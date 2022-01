Vorpommern-Rügen vor Omikron-Welle: Es drohen Corona-Zahlen wie in Frankreich

Stralsund

Noch ist die Omikron-Welle in Vorpommern-Rügen nicht angekommen. Dennoch erwarten Experten aus dem Landkreis, dass die hochansteckende Coronavirus-Variante in den kommenden Wochen zu einer enormen Belastungsprobe für das gesamte Gesundheitssystem und die kritische Infrastruktur wird. Schon jetzt arbeiten das einzige Labor in Stralsund, das PCR-Tests auswerten kann, und das Gesundheitsamt am Limit.

Wie gut der Landkreis auf die Omikron-Welle vorbereitet ist, hat am Freitag Stefanie Drese (SPD), Ministerin für Soziales und Gesundheit, unter die Lupe genommen. Gesundheitsamtschef Jörg Heusler führte sie durch alle Abteilungen – von den Kontaktermittlern bis hin zur Corona-Hotline. „Mir schwirrt der Kopf“, sagte die Ministerin danach. „Es ist beeindruckend, welche Arbeit hier geleistet wird, mit überdurchschnittlichem Engagement.“

Ministerin Drese tourt durch Gesundheitsämter

Drese sieht die Hospitation als Praxistest. „Ich will ein Gefühl dafür bekommen, wie wir die gemeinsame Arbeit vereinfachen können“, sagt sie. Vorpommern-Rügen sei ihre erste Station, weitere Gesundheitsämter würden folgen. Eine Erkenntnis: „Wichtige Informationen und Änderungen müssen schneller für alle verfügbar und auffindbar sein“, sagt Drese. „Was wir beschließen, kann nur so am Telefon beantwortet werden.“

MV und Vorpommern-Rügen seien auf alle Eventualitäten gut vorbereitet. Dennoch: „Eine Einschätzung zur Omikron-Welle ist für mich noch wie Kaffeesatzlesen. Daher bin ich froh, dass ich Gesundheitsamtschef Jörg Heusler und sein Team an meiner Seite weiß. Denn es wird darauf ankommen, schnell praktikable Entscheidungen zu treffen.“

Die enorme Arbeitslast in Kliniken, Laboren, Testzentren und Gesundheitsämtern ist ihr bekannt. „Alle sind am Anschlag“, sagt sie. „Die Kollegen hier in Stralsund, aber auch wir in Schwerin.“

Gesundheitsamtschef Heusler für verkürzte Quarantäne und Freitesten

In Hinblick auf die erwartete Omikron-Welle wird sich die Situation laut Jörg Heusler weiter zuspitzen. Daher hatte er frühzeitig einen Paradigmenwechsel vorgeschlagen – weg von der Quarantäne für alle Kontaktpersonen, hin zu einem Tätigkeitsverbot für sensible Berufe wie im Pflegeheim. „Es gab Szenarien, bei denen bis zu 40 Prozent der Bevölkerung in Quarantäne müssten“, erklärt Heusler. „So etwas haut einer Gesellschaft die Beine weg. Daher finde ich eine Verkürzung der Quarantänezeit und auch das Freitesten gut.“

Begrenzte Testkapazitäten: Unis sollen neue Technik bekommen

„Wir gehen jetzt einen Zwischenschritt“, sagt Stefanie Drese mit Verweis auf Berlin. So billigte am Freitag auch der Bundesrat die Verkürzung der Corona-Quarantäne. Auch das Freitesten via PCR-Test wird möglich, birgt aber Gefahren – wie eine Überlastung der Testkapazitäten. „Bei ansteigenden Omikron-Fallzahlen muss priorisiert werden“, sagt Drese. „Wer in einem sensiblen Bereich wie einem Pflegeheim arbeitet, hat dann Vorrang. Wer alleine im Büro arbeitet, muss auf einen hochwertigen Antigentest ausweichen.“ Denn: Bundesweit sind die Testkapazitäten begrenzt. „Allein schon wegen des Personals in den Laboren“, sagt Drese. „Daher versuchen wir, die Universitäten bereits mit neuer Technik zu unterstützen.“

Prof. Dr. Stephan Schaefer, Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie und Ärztlicher Leiter am MVZ Labor Limbach Vorpommern-Rügen. Quelle: privat

Stralsunder Labor wertet im Akkord PCR-Tests aus

„Aktuell sind wir am Fuß der Omikron-Welle“, sagt Prof. Dr. Stephan Schaefer, Facharzt für Virologie und Ärztlicher Leiter am MVZ Labor Limbach Vorpommern-Rügen, dem einzigen Labor in Stralsund, das PCR-Tests auswerten kann. „Zur Zeit werten wir zwei bis drei Mal mehr PCR-Tests aus als zur gleichen Zeit im Vorjahr.“ Insgesamt arbeiten im Stralsunder Labor 70 Leute, darunter acht Ärzte und Naturwissenschaftler. Acht können die Labor-Maschinen bedienen, vier die Ergebnisse auswerten. „Wir arbeiten im Akkord, auch am Wochenende. Sonst würde das System zusammenbrechen“, sagt er. Nach zwei Jahren Pandemie leide das Personal an „chronischer Erschöpfung“ – deutlich mehr Personal ist nicht in Sicht.

Der Virologe rechnet mit einem düsteren Szenario. Denkbar ist laut Schaefer, dass die bundesweiten Corona-Zahlen innerhalb der nächsten vier bis sechs Wochen explodieren. „Wir werden hier Ähnliches erleben wie in Frankreich“, schätzt er. „Dort sind sie bei 300 000 neuen Fällen pro Tag.“ Auch darauf sei das Stralsunder Labor vorbereitet.

Geringer Anstieg an PCR-Tests bei Helios

Am Corona-Testzentrum des Stralsunder Helios Hanseklinikums gibt es noch keinen dramatischen Anstieg. In der zweiten Januarwoche 2022 wurden rund 850 PCR-Tests entnommen, 2021 waren es 761. Doch das MVZ Labor Limbach wird auch nicht nur von der Helios-Klinik beliefert, sondern auch von niedergelassenen Ärzten aus ganz Vorpommern. „Das Freitesten ist sicherlich sinnvoll, um die kritische Infrastruktur aufrechtzuerhalten“, ordnet Helios-Sprecher Mathias Bonatz ein. „Das gilt auch für das Krankenhaus. Hier benötigt das Personal weiterhin einen negativen PCR-Test. Er ist die sicherste Möglichkeit, eine Corona-Infektion nachzuweisen oder auszuschließen.“

Von Kay Steinke