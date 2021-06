Vorpommern-Rügen lockert weiter: Feste in Gaststätten wieder möglich

Stralsund

Der Landkreis Vorpommern-Rügen zieht weitere Öffnungsschritte vor. Ab dem 1. Juni dürfen wieder Theater, Konzerthäuser und ähnliche Einrichtungen öffnen. Weiterhin dürfen nun auch wieder Familienfeste in Gaststätten gefeiert werden. Bis zu 30 Personen sind erlaubt. Die Feier muss in einem separaten Raum stattfinden. Möglich ist ab sofort zudem der Betrieb und Besuch von Zirkussen. Indoor-Freizeitaktivitäten sind ebenfalls wieder erlaubt. Öffnen dürfen auch Spielhallen, Spielbanken und Wettanbieter.

Vorherige Genehmigungen durch das Gesundheitsamt sind zwar nicht erforderlich. Bei all diesen Öffnungen müssen allerdings allgemeine Regeln eingehalten werden. So brauchen Gäste oder Teilnehmer beispielsweise einen aktuellen negativen Corona-Test.

Vorpommern-Rügen öffnet zwei Tage früher als MV

Das Vorziehen der Öffnungsschritte ist Vorpommern-Rügen erlaubt, da der Inzidenzwert an sieben aufeinanderfolgenden Tagen im Landkreis unter zehn liegt. Am Montag betrug die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner in Vorpommern-Rügen erneut 4,5. Die Schritte können wieder zurückgenommen werden, wenn der Inzidenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 35 oder am zweiten darauffolgenden Werktag über 50 liegt und das Ausbruchsgeschehen von den Behörden als diffus eingeschätzt wird und nicht auf einen lokalen Ausbruch begrenzt ist.

Mecklenburg-Vorpommern-weit sind diese Öffnungen zum Teil ab dem 3. Juni vorgesehen. Auch das Land zieht Schritte vor, da die Inzidenz des Bundeslandes (Montag: 14,7) dies zulasse. Fraglich ist allerdings, ob das Vorziehen in Vorpommern-Rügen auch genutzt wird, denn das Wiederöffnen von Kultureinrichtungen, das Organisieren von Familienfesten oder gar der Aufbau eines Zirkusses benötigt erfahrungsgemäß einen gewissen Vorlauf.

Von Kai Lachmann