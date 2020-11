Vorpommern-Rügen: Was tun bei Gewalt in den eigenen vier Wänden?

Grimmen

Die beiden Frauenschutzhäuser im Landkreis Vorpommern-Rügen sind voll. Nicht vordergründig wegen Corona, lautet die Information vom Träger der Einrichtungen in Ribnitz-Damgarten und Stralsund, der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) Vorpommern. Es ist fast immer so.

Katrin Schmuhl, Gleichstellungsbeauftragte im Landkreis Vorpommern-Rügen weiß von einem Fall, bei dem eine Frau nach Bayern gebracht werden musste, damit sie vor ihrem Mann in Sicherheit ist. „Andere wollen nicht aus ihrem Zuhause weg, weil die Kinder in ihrer Schule bleiben sollen“, erzählt sie. Wieder andere Frauen werden im Land untergebracht oder lediglich ambulant beraten. Katrin Schmuhl: „Es ist immer die Entscheidung der Frauen und dabei werde stets geschaut, was für sie und die Kinder das Beste ist“.

Anzeige

Corona: Brutalität erhöht

Männer, Frauen und Kinder saßen im Lockdown eng aufeinander und es gab sicher mehr häusliche Gewalt als sonst, vermutet Katrin Schmuhl. Aber vor allem auch größere Brutalität – körperlich oder auch verbal und psychisch, meint die Gleichstellungsbeauftragte. Aber Frauen hatten genau wegen des Lockdowns wohl oft keine Möglichkeit, in Frauenhäuser zu gehen. „Die Männer waren ja immer da“, meint sie. Das änderte sich erst, als die Corona-Maßnahmen gelockert wurden.

Interventionsstelle ist erster Anlaufpunkt

Ein erster Anlaufpunkt für viele Opfer von häuslicher Gewalt, aber auch von Polizisten im Landkreis, die häusliche Gewalt bei einem Einsatz feststellen, ist die „ Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking Vorpommern-Rügen“ (038 31 / 30 77 50). Sie kooperiert mit Polizei, Justiz, Jugendamt und sozialen Diensten, ist aber ebenso für Selbstmelder da.

In diesem Jahr waren 589 Personen betroffen, hiervon waren 481 Frauen. Katrin Schmuhl sagt: „Auffällig ist, dass in der Interventionsstelle während des ersten Corona-Lockdowns im II. Quartal 144 Frauen betroffen waren, während in allen anderen Quartalen die Zahl bei circa 115 lag“. Demzufolge lag eine Steigerung der gemeldeten Fälle während des ersten Lockdowns und direkt danach in der Interventionsstelle im Gegensatz zu den Frauenhäusern bei etwa 25 Prozent. Im zurückliegenden Jahr registrierte die Interventionsstelle mehr als 60 Hochrisikofälle. Insgesamt leben 476 Kinder in den betroffenen Familien.

Katrin Schmuhl: „Mitarbeiter der Interventionsstelle treffen sich ein bis zwei mal mit den Betroffenen, beraten sie, fangen sie auf und klären gemeinsam mit ihnen ab, welche Hilfe sie brauchen und in Anspruch nehmen sollten. Die Interventionsstelle sei übrigens auch für männliche Opfer zuständig. „Die Zahlen sind aber sehr viel niedriger, aber es gibt sie“, sagt Katrin Schmuhl. Die Frauenhäuser im Land würden allerdings nur Frauen und Kindern zur Verfügung stehen.

Mehr geworden seien Fälle, in denen Senioren, die von Familienangehörigen gepflegt werden, häusliche Gewalt erfahren. „Die Pflegenden – seien es Partner oder Kinder – sind dann einfach absolut überfordert“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte.

Frauenschutzhäuser in Stralsund und Ribnitz-Damgarten

Die Auslastung der Plätze in den Frauenschutzhäusern sei durch Corona-Einschränkungen beeinflusst worden. In Ribnitz-Damgarten (030 21 / 720 366) gibt es zwölf Plätze, 24 in Stralsund (038 3 1 / 29 28 31). Aktuell leben in der Hansestadt zwölf Frauen und elf Kinder im Frauenschutzhaus. Von Januar bis September 2020 fanden insgesamt 70 Frauen und 55 Kinder dort Schutz vor häuslicher Gewalt. In der Ribnitzer Einrichtung wohnten im Laufe des Jahres 19 Frauen und 20 Kinder.

Dazu kommen ambulante Betreuungen. „Denn nicht jede Frau möchte oder sollte gleich ins Frauenschutzhaus einziehen“, sagt Katrin Schmuhl. 115 ambulante Kontakte sind es bisher in diesem Jahr allein in Ribnitz-Damgarten, für die die Mitarbeiter des Frauenschutzhauses zuständig sind. 37 Frauen, die zuvor im Schutzhaus eine Zeit lang lebten, werden noch weiterhin betreut.

In den Frauenhäusern selbst werden die Hilfen konkret. Dabei sind und bleiben die Frauen mit ihren Kindern Selbstversorger, sind für die häuslichen Dinge wie Wäsche und Mahlzeiten verantwortlich. Die Frauen, die körperlich oder seelisch misshandelt wurden, werden dort aber vor weiteren Übergriffen geschützt, beraten in puncto Berufstätigkeit, Trennung, Scheidung und Existenzsicherung sowie psychosozial. Auch bei gesundheitlichen Fragen, Behördengängen werden sie unterstützt. „Oft kommen die Frauen ohne alles, ohne Geld in die Einrichtung. Dann wird ihnen beispielsweise auch unkompliziert finanziell über den Weißen Ring geholfen.“

Lesen Sie auch

Schutzwohnung und Beratung auf Rügen

In Bergen auf Rügen gibt es ebenfalls eine Beratungsstelle für Betroffene häuslicher Gewalt mit einer Schutzwohnung (038 38 / 20 17 93). Auch dort erfahren die Frauen Beratung, beispielsweise in puncto Sicherheit und für ihre Lebensneuorientierung, und es wird ihnen geholfen, Problemlösungsstrategien zu entwickeln. Hilfe bei der rechtlichen Durchsetzung von Ansprüchen sowie auf Wunsch die Begleitung zur Polizei, zu Anwälten, Ämtern und Ärzten sowie bei der Wohnungssuche gehört ebenfalls zu den dortigen Angeboten. In Bergen werden aktuell 58 Frauen betreut, davon kommen 15 bereits wiederholt in die Beratungsstelle.

Ganz neu in Grimmen für den ländlichen Bereich

Ganz neu ist in Grimmen die BeLa-Beratungsstelle für Betroffene häuslicher Gewalt (0176 / 74 70 83 35) mit Sitz im SOS-Familienzentrum. „Diese Beratungsstelle wird gerade aufgebaut und soll besonders für den ländlichen Bereich rund um Grimmen bis Tribsees und Richtenberg, aber auch für Barth zuständig sein. Katrin Schmuhl begründet: „Hilfsangebote müssen in die Fläche und gut zu erreichen sein.“ Bei BeLa wird auf langfristige Hilfen gesetzt und es können auch zurückliegende Fälle betreut werden.

Beratung bei sexualisierter Gewalt

Die Miss-Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt für den Landkreis Vorpommern-Rügen in Stralsund (0381 / 66 79 363) berät und unterstützt, wenn es um sexualisierte Gewalt geht – sowohl gegen Kinder, Jugendliche, Frauen als auch gegen Männer, Familienangehörige oder Freunde.

Von November 2019 bis jetzt wurden dort 95 neue Fälle aufgenommen, davon 49 Erwachsene und 46 Kinder. Aus dem Vorjahr gibt es weitere 34 Opfer, die betreut werden.

Aktuelle Aktionen gegen die Gewalt

Normalerweise machen Veranstaltungen in den sogenannten Anti-Gewalt-Wochen rund um den 25. November auf die Dringlichkeit des Themas aufmerksam und geben Aufschluss über die Möglichkeiten, die betroffene Frauen mit und ohne Kinder haben. Doch in diesem Jahr sind coronabedingt eben auch die meisten Veranstaltungen abgesagt.

Internationaler Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen Der 25. Novemberist der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Er geht zurück auf die Ermordung der drei Schwestern Mirabel, die am 25. November 1960 in der Dominikanischen Republik vom militärischen Geheimdienst nach monatelanger Folter getötet wurden. Die Schwesternwaren im Untergrund gegen den tyrannischen Diktator Trujillo tätig. Ihr Mutgilt als Symbol für Frauen weltweit, die nötige Kraft für das Eintreten gegen jegliches Unrecht zu entwickeln. Seit 1981 ist der 25. November ein internationaler Gedenktag.

„Orange the World“ heißt jedoch eine weltweite Aktion, an der sich auch Frauen aus Vorpommern-Rügen beteiligen. „Färbt die Welt orange“ – rufen die Organisatoren auf. Orangene Tücher oder Masken sollen getragen werden und verschiedene Gebäude beispielsweise in Stralsund, Putbus, Bergen und Sellin werden orange angestrahlt. Eine Fahnenaktion gibt es am 23. November um 11 Uhr vor dem Bergener Rathaus. Unter dem Motto „Das Schweigen brechen“ läuft eine Plakataktion. In einer Onlineausstellung zeigen außerdem jugendliche Migrantinnen eigene Zeichnungen zum Thema Gewalt.

Von Almut Jaekel