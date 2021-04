Es ist ein Dauerproblem für Kraftfahrer: Die Parkplätze an dem breiten Sandstrand der Schaabe auf Rügen sind dem Ansturm nicht gewachsen. Ihre Kapazität muss erweitert werden, sagt die CDU im Kreis und fordert den Bau hunderter neuer Stellflächen in dem Kiefernwald. Das werde nur noch mehr Verkehr verursachen, befürchten Skeptiker.

