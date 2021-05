Stralsund/Binz

In Stralsund gehört das Tragen einer Schutzmaske in der Altstadt seit Monaten zum Alltag. Doch nun steht diese Pflicht auf der Kippe. In einem Beitrag im sozialen Netzwerk Instagram hat Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) die Schutzmaßnahme öffentlich hinterfragt – und damit eine Debatte für weitere Lockerungen angestoßen. „Wenn die Inzidenz über die nächsten drei bis vier Wochen stabil bleiben sollte, hat die Maskenpflicht in unserer Fußgängerzone nichts mehr zu suchen“, positioniert sich Badrow und ergänzt: „Masken in geschlossenen Räumen wie in Läden, im ÖPNV oder beim Arzt haben ihre Daseinsberechtigung. Aber es wäre nicht vermittelbar, wenn in der Innengastronomie von Masken abgesehen würde, während in der Fußgängerzone weiter eine Maskenpflicht gilt.“ Denn: Wenn Stralsunder ab Sonntag wieder in den Restaurants essen gehen dürfen, müssen sie Stand jetzt solange eine Maske tragen, bis sie am Platz sind. Zum Reden, Speisen und Trinken braucht es im Innenbereich dann aber keine Maske mehr.

Stralsunds OB für Abschaffung der Maskenpflicht in Fußgängerzone

„Wenn die Inzidenz über die nächsten drei bis vier Wochen stabil bleiben sollte, hat die Maskenpflicht in unserer Fußgängerzone nichts mehr zu suchen“, Alexander Badrow (CDU), Oberbürgermeister der Hansestadt Stralsund. Quelle: Stralsund

Nicht nur das Stralsunder Stadtoberhaupt findet, dass die Maskenpflicht in den Shopping-Meilen auf den Prüfstand gehört. „Eine kurze Begegnung mit Menschen an der frischen Luft halte ich aus meiner Sicht für ungefährlich“, sagt Torsten Grundke, Vizepräsident der Industrie und Handelskammer zu Rostock (IHK). „Das sieht der frühere Präsident der Internationalen Gesellschaft für Aerosole in der Medizin, Gerhard Scheuch, auch so“, begründet Grundke seine Haltung. „Die Menge an Viren, die man im Vorbeigehen womöglich abbekomme, reiche für eine Infektion nicht aus. Laufen in Fußgängerzonen halte ich daher für ungefährlich.“ Wenn ab Sonntag in der Außengastronomie ohne Maske am Tisch ein Essen mit Getränken möglich ist, dann sollte es beim Sparziergang erst recht möglich sein.“ In den Läden selbst würden die Händler hingegen weiterhin strikt auf Maskenpflicht und Hygieneregeln achten. „Das ist selbstverständlich“, sagt Grundke. „Aber eine Maske an der frischen Luft macht keinen Sinn mehr.“

„Bei einem Spaziergang an der frischen Luft macht eine Schutzmaske aktuell keinen Sinn“, Torsten Grundke, Vizepräsident der IHK. Quelle: Christian Rödel

IHK-Vize Grundke „Maske macht an der frischen Luft keinen Sinn mehr“

Grundke verweist dabei auf das aktuelle Infektionsgeschehen in Vorpommern-Rügen. Dieses dümpelt seit Tagen deutlich unter der 30er-Marke. Als die Maskenpflicht eingeführt wurde, sah die Situation ganz anders aus. Der Landkreis Vorpommern-Rügen hatte Mitte Dezember 2020 per Verordnung die Maskenpflicht eingeführt, weil sich das Infektionsgeschehen im Ostseekreis damals rasant entwickelte. Die Sieben-Tage-Inzidenz schnellte über 60 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner. Davon ist man derzeit weit entfernt, der Trend ist rückläufig.

Wann die Maskenpflicht aufgehoben werden könnte

Bestrebungen, diese Verordnung wieder zu kippen, sind im Landratsamt nicht akut. Verwiesen wird hier auf einen anderen Akteur. „Die Maskenpflicht sollte der Oberbürgermeister bei der Landesregierung hinterfragen“, heißt es aus dem Landratsamt. „Nach dem Ampelerlass der Landesregierung ist eine MNB-Pflicht in Fußgängerzonen vorgesehen, wenn landesweit die Stufe rot vorliegt. Rot heißt, dass die Landesinzidenz über 50 liegt.“ Zuletzt lag die Landesinzidenz nur noch knapp über 50. „Wenn das Land unter 50 liegt, könnte unsere Allgemeinverfügung zur MNB-Plicht in den Fußgängerzonen aufgehoben werden“, so die Aussicht aus dem Landratsamt. Dafür ist man in Vorpommern-Rügen darauf angewiesen, dass auch andere Regionen das Infektionsgeschehen besser in den Griff bekommen.

Greifswald verzichtet seit Monaten auf Maskenpflicht in Fußgängerzone

So steuert selbst der Nachbarkreis Vorpommern-Greifswald der 50er-Marke entgegen. Doch zuletzt lag man hier noch bei einer Inzidenz von rund 60. Maskenpflicht in der Innenstadt? Seit Monaten Fehlanzeige. Dort ist offenbar mehr Platz für Kunden und sonstigen Publikumsverkehr. Laut Coronaverordnung des Landes muss in Greifswald eine Maske getragen werden, wenn der Abstand von 1,50 Metern nicht einzuhalten ist. Diese Regelung sei nach Angaben des Kreises Vorpommern-Greifswald ausreichend. Eine generelle Maskenpflicht für die Fußgängerzone wie in Stralsund, hielten die Verantwortlichen in den letzten Monaten bisher nicht für notwendig.

In Stralsund und Binz braucht man eine Maske, in Grimmen und Barth nicht

In Vorpommern-Rügen selbst wird die Allgemeinverfügung des Kreises offenbar unterschiedlich interpretiert. So hat die Stadt Barth die Maskenpflicht auf dem Markt und in der Einkaufsstraße bereits Anfang März aufgehoben. Dann wurden dort jedenfalls die Schilder wieder abgebaut. In der Innenstadt von Grimmen hingegen hat es nie eine Maskenpflicht gegeben. Und auf der Insel Rügen wird in den Topdestinationen wie Binz an einer Maskenpflicht strikt festgehalten – obwohl seit Monaten keine Touristen da sind.

Helios-Chefarzt: „Vor der Tourismussaison die Maskenpflicht aufzuheben, wäre das falsche Signal“

Dr. Ingo Klempien, Helios-Klinikum Stralsund Quelle: Martin Krause

Den in Stralsund und Binz eingeschlagenen Kurs findet Ingo Klempien, Chefarzt und Epidemiologe am Helios Hanseklinikum Stralsund, jedoch für richtig. „Jetzt die Maskenpflicht in Innenstädten aufzuheben, um sie bei steigenden Zahlen eventuell doch wieder einführen zu müssen, wäre das falsche Signal“, sagt er – auch in Hinblick auf die Tourismussaison. „Angesichts der niedrigen Inzidenz in unserem Landkreis sind Diskussionen um Lockerungen notwendig und sinnvoll. Bei den Entscheidungen ist jedoch Augenmaß gefragt, das haben die vergangenen Monate gezeigt. Die Tourismussaison steht vor der Tür. Dann sind volle Innenstädte ohne Abstandsmöglichkeiten vorprogrammiert.“

Polizei plant in Stralsund weitere Kontrollen

Hier gilt in der Stralsunder Innenstadt die Maskenpflicht Quelle: Hansestadt Stralsund

Auch die Polizei plant derzeit weitere Maskenpflichtkontrollen in der Stralsunder Innenstadt. „In den kommenden Tagen und Wochen sind weitere Kontrollen geplant. Wir bitten um Verständnis, dass wir diese Termine jedoch nicht bekannt geben möchten“, teilt ein Sprecher der Polizei Stralsund mit. In Stralsund fanden zuletzt am 28. April und am 6. Mai gemeinsame Kontrollen mit dem Ordnungsamt statt. „An beiden Tagen war die Mehrheit der kontrollierten Bürger einsichtig und zeigte Verständnis für die Maßnahmen. Nur vereinzelt wurden Personen angetroffen, die wenig bis gar kein Verständnis für diese Kontrollen hatten“, so der Sprecher. Die meisten Bürger hätten angegeben, beim Betreten der Fußgängerzone vergessen zu haben, die Mund-Nasen-Bedeckung aufzusetzen. „Es mussten nur wenige Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt werden“, so der Polizeisprecher.

Bürger fordert noch mehr Kontrollen

Für die Kontrollen sprechen sich durchaus auch Stralsunder Bürger aus. „Ich war mit meiner Frau am Samstag in der Altstadt. Wir mussten mit Erschrecken feststellen, das sich viele Bürger nicht an die Maskenpflicht halten“, sagt Siegfried Hoth. „Da nützen auch die Hinweisschilder nichts.“ Aus seiner Sicht wären auch Bußgelder angebracht. Denn: „Es geht ja um die Gesundheit aller Bürger“, so Hoth.

Jürgen Suhr (Grüne) rät zur Vernunft

Jürgen Suhr Quelle: Grüne/Claas Abraham

Auch Grünen-Politiker Jürgen Suhr rät in diesem Fall zur Vernunft. „Das Virus ist noch lange nicht besiegt“, sagt er. „Wer will, dass Schulen, Kindergärten, Einzelhandel, Gastronomie, das Gastgewerbe, kultur- und Sporteinrichtungen geöffnet werden und bleiben, der muss dafür Sorge tragen, dass einfach umsetzbare Hygienemaßnahmen erhalten bleiben. Dazu gehört ausdrücklich auch die Maskenpflicht überall dort, wo viele Menschen zusammenkommen. Alles andere wäre fahrlässig und unvernünftig.“

Die SPD wertet den Vorstoß von OB Badrow hingegen als Wahlkampfgetöse. „Natürlich kann man alles Mögliche fordern. Wir müssen jedoch genau gucken, welche Forderungen wirklich Sinn machen“, sagt Ute Bartel (SPD). Eine frühzeitige Aufhebung der Maskenpflicht hält sie für unklug. „Herr Badrow befindet sich bereits voll im Wahlkampfmodus“, sagt sie. „Wir können nur das machen, was gesetzlich auch möglich ist.“ So bald die Landesinzidenz es zulasse, würde Landrat Stefan Kerth (SPD) auch entsprechend reagieren.

Von Kay Steinke