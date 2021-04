Vorpommern-Rügen kauft Blitzeranhänger: Einnahmen durch Corona gesunken

Bergen

Was ist grau, sieht aus wie ein überdimensionierter Röhrenfernseher und sorgt bei Autofahrern (meist) für schlechte Stimmung? Na klar, der mobile Blitzeranhänger des Landkreises Vorpommern-Rügen. Korrekterweise heißt das Gerät „Enforcement Trailer“ („Vollstreckungs-Anhänger“) und versteckt sich unauffällig an den Straßenrändern Vorpommerns, mal auf dem Rügenzubringer, dann zwischen Bergen und Lietzow oder aber in Zirkow.

Dass so ein Gerät nicht nur Freunde hat, zeigte sich am vergangenen Wochenende. „Sachbeschädigung“, stellten die Polizeibeamten aus Bergen fest. Doch so ein Enforcement Trailer lässt sich nicht so leicht unterkriegen, zumal der Anschlag wohl auch wenig durchdacht war. „Der Blitzer war nur hinten beschmiert. Jetzt ist er wieder sauber“, informierte Kreissprecherin Dörte Lange. „Seiner Funktionalität hat es aber nie geschadet.“

Goldesel kaufen statt mieten

Der Landkreis hat sich im Jahr 2020 entschlossen, den Blitzeranhänger zu kaufen, vorher wurde er nur anlassbezogen gemietet. Der Kaufpreis von 150 000 Euro scheint auf den ersten Blick hoch. Schaut man sich aber an, was der Blitzer „einspielt“, wird schnell klar, dass es sich um einen echten Goldesel handelt. Zwischen Oktober 2020 und Dezember 2020 war der Anhänger 69 Tage im Einsatz, 2349 mal wurden die Autofahrer zur Kasse gebeten (Verwarngeld: 42 753,55 Euro, Bußgeld: 23 195,20 Euro. Der Ertrag: 65 948,75 Euro – in drei Monaten.

Innerhalb eines Jahres mehr als rentiert

Rechnet man diese Zahl hoch, ergeben sich satte 264 000 Euro im Jahr. Wer jetzt allerdings mit dem Argument „Abzocke“ kommt, greift zu kurz. Überhöhte Geschwindigkeit ist nach den Polizeiunfallstatistiken des Landes seit 2015 ununterbrochen die Unfallursache Nummer 1 bei Unfällen mit Getöteten und Schwerverletzten.

Der Vollstrecker Der „Enforcement-Trailer“, frei übersetzt „Vollstreckungs-Anhänger“ ist von der Firma Vitronic und wird mit einer Hochleistungsbatterie ausgestattet, die etwa fünf Tage ausreicht. Die Laser-Geschwindigkeitsmessung kann über mehrere Spuren hinweg gleichzeitig erfassen, wer zu schnell fährt. Ein integriertes Modem überträgt die verschlüsselten Daten drahtlos und ermöglicht so auch den Fernzugriff auf das Messsystem. An einer Anhängerkupplung montiert, geht es für den Trailer dann zum nächsten Einsatzort. Um Vandalismus an dem „Vollstreckungs-Anhänger“ vorzubeugen, ist das Gerät nicht nur gepanzert, sondern auch mit einem Alarmsystem geschützt.

Allein im Jahr 2019 waren es 298 Unfälle im Land, die nur auf „Rasen“ zurückzuführen sind. Blitzer sind also immer noch nötig, um zumindest einige Autofahrer davon abzuhalten, andere Menschen zu gefährden. Die Anschaffung eines weiteren Blitzeranhängers sei nicht geplant, teilte Olaf Manzke vom Landkreis mit.

Einnahmen durch Buß- und Verwarngelder gesunken

Dabei sind die Summen, die durch die Blitzer eingenommen werden, in diesem Jahr rapide zurückgegangen. Deutlich weniger Urlaubsverkehr, viel Home-Office oder Kurzarbeit in den Unternehmen hinterließen auch Spuren. Rund drei Millionen Euro nahm der Landkreis Vorpommern-Rügen 2020 von Temposündern ein. Zum Vergleich: 2019 waren es noch 3,8 Millionen, es wurden rund 40 000 weniger Verwarn- und Bußgelder gezählt.

Seit 2017 haben sich die Einnahmen im Kreis mehr als verdoppelt

In Vorpommern-Greifswald wurden durch zu schnelles Fahren knapp zwei Millionen Euro im vergangenen Jahr eingenommen, etwa 600 000 Euro weniger als noch 2019. Doch das ist immer noch deutlich mehr als in den Vorjahren. Im Jahr 2017 sind in Vorpommern-Rügen nur knapp 1,2 Millionen Euro erwirtschaftet worden. Prominente Rolle spielte dabei die beiden A 20-Blitzer bei Tribsees, die an der Behelfsbrücke mit rund 45 000 Auslösungen 2019 ein wahres „Blitzlichtgewitter“ abschoss. Die Einnahmen fließen übrigens in den Gesamthaushalt des Landkreises.

Lietzow und Tribsees sind ganz vorne mit dabei

Doch nicht alle stationären Blitzer sind gleich „erfolgreich“. Einige scheinen das Potenzial zu haben, schnell wieder vergessen zu werden. Die A20 bei Tribsees ist dabei ein Schwerpunkt. Hier finden sich gleich zwei der „Top 3 Blitzer des Landkreises“. Am häufigsten löste nach Angaben des Landkreises Vorpommern-Rügen der Blitzer „BAB 20 Ost“ aus. Die Messanlage steht auf der A20 bei Tribsees in Richtung Rostock. Er bringt es auf 22 055 relevante Auslösungen zwischen Januar und Dezember 2020 und immerhin 386 675, 41 Euro Ertrag.

Auf Rang zwei steht die Blitzersäule in Lietzow auf der Insel Rügen mit relevanten 8143 Auslösungen wegen Geschwindigkeitsübertretungen und immerhin 173 488,71 Euro zwischen Januar und Dezember 2020.

Platz drei belegt der „Blitzer BAB 20 West“ auf der A20 in Tribsees mit 5502 Auslösungen und einer Summe von 148 658,78 Euro im Jahr 2020. Er steht auf der gegenüberliegenden Seite des Kollegen „Blitzer BAB 20 Ost“ in ein paar hundert Metern Entfernung. Die Messanlagen stehen jeweils in den entgegengesetzten Fahrtrichtungen vor Anfang der Behelfsbrücke.

Derzeit gibt es 14 stationäre Messanlagen, drei sind derzeit außer Betrieb. Geheim? Keineswegs. Es handelt sich um die Blitzer in Körkwitz, Krakow und Griebenow, teilt der Landkreis mit. Die Blitzer können aber jederzeit wieder repariert sein...

Von Anne Ziebarth