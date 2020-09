Vorwurf Vertrauensbruch: Kurdirektorin in Sellin abberufen

Sellin

Nach ihrer Elternzeit sollte Adriana Sodemann eigentlich am Montag wieder ihr Büro in der Selliner Kurverwaltung beziehen und den Dienst als Tourismusmanagerin des zweitgrößten Ostseebades der Insel Rügen antreten. Doch dazu kommt es nicht. Die 34-Jährige ist als Kurchefin abberufen worden.

Bis Ende des Jahres freigestellt

Wie Bürgermeister Reinhard Liedtke auf Nachfrage mitteilte, wurde Adriana Sodemann zum 1. Januar nächsten Jahres gekündigt. Bis zum Ende dieses Jahres ist die Tourismusmanagerin freigestellt. Der Grund: „ Vertrauensbruch“, kommentiert Liedtke knapp. Der Gemeinderat habe sich auf seiner jüngsten Sitzung im nichtöffentlichen Teil mehrheitlich dafür ausgesprochen, sich von der Kurdirektorin zu trennen. Zuvor soll ihr noch Rederecht eingeräumt worden sein.

Sodemann hat sich inzwischen einen Rechtsbeistand genommen und strebt eine gerichtliche Auseinandersetzung an. Mit Verweis auf das Rechtsverfahren will sie sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern, erklärte sie gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG.

Mercedes oder Toyota

Nach OZ-Informationen sollen Streitigkeiten um eine Gehaltsänderung und einen für sie angemessenen Dienstwagen der Marke Mercedes oder Toyota der Hintergrund der Kündigung gewesen sein. Knackpunkt bei der Gehaltsauseinandersetzung soll ein vor ein paar Jahren vereinbarter „Seebrücken-Zuschlag“ in Höhe von 870 Euro für die Kurdirektorin sein, der nun offenbar eingefroren werden sollte.

Aufgabenfeld erweitert

Adriana Sodemann leitet seit 2013 den Kommunalen Eigenbetrieb Kurverwaltung in Sellin. Das Aufgabenfeld erweiterte sich, als die Gemeinde Sellin ein Jahr später die Regie auf der Seebrücke übernahm. Weil sich der Pächter – die Hutter-Hotelgruppe – zurückgezogen hatte und kein neuer Betreiber für das Wahrzeichen der Insel gefunden werden konnte, bewirtschaftet seither die Kurverwaltung auch die Seebrücke mit den beiden Restaurants und dem Veranstaltungssaal samt Hochzeiten. Betriebsleiter ist Wilhelm Wolff.

Der Betrieb auf dem Selliner Seesteg war wegen der Corona-Pandemie am 16. März eingestellt worden. Von den 38 Mitarbeitern inklusive Saisonarbeiter, Praktikanten und Lehrlinge, die in Kurzarbeit waren, gingen ab 21. Mai 25 wieder an Bord. Im April waren bis auf vier alle 40 Mitarbeiter der Kurverwaltung in Kurzarbeit. Zum Eigenbetrieb Kurverwaltung gehören neben zwei Touristinformationen und dem Technikbereich auch der Betrieb des Seglerhafens und das Museum.

Ausschreibung noch offen

Adriana Sodemann, die aus Jelenia Gora ( Hirschberg) in der Woiwodschaft Niederschlesien stammt und seit 2004 in Deutschland lebt, ist seit über einem Jahr in Mutterschutz und Elternzeit. Seit Juni letzten Jahres wird sie von Conrad Bergmann vertreten. Der 35-jährige Bergener hatte einige Jahre auf der Seebrücke gearbeitet, war 2017 zur Information der Kurverwaltung gewechselt und ein Jahr später dann in die Buchhaltung.

Wann und ob überhaupt die Stelle an der Spitze der Selliner Kurverwaltung neu ausgeschrieben wird, sei derzeit noch offen, informierte Bürgermeister Reinhard Liedtke.

Vor einigen Monaten hatte bereits das Ostseebad Boltenhagen im Kreis Nordwestmecklenburg seine Kurdirektorin Claudia Hörl von ihren Aufgaben entbunden. Nach OZ-Informationen sollen hier Genehmigungsprobleme beim Bau der Dünenpromenade den Ausschlag für die fristlose Kündigung gegeben haben.

Von Gerit Herold