. Ein Baum, der sein Verbreitungsgebiet hauptsächlich in den östlichen USA hat“, informiert Behl. Bislang wachse die Baumart, die starke Hitze und auch Trockenheit übersteht, in der Region noch sehr selten. Aber solche Baumarten brauche es wohl, um die grüne Lunge zu erhalten. Und einheimische Laubbaumbestände gilt es zu pflegen. „Unsere Arbeit zum Erhalt der Wälder ist ein wenig wie ein Experiment. Weil nicht genau klar ist, wie sich die Erderwärmung weiter auswirkt“, sagt Behl.

Mehr zum Thema:

Das große Fressen

Flatter-Ulme ist Baum des Jahres

Fichten verschwinden aus unserem Wald

Umdenken in der Forstwirtschaft gefordert

Die jungen Kiefern brauchen dringend Wasser

Trockenheit und Käfer schaden Barther Wald

Anja Krüger und Cornelia Meerkatz