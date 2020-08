Hiddensee/Usedom/Rügen

Plattes Land? Von wegen! Einen Gipfelführer über Vorpommern haben vielleicht noch nicht viele vermisst, dennoch bietet auch das norddeutsche Tiefland einige Berge, mit toller Aussicht. Ob auf Rügen, Usedom oder Hiddensee – die OSTSEE-ZEITUNG hat die sechs schönsten zusammengetragen.

Nicht nur ihre Entstehungsgeschichten könnten unterschiedlicher kaum sein. Auch die Naturschauspiele, die sie bieten, beeindrucken durch ihre Unverwechselbarkeit.

Der Königsstuhl : Ein Berg aus Kreide auf Rügen

Der Königsstuhl ist wohl einer der bekanntesten Kreidefelsenvorsprünge. Mit seiner Höhe von 118 Metern lockt er zahlreiche Besucher in den Rügener Nationalpark Jasmund. Auf seiner zum Meer gerichteten Aussichtsplattform bietet der Felsvorsprung einen tollen Ausblick über die Ostsee und die Küste. Aber auch die ihn umschließenden Kreidefelsen der Stubbenkammer gehören zum Wahrzeichen von Deutschlands größter Insel.

Das Naturschauspiel entstand vor 70 Millionen Jahren, am Ende der Kreidezeit. Schalen und Skelette von Kalkalgen, Wurzelfüßler und Muschelkrebse sanken nach dem Tod in großen Mengen auf den Meeresgrund und bildeten so etwas später die Schreibkreide. Tektonische Veränderungen haben über Millionen Jahre die Kreide­küste geformt. Auch heute verändert der Küstenabschnitt noch sein Aussehen durch Erosionen.

Der Königsstuhl sieht auch von der Wasserseite aus spektakulär aus. Quelle: Dieter Lindemann

Turm auf dem Rugard bietet tolle Aussicht

Nur wenige Fußminuten vom Zentrum Bergens entfernt, erhebt sich der 91 Meter hohe Rugard. Auf der in der letzten Eiszeit entstandenen Stauchendmoräne steht heute ein Turm, der in den 1870er Jahren zum Gedenken an Ernst Moritz Arndt erbaut worden ist. Die von den Einheimischen als Rugard- oder Arndtturm bezeichnete Sehenswürdigkeit bietet drei Aussichtsmöglichkeiten in unterschiedlichen Höhen.

Besucher können von der mehr als 26 Meter hohen Glaskuppel aus einen Rundumblick bis Kap Arkona, die Inseln Vilm und Hiddensee sowie nach Stralsund erhaschen. Vermutungen zufolge soll sich vom 9. Jahrhundert bis zum Jahre 1325 eine Burg auf dem Rugard befunden haben, in der die Ranenfürsten residierten. Auch der Name stammt aus dieser Zeit und kann vom slawischen Wort „Rujanenburg“ abgeleitet werden.

Der doppelte Bakenberg von Rügen und Hiddensee

Der Bakenberg ist mit fast 73 Metern die höchste Erhebung auf der Insel Hiddensee. Er liegt auf dem nördlichen Hochland der Insel Dornbusch und gehört zum Naturschutzgebiet Dornbusch und Schwedenhagener Ufer. Das Hochland und somit auch der Bakenberg entstanden in der Weichsel-Eiszeit vor etwa 12 500 Jahren.

Auf ihm steht der nach dem Hochland benannte Leuchtturm Dornbusch. Sowohl von dort oben aus, aber auch vom Bakenberg selbst hat man eine faszinierende Aussicht über die Insel Hiddensee und die Westküste Rügens. Und es gibt noch einen weiteren Bakenberg in der Region – und zwar bei Groß Zicker auf Rügen. Er ist 66 Meter hoch und neben dem Zickerberg die höchste Erhebung auf Mönchgut. Im April ist dort aufgrund der Corona-Pandemie ein zwei Meter hohes Holzkreuz aufgestellt worden, das den Menschen Kraft schenken soll.

Der Leuchtturm auf dem Bakenberg ist eine der Hauptattraktionen der Insel Hiddensee. Quelle: Matthias Neckin

Golm auf Usedom ist Gedenkstätte

Der Golm auf Usedom ist mit 62 Metern die höchste Erhebung auf der Insel und befindet sich in der Gemeinde Garz nahe der deutsch-polnischen Grenze. Vom Burgwall aus bietet sich eine perfekte Aussicht nach Swinemünde. Er ist allerdings nicht nur ein Aussichtspunkt, sondern vordergründig durch seine geschichtsträchtige Vergangenheit eine Gedenkstätte. Nach dem Luftangriff auf Swinemünde während des Zweiten Weltkrieges wurden zwischen 6000 und 14 000 Opfer in Massengräbern auf dem Golm bestattet.

Er wurde zuvor bereits als Soldatenfriedhof genutzt. Seitdem ist der Golm eine der größten Kriegsgräberstätten in Deutschland und die größte Gedenkstätte dieser Art in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Seit 1967 stehen der Golm und die etwa 25 angrenzenden Hektar unter Naturschutz, denn seine Umgebung ist durch den ausgedehnten Buchenwald von einer üppigen Flora und Fauna geprägt.

Streckelsberg auf Usedom um 250 Meter abgetragen

Die dritthöchste Erhebung auf der Insel Usedom ist der Streckelsberg mit 58 Metern Höhe, der sich direkt an der Steilküste zwischen den Seebädern Koserow und Kölpinsee erhebt. Besucher, die den Berg besteigen, bekommen einen herrlichen Ausblick bis zur Insel Rügen, zur Greifswalder Oie und zur polnischen Insel Wollin und der dortigen Stadt Misdroy zu sehen.

Der Streckelsberg ist ein Naturparadies, in dessen fast 200 Jahre alten Buchenwäldern Orchideen, wie das seltene Rote Waldvögelein und das Leberblümchen, blühen. Der Berg entstand während der letzten Eiszeit durch den Rückzug des Eises und die damit einhergehenden Vorstöße der Gletscher. Ursprünglich waren Umfang und Höhe des Streckelsberges um einiges größer, er schrumpfte jedoch durch die Brandung der Ostsee. So wurde die Erhebung in den letzten 300 Jahren um 250 Meter abgetragen.

Der Streckelsberg auf Usedom bietet seinen Besuchern einen weiten Ausblick über die Ostsee. Quelle: Andreas Dumke

Hellberge bei Franzburg seit Jahrzehnten geschützt

Das Landschaftsschutzgebiet Hellberge steht bereits seit 1934 unter Schutz. Das Gebiet Hellberge ist durch die Eiszeit entstanden. Es ist eine hügelige Endmoränen- und Sanderlandschaft. Die Eismassen haben Sand und Gestein bis zu 30 Meter hoch aufgetürmt.

Das Landschaftsschutzgebiet ist das älteste im Kreis Vorpommern-Rügen und liegt unmittelbar am Stadtrand von Franzburg. Ein sieben Kilometer langer Lehrpfad lädt Wanderer ein, die Natur und die Entstehungsgeschichte der sanften Hügel zu erkunden. Zu den Besonderheiten der Pflanzenwelt gehören die Aufrechte Trespe, der Thymian und der Mauerpfeffer, die auf den Trockenrasen der Hellberge zu finden sind.

Von Lena-Marie Walter