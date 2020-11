Vorpommer

Die Auswahl der Adventskalender ist riesengroß. Wer einen Klassiker sucht, hat es mitunter gar nicht so leicht. Exemplare wie vor 50 Jahren, als nur kleine Bildchen die Überraschung waren, sind vermutlich selten geworden. Jetzt überbieten sich die Hersteller mit ihren Präsenten. Und auch die Preise für die beliebten Kalender schießen teilweise in exorbitante Höhen. Und doch gibt es Beispiele, die ganz allein dem guten Zweck dienen. OZ-Reporter haben sie aufgespürt.

Der Stralsunder Lions Club will helfen

Ein besonderer Weihnachtskalender mit winterlichem Stralsund-Motiv wurde pünktlich zur Adventszeit vom Stralsunder Lions-Club herausgegeben. Er ist nicht zuletzt wegen der attraktiven Gewinne, die sich hinter fast jedem Türchen verbergen, sehr begehrt. Bei den Hugendubel-Mitarbeiterinnen, wie unter anderem der HOST-Studentin Greta Sieradzou (links) und der Buchhändlerin Christin Gründer, gibt es in der Altstadt-Filiale der Buchhandlung noch ein paar Exemplare. Die Baltic-Apotheke im Quartier 17 verkauft ebenfalls diesen Adventskalender, mit dem vom Stralsunder Fotodesigner Christian Rödel gestifteten weihnachtlichem Motiv.

Der 1999 gegründete Lions-Club der Hansestadt sammelt seit zwei Jahrzehnten jedes Jahr Spenden über den Verkauf des Kalenders ein und reicht die Erlöse an karitative Organisationen und Initiativen in der Region aus. Insbesondere die soziale Jugendarbeit in und um die Hansestadt ist bisher in den Genuss dieser Spendengelder gekommen. Wer in diesem Jahr mit dem Erlös des Adventskalenderverkaufs bedacht wird, ist noch nicht entschieden.

Für fünf Euro gibt's den Adventskalender für den guten Zweck unter anderem bei Hugendubel in Greifswald. Quelle: Christin Lachmann

In Greifswald gibt’s auch einen für den guten Zweck

Traditionell bringt der Rotary-Club „ Caspar David Friedrich“ auch in diesem Jahr wieder einen Adventskalender für den guten Zweck heraus. Hinter jedem Türchen warten insgesamt 135 Preise im Gesamtwert von 7340 Euro. Der Hauptgewinn – 400 Euro Bargeld – versteckt sich hinter dem 24. Dezember. Das Prinzip: Auf der Rückseite des Kalenders befindet sich eine individuelle Losnummer. Jeden Tag werden mindestens zwei Gewinner gezogen, an manchen Tagen auch mehrere. Die Losnummern werden in der Greifswalder OZ sowie auf der Homepage des Rotary-Clubs veröffentlicht. Der Erlös aus dem Verkauf der Adventskalender geht an soziale und gemeinnützige Projekte, unter anderem auch an die CDF-Gesellschaft. Erhältlich sind die Adventskalender für je fünf Euro in der Buchhandlung Hugendubel, bei Männermoden Krafczyk oder in den Geschäften von E & N Collection. Zu gewinnen gibt es neben Sach- und Bargeldpreisen auch Gutscheine für Restaurantbesuche oder Freikarten für das Theater Vorpommern.

Die Lions haben den Adventskalender mit vielen Preisen gefüllt. Quelle: Henrik Nitzsche

Auf Usedom Gutes tun und Herzen erwärmen

Dieser Kalender ist eine Menge wert: Hinter den Türchen verbergen sich immerhin Preise im Wert von rund 7000 Euro. Gefüllt haben den Adventskalender die Lions Clubs „Philipp Otto Runge“ Wolgast, Usedom und „ Otto Lilienthal“ Anklam. Sie wollen damit Gutes tun und Herzen erwärmen, obwohl das Motiv des Kalenders eher frostig daher kommt – ein einsames Fischerboot an einem kalten, stürmischen Tag am Bansiner Strand, bedeckt von Schnee.

Zum Aufwärmen passen da Sachpreise, wie Weinpakete, Restaurant- und Hotelgutscheine, Fahrten mit der „Weissen Düne“ bis hin zu einem LED-Fernseher im Wert von 900 Euro. Mitglieder der Clubs und Firmen der Region haben dafür gespendet. Die insgesamt 96 Preise werden bis zum 24. Dezember verlost. Ähnlich wie bei einer Tombola trägt jeder Lions-Kalender eine Gewinnnummer.

Täglich werden mehrere Gewinnnummern ausgelost. Mit dem Erlös werden regionale Projekte unterstützt, wie zum Beispiel Projekte der Kinder- und Jugendarbeit, aber auch die alljährliche OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“. Wenn Sie wissen wollen, ob Sie zu den glücklichen Gewinnern gehören, dann schauen Sie doch ab 1. Dezember täglich in die OZ, lesen auf der Videotextseite 350 von Usedom-TV oder auf www.seetel.de nach.

500 Exemplare mit dem Barther Weihnachtsmarkt

Seit dem vergangenen Jahr hat die Stadt Barth einen eigenen Adventskalender. 2019 noch im A5-Format produziert gibt es den Kalender in diesem Jahr im klassischen, übergroßen A4-Format. „Der Adventskalender kommt total gut an“, sagt Barth Tourismusmanagerin Nicole Paszehr. Das Motiv auf der Vorderseite wurde eigens von einem Künstler entworfen und zeigt in diesem Jahr eine Szenerie des Barther Weihnachtsmarktes. „Der Markt muss in diesem Jahr ausfallen. Mit dem Motiv erinnern wir ein wenig an die schöne Stimmung“, so Nicole Paszehr. Auf der Rückseite des Kalenders ist das Motiv zum Ausmalen zu finden.

Der Barth-Adventskalender zeigt in diesem Jahr den Barther Weihnachtsmarkt. Quelle: privat

Die Auflage ist limitiert. 500 Barth-Adventskalender sind produziert worden. Etwa 20 sind noch zu haben, und zwar in der Markthalle in der Langen Straße in Barth. Der Kalender ist mit Schokolade aus Deutschland gefüllt. Und mit dem Kauf eines Adventskalenders unterstützt man außerdem einen guten Zweck. Ein Teil der Einnahmen kommt dem Albert Schweitzer Kinderdorf in Berlin zugute.

Von der Insel Hiddensee kommt eine virtuelle Variante

Auch wenn aktuell wegen der Corona-Pandemie keine Reisen zum Eiland möglich sind, sollen Insel-Fans trotzdem auf ihre Kosten kommen. Am 1. Dezember startet dort der virtuelle Adventskalender.

Das Heimatmuseum Hiddensee in Kloster. Untergebracht ist es in der ehemaligen und 1888 erbauten Seenotrettungsstation. Quelle: Chris Herold

Über die Facebook-Seite der Gemeinde Ostseebad Hiddensee gelangen die Teilnehmer zum Gewinnspiel. Hier taucht jeden Tag eine neue Frage auf, die beantwortet werden muss. Alternativ genügt auch eine E-Mail an folgende Adresse: adventskalender@seebad-hiddensee.de.

Am ersten Dezember-Tag steht das Heimatmuseum Hiddensee im Fokus. Die erste Frage dazu: Wie heißt die derzeitige Sonderausstellung des Heimatmuseums? Drei Antwortmöglichkeiten stehen zur Auswahl. Wer diese Frage richtig beantwortet, hat die Chance, Eintrittskarten zu gewinnen. Zu den weiteren Preisen an den folgenden Tagen zählen unter anderem Restaurant-Gutscheine, ein Macarons-Backkurs, ein EMS-Training im Fitnessstudio Kraftwerk, Eintrittskarten für das Asta Nielsen Haus oder eine Dosenkollektion der Hiddenseer Kutterfischer.

Grimmener OZ-Reporter öffnet täglich ein BVB-Türchen

Für OZ-Reporter Raik Mielke gibt es seit 1994 nur einen Fußballverein, dem er die Daumen drückt – dem BVB. Und dies spiegelt sich auch in der Adventszeit wieder. Denn seit vielen Jahren öffnet er 24 Türchen des Weihnachtskalenders seines Lieblingsvereins. Hierbei muss es nicht unbedingt immer eine Schokoladen-Überraschung sein. „Ich bekomme jedes Jahr einen Autogrammkartenkalender von Borussia Dortmund. Da sind dann alle Spieler des aktuellen Kaders drin“, freut sich der passionierte Borussen-Fan.

Für den BVB-Fan Raik Mielke aus Grimmen kommt nur ein Kalender von Borussia Dortmund in Frage. Und dies schon seit vielen Jahren. Quelle: Jana Lambrecht

Und auch nach dem Fest haben die Kalender mit witzigen Karikatur-Aufdrucken der schwarz-gelben Kicker nicht ausgedient. „Ich hebe mir die Kalender auf und sie komplettieren meine Sammlung, die inzwischen mehrere Tausend Fanartikel umfasst“, beschreibt er. Und wenn sich in diesem Jahr, quasi als Bonus, hinter dem 24. Türchen die Herbstmeisterschaft verbergen würden, wäre der 33-jährige Grimmener umso glücklicher.

Von Christin Lachmann, Jana Lambrecht, Robert Niemeyer, Henrik Nitzsche, Mathias Otto und Christian Rödel