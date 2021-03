Vorpommern-Rügen kratzt an 100er-Inzidenz: Was erwartet uns?

Stralsund

Bittere Wahrheit: Auch im bisherigen Vorzeige-Kreis Vorpommern-Rügen sind die guten Zeiten vorbei – die Corona-Fallzahlen steigen rasant. Am Montag wurde mit 194 neuen Fällen eine Inzidenz von 86,4 gemeldet. Noch Ende der letzten Woche waren es Werte um die 70.

Damit rückt man immer näher an die 100er-Grenze heran. Grund für das explosionsartige Wachstum ist die schnelle Ausbreitung der britischen Mutante, die hochinfektiös ist, heißt es aus dem Gesundheitsamt. Über 70 Prozent der Corona-Kranken haben sich mit der englischen Virus-Variante angesteckt.

Britische Mutante lässt ganze Familien an Corona erkranken

Bei einer fünfköpfigen Familie seien es früher vielleicht ein oder zwei Ansteckungen gewesen, heute sind es nicht selten alle fünf. „Meist steckt sich der ganze Hausstand an“, schätzt Dr. Susanne Reuther ein. Die stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamtes appelliert noch mal eindringlich an alle, die Regeln einzuhalten. Nur so könne man die Infektionen stoppen. Heißt also auch weiterhin: Abstand halten, Kontaktminimierung und Mund-Nasenschutz tragen.

Stralsund: Ohne Termin zum Testzentrum Ein Testzentrum des Landkreises Vorpommern-Rügen befindet sich in Stralsund am Klinikum West. Träger ist das Helios Hanseklinikum. Grundsätzlich ist es von Montag bis Freitag von 8 bis 18.30 Uhr geöffnet. Dort kann man ohne Termin. Einfach zum Testzentrum kommen und in die ausgeschilderte Fahrbahn zum Schnelltest einreihen, so Klinik-Sprecher Mathias Bonatz. Der negative Test wird offiziell bescheinigt und kann als Vorlage bei allen körpernahen Dienstleistungen wie Frisören (im Moment noch nicht Pflicht in VR), Kosmetikern usw. verwendet werden. iso

Zwischen 14 und 44 Fällen pro Tag hatte das Gesundheitsamt zuletzt auf dem Tisch. Verteilt im gesamten Kreis ohne nennenswerte Hotspots, betont Dr. Reuther im OZ-Gespräch. „Aktuell gelingt es uns noch recht gut, die Kontaktpersonen tagesaktuell herauszufiltern und über die Quarantäne zu informieren.“

Einkaufen ohne Termin und ohne Test

Und deshalb gibt es auch eine gute Nachricht: In Vorpommern-Rügen bleiben alle bisherigen Lockerungen vorerst erhalten. „Die Leute können also ganz normal einkaufen gehen ohne Termin und ohne Test. Auch der Frisörbesuch ist ohne Ticket möglich. Und die Regelungen für den Sport bleiben ebenso wie bisher“, sagt Kreis-Sprecher Olaf Manzke und schiebt hinterher: „Unsere Allgemeinverfügung, die auch auf unserer Homepage nachzulesen ist, gilt weiter. Es gibt keinen Grund zur Panik.“

Es gäbe weder neue Verordnungen aus Schwerin, noch hätte Vorpommern-Rügen ein diffuses Infektionsgeschehen. „Wir können die Ansteckungsketten gut nachvollziehen. Deshalb gibt es aus jetziger Sicht keinen Handlungsbedarf. Was sich natürlich in den nächsten Tagen durchaus ändern kann. Wir müssen die Lage jetzt täglich neu bewerten“, so Manzke auf OZ-Anfrage.

Lage spitzt sich zu

Dass sich die Lage wieder etwas zuspitzt, merken auch Ärzte und Schwestern im Hanseklinikum, denn dort füllen sich mehr und mehr die Betten der Intensivstation (ITS). „Wir behandeln derzeit 18 Patientinnen und Patienten mit Covid-19, davon 6 auf der Intensivstation. Die Zahlen sind vergleichbar mit denen vom Jahresbeginn“, sagt Professor Matthias Birth, Ärztlicher Direktor des Stralsunder Klinikums.

Ende Januar, Anfang Februar hatte Helios schon einmal eine wachsende Zahl von Corona-Fällen zu behandeln. „Doch wir hatten bei allen Vorsichtsmaßnahmen und Einschränkungen, zum Beispiel im Besucherverkehr, bisher nie die Situation, dass Operationen abgesagt werden mussten oder der Klinikalltag total runtergefahren werden musste“, so Klinikums-Sprecher Mathias Bonatz gegenüber der OZ und ergänzt: „Doch die Situation macht es jetzt erforderlich, dass wir die Lage in unserem Klinikum im Prinzip stündlich neu bewerten müssen und uns täglich mit Gesundheitsamt und unserem klinikinternen Krisenstab austauschen.“

Klinik-Chef: Kein Grund zur Panik

Denn: Neu ist im Vergleich zum Januar die Ausbreitung der Virus-Mutationen, das merke man auch bei Helios. „Daher ist es absolut notwendig, wachsam zu sein und die Situation ernst zu nehmen, gerade im Hinblick auf die Kapazitäten der Intensivstation. Aber es besteht kein Grund zur Panikmache. Wir können Patientinnen und Patienten weiterhin mit hoher Qualität versorgen und in großen Teilen den Regelbetrieb aufrechterhalten“, sagt der Ärztliche Direktor Matthias Birth.

Auch alle Nicht-Corona-Patienten werden behandelt

Er macht noch auf einen anderen Punkt aufmerksam: „Es gilt, auch die Patienten im Blick zu behalten, die nicht an dem Coronavirus erkrankt sind und dringend medizinische Hilfe bedürfen.“ Wichtig sei jetzt, einen kühlen Kopf zu bewahren, das Geschehen eng zu beobachten, um dann die richtigen Schlüsse zu ziehen und schnell reagieren zu können. Birth weiter: „Das hat uns in den vergangenen Monaten ausgezeichnet. Dafür gilt mein Dank allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Stralsunder Klinikum.“

