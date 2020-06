Vorpommern-Rügen: Wo viel Tourismus ist, sind auch viele Arbeitslose

Stralsund

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben den Arbeitsmarkt der Region immer noch fest im Griff: Im Landkreis Vorpommern-Rügen waren im Mai 11 223 Frauen und Männer ohne Job, 534 Personen mehr als im April. Die Quote steigt von 9,5 auf zehn Prozent. Im Vergleich zum Mai vor einem Jahr sind es fast 3000 Arbeitslose mehr.

„Normalerweise würden wir zum jetzigen Zeitpunkt mit einem Rückgang der Arbeitslosigkeit rechnen“, sagt Jürgen Radloff, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Stralsund. Die Nachfrage aus dem Tourmusbereich lässt die Arbeitslosenquote im Mai üblicherweise deutlich unter zehn Prozent fallen. So lag die Quote vor einem Jahr noch bei 7,3 Prozent.

Anzeige

Über 70 Prozent mehr Arbeitslose auf Rügen als im Mai 2019

Vor allem das Hotel- und Gastronomiegewerbe ist von den Anordnungen der Behörden zur Eindämmung des Coronavirus betroffen. Das schlägt sich auch in den Arbeitsmarktzahlen der einzelnen Regionen nieder. „Auf Rügen ist der mit Abstand stärkste Anstieg der Arbeitslosigkeit im Vorjahresvergleich zu registrieren“, teilt Christian Glaser, Sprecher der Arbeitsagentur Stralsund, mit. „3522 Männer und Frauen sind auf der Insel aktuell ohne Job. 1469 Personen (71,6 Prozent) mehr als im Mai des letzten Jahres.“ Die Quote liegt dort nun bei 10,6 Prozent.

Weitere OZ+ Artikel

Ähnlich sieht es in der Region Ribnitz-Damgarten aus, wo mit der Halbinsel-Fischland-Darß-Zingst die zweite große Tourismushochburg des Landkreises liegt. Ohne Job sind 2063 Menschen, 568 mehr als vor einem Jahr. Quote: 8,1 Prozent.

Grimmen und Stralsund nicht so stark betroffen

In der Agenturgeschäftsstelle Grimmen und in der Hansestadt Stralsund ist die Arbeitslosigkeit weniger stark gestiegen. In Grimmen sind aktuell 1205 Männer und Frauen ohne Beschäftigung. Das sind 123 Personen (11,4 Prozent) mehr als im Mai des Vorjahres. Quote: 9,3 Prozent. In Stralsund sind aktuell 3485 Arbeitslose gemeldet – 236 Personen (7,3 Prozent) mehr als im Vormonat und 574 Personen (19,7 Prozent) mehr als im Vorjahr. Die Quote liegt bei 12,3 Prozent.

Hoffnung auf Besserung macht, dass der Stichtag für die Erfassung der Zahlen vor Pfingsten lag. Wer zu diesem verspäteten Auftakt in die Tourismussaison wieder Arbeit aufgenommen hat, wird erst in der Statistik des kommenden Monats berücksichtigt.

Im Mai haben nur noch wenige Unternehmen neu Kurzarbeit angemeldet. Seit März sind es insgesamt 3250 Firmen in Vorpommern-Rügen, fast 29 000 Arbeitnehmer sind davon betroffen. „Ob und in welchem Umfang diese Unternehmen Kurzarbeit tatsächlich in Anspruch nehmen, kann erst in einigen Monaten beurteilt werden, denn“, so erklärt Glaser, „für die Abrechnung des Kurzarbeitergeldes haben die Firmen eine Frist von drei Monaten.“

Lesen Sie auch:

Von Kai Lachmann