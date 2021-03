Vorpommern-Rügen: Landrat will Lockerungen auch bei Inzidenz über 50 nicht aufgeben.

Stralsund

Vorpommern-Rügen möchte die frisch erkämpften Freiheiten unbedingt verteidigen – auch wenn die Inzidenz weiter steigt. Gerade kommt der Landkreis der 50er-Marke bedrohlich nahe. Schuld daran sind zwei Corona-Hotspots.

Ausbrüche in der Kita Parow und im Fischwerk Sassnitz hatten dem „Musterschüler“ Vorpommern-Rügen rund 50 neue Fälle beschert. Damit rutschte der Kreis von Werten um die 20, die ein Platz in den Top Ten Deutschlands bedeuteten, am Wochenende auf 43,2. Am Dienstag standen insgesamt... Fälle im Protokoll des Gesundheitsamtes. Macht eine Inzidenz von.....

Nur Inzidenz betrachten, ist zu kurz gegriffen

Die 50er-Grenze kann also schnell fallen. Sollen dann Geschäfte wieder schließen und nur nach Terminvergabe Kunden betreuen? Werden die Nachwuchsfußballer wieder nach Hause geschickt? „Genau das wollen wir verhindern. Wir wollen die Lockerungen auf jeden Fall halten. Und deshalb ist es wichtig, mal wegzukommen von der Inzidenz.

In die Gesamtbewertung des Infektionsgeschehens müssen viele Faktoren einbezogen werden. Nur auf den Inzidenzwert zu schauen, ist zu kurz gegriffen“, findet Landrat Stefan Kerth. Und der SPD-Mann betont, dass er mit dieser Meinung im Land nicht alleine dastehe. „Das steht vorsorglich auch schon so in den Verordnungen.“

Nachverfolgung ist Thema Nummer 1

Wichtig sei nämlich in erster Linie, dass die Nachverfolgung der Infektionsketten gesichert ist. „Und wir haben den Freiraum zu entscheiden, mit welchen Maßnahmen wir auf ein bestimmtes Infektionsgeschehen reagieren. Die Quarantäne ist ein scharfes Schwert, denn sie bedeutet eine enorme Einschränkung der persönlichen Freiheit. Deshalb müssen wir in jedem Fall verantwortungsvoll entscheiden“, so der Landrat.

Gesundheitsamtsleiter Jörg Heusler ergänzt: „Bisher ziehen die Leute da aber ganz gut mit. Nehmen wir das Beispiel vom Corona-Ausbruch in der Kita Parow. 90 Prozent sehen die Quarantäne als nötig. Fünf Prozent sagen, die Maßnahmen gehen nicht weit genug. Und fünf Prozent meckern, dass sie nicht einverstanden sind. Ich glaube, wir lassen und zu oft von diesen fünf Prozent treiben...“

Auch Inzidenz von 200 kann händelbar sein

Wenn der Landkreis die Nachverfolgung im Griff hat und damit eine Überlastung des Gesundheitssystems verhindert, sei der Inzidenzwert eher zweitrangig, so der Landrat. „Mann kann auch bei einer Inzidenz von 200 an den Lockerungen festhalten. Nämlich dann, wenn wir kein diffuses Infektionsgeschehen haben, sondern ein bestimmtes Ereignis für den Anstieg verantwortlich ist und wir die Ansteckungsketten kennen“, so Stefan Kerth.

Impf-Fortschritt bekommt argen Dämpfer

Ein wichtiger Punkt ist dabei natürlich der Impf-Fortschritt. Und der hat nach dem vorläufigen Aus für das Serum von Astrazeneca einen ordentlichen Dämpfer bekommen. Allen, die diese Woche den Pieks mit Astrazeneca bekommen sollten, wird abgesagt. Denn: Die Lücke, die entsteht, kann nicht mit einem anderen Impfstoff geschlossen werden.

„Die Dosen mit Biontech sind ja auch genau durchgeplant, die Einladungen sind raus. Meist sind die über 80-Jährigen dafür vorgesehen“, sagt Jörg Heusler und macht klar, dass es im Moment keinen Ersatz für Astrazeneca gibt. Man warte ab, was bundesweit entschieden werde und bitte um Verständnis.

Landrat kritisiert Mallorca-Reisen: Schieflage muss beendet werden Die Aufhebung der Reisesperre hat in den letzten Tagen gezeigt: Mallorca-Reisen boomen. Die niedrige Inzidenz auf den Balearen lockt Tausende. Doch Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern bleibt einem vorerst verwährt. Kopfschütteln überall. „Vorpommern-Rügen ist der Kreis mit den meisten Übernachtungen. 12 Millionen sind es pro Jahr. Die Betreiber von Hotels, Pensionen und Gaststätten haben kein Verständnis für diese Situation. Und ich kann sie verstehen. Da entsteht eine totale Schieflage. Auslandstourismus ist möglich, während im Land alles dicht bleibt. Das ist ein logischer Bruch zu all unseren Corona-Maßnahmen, die nämlich darauf abzielen, Massen-Bewegungen zu verhindern“, sagt Landrat Stefan Kerth am Dienstag im OZ-Gespräch. Das bleibt zu hinterfragen, findet der SPD-Mann und will das Problem noch diese Woche in Schwerin ansprechen, also nicht erst beim nächsten Gipfel. „Natürlich dürfen wir nicht nur die wirtschaftlichen Interessen im Auge haben, aber eine verantwortungsbewusste Entscheidung müssen wir schon fällen“, findet Stefan Kerth. iso

141 Impfwilligen wurde am Dienstag abgesagt

Konkret sah das am Dienstag so aus: 141 Einwohner, die mit Astrazeneca geimpft werden sollten, haben eine Absage bekommen. 368 Menschen erhielten die Biontech-Spritze, 246 von ihnen das erste Mal, der Rest bekam die Zweitimpfung und gilt damit als immunisiert.

Einen anderen Impfstoff hat Vorpommern-Rügen derzeit nicht. Viele fordern jetzt, dass das russische Serum „Sputnik V“ bestellt werden solle. „Bisher gibt es da noch keine Ansage. Aber ich bin der Meinung, dass in einer Pandemie alles versucht werden muss, da können wir uns Grenzen im Kopf nicht leisten“, so Landrat Kerth.

22 000 Menschen bereits geimpft – 2770 davon mit Astrazeneca

Insgesamt wurden in Vorpommern-Rügen rund 22 000 Menschen geimpft. 12 585 erhielten die 1. Biontech-Injektion, 6325 haben schon die zweite Impfung hinter sich. 2770 Einwohner aus dem gesamten Kreis wurden mit erstmals Aastrazeneca geimpft. „Und sind überglücklich. Wir sollten da jetzt keine Panik verbreiten“, bittet der Chef des Gesundheitsamtes, Jörg Heusler, um Sachlichkeit. Auch wer jetzt auf die zweite Impfung wartet, solle sich keine Sorgen machen. Die könne Monate später erfolgen, ohne dass es der Immunisierung schade.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kann sich der Impfwillige denn aussuchen, ob er mit Biotech, Moderna, Sputnik oder Astrazeneca gespritzt werden will? „Bei der Anmeldung mit der Hotline ist das nicht vorgesehen, heißt es aus der Kreisverwaltung. Mit anderen Worten: Ich muss den Impf-Arzt fragen, welches Serum er aufgezogen hat und dann meine Entscheidung treffen. Ob das der richtige Ansatz ist, wenn Bund und Land auf verschiedene Impfstoffe setzen, darf zumindest hinterfragt werden.

Von Ines Sommer