Vorpommern-Rügen: Zukunft des Welcome Centers gesichert

Stralsund/Bergen

Die Zukunft des Welcome Centers Vorpommern-Rügen ist gesichert. Der Kreistag hat auf seiner Sitzung in dieser Woche dafür gestimmt, dass der Landkreis künftig die Trägerschaft der Anlaufstelle für Zuzügler in Stralsund alleine weiter finanziert.

Grund dafür ist zum einen, dass es trotz mehr als 60 Terminen mit Unternehmen nicht geklappt hat, genügend Geld von privater Seite für den Betrieb mit seinen zwei Personalstellen einzuwerben. Zudem ist auch die Förderung des Schweriner Wirtschaftsministeriums nur für die Anlaufphase gedacht und läuft im Mai 2020 aus.

Landkreis braucht Zuzug von Arbeitskräften

Zum anderen erfreut sich das Center aber zunehmender Beliebtheit. Im Jahr 2018 wurden 200 Zuzüglern aus dem In- und Ausland beraten, die hier in der Region beruflich Fuß fassen wollen. 2019 waren es laut Verwaltungsangaben bis zum Oktober schon 300 Personen.

150 000 Euro plant der Kreis, nun jährlich dafür auszugeben. Vorpommern-Rügen ist auf Zuzug von Arbeitskräften angewiesen. Ein Viertel aller Beschäftigten ist mindestens 55 Jahre alt.

Kontakt zum Welcome Center

Von Kai Lachmann