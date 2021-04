Vorsicht Schlangen: Auf Rügen und Hiddensee erste Kreuzottern gesichtet 

Rügen/Hiddensee

Wer am Ortseingang von Klein Zicker (Gemeinde Mönchgut) zum Strand spaziert, sollte Obacht geben. „Vorsicht Schlangen! Steine liegen lassen!“, warnt ein Schild. Gerade jetzt müssen Wanderer im Südosten der Insel Rügen, vor allem im Bereich Thiessow und Klein Zicker, damit rechnen, dass sie hier auf die giftigen Kreuzottern treffen könnten.

„Das ist nicht auszuschließen. Wenn die wechselwarmen Tiere in der Aufwärmphase sind, können sie nicht schnell fliehen“, erklärt Stefan Woidig, Sprecher des Biosphärenreservates Südost-Rügen.

Die Kreuzotter ist die einzige heimische Giftschlange auf Rügen und Hiddensee und gesetzlich geschützt. Quelle: Susanne Tieze

Dass die ersten Kreuzottern in diesem Jahr bereits gesichtet wurden, bestätigt Ralf Grunewald, Artenschutzexperte beim Landkreis Vorpommern-Rügen. „Es gibt jedes Jahr ab März Sichtungen und unregelmäßig bereits an warmen Februartagen. Auf Rügen und den benachbarten Inseln muss vor allem in den halboffenen Lebensräumen mit guten Sonnenplätzen für die Kreuzotter mit Vorkommen gerechnet werden.“

Vorkommen auch in der Schmalen Heide

Das sind halboffene Dünen und angrenzende Dünenwälder, lichte Kiefern- oder Eichenwälder, offene Randbereiche von Mooren und Seen. Diese befinden sich auch in der Schmalen Heide zwischen Binz und Neu Mukran sowie an der Schaabe.

Was ich über Kreuzottern wissen sollte Von einer Schlange gebissen zu werden, macht vielen Menschen Angst. In Deutschland gibt es zwei giftige Arten. Neben der Aspisvisper, die im Schwarzwald vorkommt, ist die Kreuzotter unter anderem in Norddeutschland zu Hause. Auf den Inseln Rügen und Hiddensee finden sich Populationen. Wie erkenne ich eine Kreuzotter? Markantestes Merkmal einer Kreuzotter ist das Zickzackband auf dem Rücken. Das Tier ist durchschnittlich 50 bis 70 Zentimeter groß. Die Grundfärbung der Tiere ist sehr variabel und reicht von silbergrau über gelb, grau, braun bis schwarz. Es gibt ganz schwarze Höllenottern und rostbraune Kupferottern. Wie verhalte ich mich richtig? Am besten auf den Wanderwegen bleiben, lange Hosen und festes Schuhwerk tragen. Die Schlangen dürfen weder gefangen noch getötet werden. Wie wahrscheinlich ist ein Biss?Die Kreuzotter ist sehr schau und flüchtet sofort bei kleinen Erschütterungen. Nur wenn sie angefasst wird oder sich bedroht fühlt, beißt sie zu. Wie gefährlich ist ein Biss? Der Biss ist für einen gesunden Menschen relativ ungefährlich, da die Kreuzotter nur einen geringen Giftvorrat hat. Ein Biss als alleinige Ursache für einen Todesfall ist daher unwahrscheinlich. Die Bissstelle kann aber schnell anschwellen und sich bläulich färben. Je nach Giftmenge und Empfindlichkeit kann sich die Schwellung in den nächsten Stunden bis zu zwei Tagen ausweiten und sehr schmerzhaft werden. Atemnot, Übelkeit, Erbrechen, allergische Schockzustände, Herzbeschwerden und Lähmungen sind möglich. Was mache ich nach einem Biss? Nur die Ruhe! Das betroffene Körperteil hochlagern und ruhigstellen, damit die Verteilung des Giftes verzögert wird. Bissstelle nicht aussaugen. Einen Arzt verständigen beziehungsweise aufsuchen. Wird mir nach einem Biss ein Gegengift gespritzt? Ein Antischlangenserum wird selten verabreicht, das die Nebenwirkungen häufig schlimmer sind.

Auf Hiddensee sind seit Anfang April Kreuzottern gesehen worden. Auf der Insel sei fast überall mit den Tieren zu rechnen, weiß Frank Martitz. „Ihr bevorzugtes Habitat liegt zwar in der Küstendünenheide. Sie sind aber auch oft in den Ortslagen und in den Schilfbereichen in Boddennähe anzutreffen. Wenige Sichtungen sind nur im Waldgebiet des Dornbusches zu verzeichnen. Dort fehlt es den wechselwarmen Vipern wohl an Sonne“, so der zuständige Revierleiter von Hiddensee und Westrügen im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft.

Biss der Kreuzotter sehr selten tödlich

Kreuzottern sind die einzigen heimischen Giftschlangen auf Rügen und Hiddensee. Ihr Biss sei sehr selten tödlich, dürfe aber nicht unterschätzt werden, weiß Ralf Grunewald. „Es sollte ein Arzt beziehungsweise die Notfaufnahme aufgesucht werden. Es wird hier jedoch nur selten ein Antischlangengiftserum verabreicht, da hier die Nebenwirkungen häufig schlimmer sind, als die eigentliche Giftwirkung. Zumeist bleiben Bissopfer lediglich zur Beobachtung im Krankenhaus.“

Zwischen 1959 und 2003 sind in Deutschland keine Todesfälle nach einem Kreuzotterbiss bekannt geworden. Aber: Im Mai 2004 starb eine 81-jährige Frau auf Rügen nach dem Biss einer schwarzen Kreuzotter. Allerdings ist bis heute unklar, ob der relativ schnelle Tod nicht durch andere schwerwiegende Erkrankungen der Frau eingetreten ist.

Festes Schuhwerk und lange Hosen tragen

Wer auf den Wanderwegen bleibt, braucht eigentlich keinen Biss zu fürchten. „Fast immer versuchen Kreuzottern zu fliehen und beißen erst, wenn sie in die Enge getrieben werden und keinen anderen Ausweg sehen“, so Ralf Grunewald. Vorher würden sie zudem durch lautes Fauchen drohen und „Scheinangriffe“ starten, bei denen ihr Kopf vorschnellt, als würden sie zubeißen. „Wer abseits der Wege Blaubeeren pflückt oder Pilze sammelt, sollte festes Schuhwerk und lange Hosen tragen, um Bisse zu vermeiden“, so Grunewald. Bei Bissverletzungen ist es wichtig, die betroffene Extremität ruhig zu stellen. Die Bissstelle sollte nicht ausgesaugt werden.

Gäste vor zwei bis drei Jahren gebissen

„Zwischen dem Weststrand und dem Südstrand in Thiessow halten sich Schlangen auf und sind dort eigentlich immer zu finden. Vor zwei bis drei Jahren gab es ein paar Vorkommnisse, bei denen Gäste gebissen worden sind. Daraufhin wurden vermehrt Schilder aufgestellt. Seitdem ist uns kein Schlangenbiss mehr bekannt“, erklärt Tourismusmanagerin Franziska Gustävel. Durch die Beschilderung seien die Menschen, vor allem die mit Hunden unterwegs sind, offenbar aufmerksamer und sensibilisierter für den Lebensraum der Schlangen geworden.

Auch Ringel- und Glattnatter auf Rügen

Auf Rügen gibt es drei verschiedene Schlangenarten: neben der Kreuzotter noch die Ringelnatter und die Glattnatter. Alle heimischen Reptilien und somit auch die heimischen Schlangen sind gesetzlich geschützt und dürfen weder gefangen, erheblich gestört oder gar getötet werden.

Doch insgesamt gehen alle Schlangenpopulationen zurück, da ihre Lebensräume zerstört werden. Auch vertreibe die starke touristische Nutzung die Tiere aus ihren Lebensräumen, weiß Ralf Grunewald. Durch den enorm angestiegenen Verkehr sterben die Schlangen auch auf den Straßen. Gleichzeitig würden ehemals verbundene Lebensräume immer mehr zerstückelt und voneinander getrennt.

Dünenbereich bei Thiessow zertrampelt

Auch im Raum Thiessow gehe der Bestand stark zurück, weiß Stefan Woidig. Seit vier Jahren seien keine Funde mehr gemeldet worden. Der touristische Druck als Auslöser ist wahrscheinlich. So hätten auch Hinweisschilder nicht verhindert, dass der südliche Dünenbereich von Thiessow „zertrampelt“ wurde. Zudem würden Hunde und Katzen die jungen Kreuzottern totbeißen. Die Ringelnatter sei im Biosphärenreservat hingegen stabil und die Glattnatter sporadisch nachgewiesen.

Ranger geben Handlungshinweise

Um für das Thema zu sensibilisieren, gibt es in der Nationalparkhausausstellung in Vitte auf Hiddensee ein großes Plakat zur Kreuzotter sowie einen Flyer zur Hiddenseer Dünenheide mit einem eigenem „Kreuzotter-Kapitel“. „Wir weisen auf unseren naturkundlichen Wanderungen auf die Kreuzotter hin“, erklärt Frank Martitz. Die Ranger würden zudem praktische Handlungshinweise geben. Die Kurverwaltung hängt in ihren Schaukästen in den Orten ebenfalls Kreuzotterplakate auf.

„Für unsere Familiengäste haben wir noch einen kleinen Handzettel mit den auf Hiddensee vorkommenden Schlangenarten entworfen, die wir in der Nationalparkhausausstellung bei Interesse herausgeben“, so Martitz. Auch das Biosphärenreservat Südost-Rügen hat ein Informationsblatt zum Thema, das auf der Internetseite zu finden ist.

Schlangensichtungen, am besten mit Foto, können der Unteren Naturschutzbehörde oder auch dem Nabu gemeldet werden.

Von OZ