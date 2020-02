Vorpommerns Traumorte zum Ja-Sagen

Vorpommern

Der Februar könnte zu einem echten Hochzeitsmonat werden. Unvergessliche Termine wären der 20.2. und der 22.2.2020. Und unvergessliche Heiratsorte hat Vorpommern allemal zu bieten.

Stralsund : Auf der „ Gorch Fock “ in den Ehehafen

Die Hansestadt Stralsund bietet Heiratswilligen gleiche mehrere zauberhafte Schauplätze an. Auch wenn das Rathaus mit gleich zwei Möglichkeiten zum Heiraten – der Kleinen Ratsstube und dem großen Trauraum – am beliebtesten ist, den schönsten Ausblick hat man am Stralsunder Hafen. Und genau dort liegt der Traditionssegler Gorch Fock I. Auch auf diesem kann man sich das Ja-Wort geben.

Der Kapitänssalon wurde 2011 dafür extra restauriert und wieder auf das historische Vorbild, wie 1932 von der Bauwerft geplant, zurück gebaut. Sechs Bullaugen lassen die Holzvertäfelung und die Möblierung in warmen Tageslicht erstrahlen. Der Salon ist perfekt für kleine Gesellschaften. Auf 15 Quadratmeter bietet er Platz für ungefähr 20 Personen.

Für größere Gesellschaften geht es an Deck. Vor dem großen Doppelruder können Eheschließungen mit bis zu 60 Gästen gefeiert werden. Schön ist dies natürlich besonders in den warmen Jahreszeiten, wenn man den Ausblick über den Hafen auf die historischen Speicher, auf die Insel Rügen und auch die Rügenbrücke genießen kann. So entstehen im Stralsunder Hafen Bilder für die Ewigkeit.

Quitzin : Heiraten im Schlosspark

Jagdschloss Quitzin: Heiraten unter urigen Kastanienbäumen. Quelle: Privat

In Quitzin (Gemeinde Splietsdorf) können sich Liebende nicht nur im Jagdschloss trauen lassen, sondern auch im Park des herrschaftlichen Hauses, das erstmals 1457 erwähnt wurde. Unter alten Kastanienbäumen sei der beliebteste Ort zum Heiraten mittlerweile das Rondell vor dem Schloss, sagt Friederike Rübcke von Veltheim, die gemeinsam mit ihrem Mann Burghard das Haus renovierte. Der Trend gehe eindeutig zur Freiluft-Hochzeit. Seit dem Jahr 2009 wird das einstige Jagdschloss der Grafen von Küssow als Außenstandort für das Standesamt Franzburg/ Richtenberg genutzt.

Doch auch im Schloss gibt es Möglichkeiten, den Bund fürs Leben zu schließen. Aktuell noch im Gartenzimmer, wird derzeit an einem neuen Trau-Raum gearbeitet: dem Schwedenzimmer. Beliebt sei unter Heiratswilligen auch der Eingangsbereich mit dem großen Kamin. Paare können sich also zwischen Park, Schwedenzimmer und dem Foyer entscheiden. Egal, wo die Hochzeit im Schloss stattfindet, die herrschaftliche Treppe sei bei den Hochzeitsgesellschaften ein sehr beliebtes Fotomotiv.

Binz : In Müthers „Ufo“ in den siebten Himmel

Der vor Jahren sanierte Müther-Turm befindet sich an der Strandpromenade (Strandaufgang 6) und ist heute u.a. eine Außenstelle des Standesamtes Binz. Quelle: Kurverwaltung Binz/Christian Thiele

Er zählt zu den beliebtesten Trauungsorten der Insel Rügen: der Rettungsturm am Strand von Binz. In dem „Ufo“ genannten filigranen Bauwerk in den Dünen finden im Schnitt rund 200 Eheschließungen im Jahr statt. Der in den 70er Jahren vom Schalenbeton-Baumeister Ulrich Müther (1934-2007) aus Binz konstruierte futuristisch anmutende Rettungsturm wurde 1981 gebaut und diente den Rettungsschwimmern als Ausguck. Seit dem Jahre 2006 ist das architektonische Kleinod Außenstelle des Standesamtes von Binz. Paare pilgern hierher, weil sie sich hier vor traumhafter Kulisse das Ja-Wort geben. Die großen Fensterfronten bieten einen nahezu 360-Grad-Panoramablick auf die Binzer Promenade und Seebrücke und auf das Meer bis hin zu den Kreidefelsen.

Der extravagante Rettungsturm am Binzer Strandzugang 6 bietet Platz für maximal 14 Personen. Die Eheschließungen sind in der Regel von April/Mai bis September/Oktober möglich. Die Raumkosten betragen 390 Euro je Trauung. Haustiere sind nicht gestattet.

Bad Sülze : Mit dem „Moorblitz“ ins Eheglück

Ein besonders schöner Ort zum Heiraten: der Museumsgarten in Bad Sülze. Quelle: Martina Henke

Heiraten im malerischen Ambiente des Salzmuseums Bad Sülze, das ist seit 2018 möglich. Am 9. Mai 2018 fand im Museumsgarten die erste Trauung statt. Für dieses Jahr wurde das Gelände noch einmal auf Vordermann gebracht. Neue Wege wurden angelegt, unter anderem gibt es jetzt einen gepflasterten Weg für die Braut von der Straße zu ihrem Künftigen.

„Bei den Trauungen herrscht immer eine besondere Atmosphäre“, sagt Christian Pauli vom Kultur- und Heimatverein Bad Sülze, der das Salzmuseum betreibt und die Hochzeiten für die Paare organisiert. Ob im Pavillon im Garten oder in der Museumsscheune, bei jedem Wetter kann hier geheiratet werden. Deko, Catering, Torte, Fotograf: Der Heimatverein kümmert sich um alles, was den schönsten Tag im Eheleben betrifft. Kinder oder auch das Brautpaar können außerdem mit der Torflorenbahn „Moorblitz“ eine Runde durch den Kurpark drehen.

Am 18. April findet die erste Hochzeit auf dem Museumsgelände in diesem Jahr statt. Vier weitere sind angemeldet, dazu eine goldene und eine silberne Hochzeit. 2019 wurde auf dem Gelände sechs mal geheiratet.

Greifswald : Ringe tauschen auf der „Greif“

Die Schonerbrigg „Greif“ im Hafen von Greifswald-Wieck: In diesem Jahr sieht es gut aus, sich an Bord trauen zu lassen. Quelle: Martina Rathke

Gemeinsam den Hafen der Ehe ansteuern? Das könnte noch in diesem Jahr auf dem Greifswalder Segelschulschiff „Greif“ möglich sein. Die Voraussetzungen dafür stimmen, ergab eine Prüfung durch die Verwaltung im vergangenen Jahr. Nur eine Einschränkung gibt es: Romantisch dem Sonnenuntergang entgegen segeln, ist leider ausgeschlossen. Aus Sicherheitsgründen muss das Schiff während der Trauung fest vertäut an der Greifswalder Hafenkante liegen. Auf der Liste der möglichen Hochzeitsorte standen neben dem Traditionssegler auch das Hafenamt in Wieck, das Strandbad Eldena und die historische Klosterruine. Durch fehlende stille Örtchen sieht es allerdings sowohl am Strand als auch in der Ruine für das Ja-Wort bisher schlecht aus. Und auch das Hafenamt muss erst einmal für den schönsten Tag im Leben eines Paares mit Trautisch, Ringschale und Blumenarrangements zurecht gemacht werden. Doch dann ist auch dort eine Hochzeit mit Blick aufs Wasser möglich.

Wolgast : Trauung hinter historischen Mauern

Manchmal geht es in Wolgast sogar mit "Tatütata" ins Eheglück, wie hier bei Andreas Braatz und seiner Sandra im Juli 2019. Quelle: Tilo Wallrodt

Innerhalb des Amtes Am Peenestrom gibt es lediglich zwei Orte, an denen sich Hochzeitspaare standesamtlich das Ja-Wort geben können: Das Rathaus in Wolgast und jenes in Lassan. „Ein Trauort muss per Verwaltungsakt gewidmet und grundsätzlich für jeden zugänglich sein“, erklärt Wolgasts Ordnungsamtsleiter Eric Witt. Ausnahmen für einzelne Paare seien nicht zulässig.

Das historische Rathaus von Wolgast, dessen Grundmauern über 500 Jahre alt sind, bildet für Hochzeiten seit jeher eine würdige Kulisse. Die Einwohnerschaft nimmt insbesondere dann an der Zeremonie Anteil, wenn die Eheschließung mit teils traditionellen, teils witzigen Aktionen auf dem Marktplatz einher geht. So geschehen zum Beispiel im Juli vergangenen Jahres, als das Areal vor dem altehrwürdigen Gemäuer zum Feuerwehr-Übungsplatz mutierte. Zunächst hatte das Brautpaar einen Ring aus aufgepumpten Feuerwehrschläuchen zu durchschreiten, um im Anschluss mittels einer Kübelspritze einen Löschwasserbehälter zu füllen. Gaudi pur!

Von Christin Lachmann, Gerit Herold, Carolin Riemer, Robert Niemeyer, Kai Lachmann, Tom Schröter