Vorpommerns größte Sparkassen-Filiale in Bergen auf Rügen ist jetzt dufte

Das Bergener Haus sei nicht nur die wohl schönste, sondern auch die größte Filiale in Vorpommern, meinte Sparkassen-Chef Ulrich Wolff während der Eröffnung am Mittwoch in der Billrothstraße. „Das ist auch ein Bekenntnis zu dem schönen Ort Bergen“, sagte Wolff in Richtung der anwesenden Bürgermeisterin Anja Ratzke. Mit dem Umbau habe man auch den neuen Gewohnheiten der Kunden Rechnung getragen, die für Routinevorgänge zunehmend auf Online-Verfahren umsteigen, in anderen Bereichen jedoch verstärkten Beratungsbedarf signalisierten.

Das Gebäude war erst 1995 „sehr wertig“ mit marmoriertem Fußboden erbaut worden. Der Umbau gelang nun in maritimer Anmutung unter Verwendung von Bildern des Rügener Fotografen Mirko Boy. Die Motive von der Insel wurden vergrößert und in beleuchtete Dioramen eingefügt. „Die Kunden kommen schon mit leuchtenden Augen herein, wenn sie den Strandhafer sehen“, meinte Filialleiterin Tanja Schleusner. Für die Dekoration wurden Elemente aus Treibholz, Feuersteinen und Buhnen verwendet.

Regional und modern

„Wir wollten Regionalität mit Modernität verbinden“, erklärt Wolff. So wurden Beratungsräume nach Regionen der Insel benannt und entsprechend ausgestattet. Der Raum „Mönchgut“ mit Motiven von Rapsfeldern und gelbem Teppich, in „Stubnitz“ wachsen grüne Bäume, in „ Arkona“ leuchtet der Sanddorn orange und in „ Ummanz“ blüht der rote Mohn.

Die Mitarbeiter arbeiten mit modernsten Standards an höhenverstellbaren Tischen in lärmgedämmten Büros. Der Clou: Sogar die Raumluft wurde mittels eines Duftkonzepts so gestaltet, dass sich Mitarbeiter und Besucher wohlfühlen sollen.

Die Planungen für den Umbau hatten im Herbst 2018 begonnen, ein Jahr später kamen die Bauarbeiter und im Februar dieses Jahres startete der Innenausbau. Insgesamt investierte die Sparkasse 2,24 Millionen Euro. Aufträge für Abriss, Alarmanlage, Trockenbau oder Haustechnik seien nach Möglichkeit an lokale Unternehmen vergeben worden. Allein die Elektrofirma habe 16 Kilometer Datenkabel verlegt.

Vor der Fusion zur Sparkasse Vorpommern wurde die Immobilie in Bergen mit etwa 5000 Quadratmetern Fläche allein von der Sparkasse genutzt. Nach der Fusion und dem Umzug von Mitarbeitern nach Greifswald sollten die verbleibenden 40 Mitarbeiter auf 1400 Quadratmetern im Erdgeschoss konzentriert werden. Den ersten Stock bezog die Verwaltung des DRK, für die es am Sitz in der Raddasstraße zu eng geworden war.

Beratung für Landwirte und Vereine

Während der Bauarbeiten verlagerte sich der Betrieb nach Rotensee. Mit der Neueröffnung in der Billrothstraße wird der Sparkassen-Standort in der Störtebekerstraße in Bergen-Rotensee künftig zur SB-Filiale mit Selbstbedienungsgeräten. In der Billrothstraße konzentrieren sich künftig auch Kompetenzen. So stünde ein Agrar-Spezialist zur Verfügung und ein weiterer Mitarbeiter berate Vereine, so Schleusner. Zudem verfüge die Filiale auch über eine moderne Schließfachanlage, in der Wertgegenstände gelagert werden können, wenn das eigene Haus nicht sicher genug erscheine.

Tanja Schleusner ist Kunden und Mitarbeitern dankbar für die Geduld in der Bauphase, die deutlich länger gedauert habe als ursprünglich geplant. „Gern hätten wir diesen freudigen Anlass gemeinsam gefeiert, aber durch Corona wird es nun eine ‚stille‘ Eröffnung ohne Feier.“ Persönliche Kundenberatungen finden zurzeit nur statt, wenn es unbedingt notwendig ist. Die Berater sind in erster Linie telefonisch und per E-Mail für ihre Kunden da.

Von Uwe Driest