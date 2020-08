WFG Vorpommern: Kaum Firmengründungen in Stralsund begleitet

Stralsund

Die Wirtschaftsfördergesellschaft (WFG) Vorpommern wagt einen Rückblick auf die letzten zehn Jahre. Anlass ist die Eröffnung des Coworking-Hotels „Project Bay“ in Lietzow auf Rügen. Es ist das jüngste Vorhaben, das von der Wirtschaftsfördergesellschaft (WFG) Vorpommern begleitet wurde und könnte auch eines der letzten werden, denn die WFG soll aufgelöst werden.

Seit 2010 unterstützte die WFG Vorpommern laut eigenen Angaben hunderte Unternehmen und Gründer in ihren wirtschaftlichen Entwicklungsvorhaben. Insgesamt 135 mit Investitionen verbundene Neuansiedlungen, Gründungen und Erweiterungs- und Verlagerungsvorhaben konnten erfolgreich umgesetzt werden. Vorrangig handelte es sich dabei um kleine und mittlere Betriebe, aber es sind auch markante Projekte mit strukturellen Auswirkungen darunter.

Kaum Neuansiedlungen in Stralsund , viele in Greifswald

Ein Blick auf die umgesetzten Investitionsvorhaben zeigt ein deutliches Ungleichgewicht zu Ungunsten der Hansestadt Stralsund. Während in Greifswald 29 Neuansiedlungen und Unternehmensgründungen begleitet wurden, waren es am Strelasund nur sechs. Das Verhältnis sieht auch bei den Unternehmenserweiterungen und Standortverlagerungen kaum besser aus. Dort steht es zehn zu fünf für die Hansestadt Greifswald.

Großer Profiteur ist hingegen das ländliche Stralsunder Umland mit der Insel Rügen und der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. So werden für den Landkreis Vorpommern-Rügen 25 Neuansiedlungen und 26 Unternehmenserweiterungen ausgewiesen. Im Gegensatz dazu kommt der Landkreis Vorpommern-Greifswald mit der Insel Usedom nur auf 19 Neuansiedlungen und 15 Erweiterungen.

Höhere Aktivität im Greifswalder Umland

Rechnet man die Zahlen von Städten und Kreisen zusammen, bleibt dennoch ein klares Ungleichgewicht bestehen. Während Vorpommern-Greifswald inkl. Hansestadt auf 48 Neuansiedlungen kommt, so sind es für Vorpommern-Rügen inkl. Hansestadt nur 31. Besser sieht es bei den Unternehmens Erweiterungen aus. Mit 31 zu 25 ist diese Bilanz nahezu ausgeglichen.

Erfolgsquote bei Neuansiedlungen unter 5 Prozent

Die WFG will mit den Zahlen für die eigene Arbeit werben. So heißt es in der Pressemitteilung vom Mittwoch: „Jährlich wurden und werden durch das seit 2019 vier-, davor dreiköpfige Beraterteam zwischen 350 und 400 Investitions- und Gründungsvorhaben betreut. Nur ein Teil davon endet mit einem Investitionserfolg. Ein Fakt, der Wirtschaftsförderern Hartnäckigkeit und Eigenmotivation abverlangt.“ Vor allem bei Anfragen für Neuansiedlungen liege die Erfolgsquote bei unter fünf Prozent der betreuten Anfragen. Arbeitsaufwand und Betreuungsintensität seien hingegen auch bei negativen Abschlüssen gleich hoch wie bei den erfolgreichen Projekten.

Erfolgreiche Projekte in Vorpommern-Rügen

Zu erfolgreichen Projekten können unter Gründungen neben „Projekt Bay“ auch GWA Hygiene in Stralsund, BioGemüse Konzept in Süderholz, Keksdieb in Lüssow, Zubzow Eins in Trent auf Rügen gezählt werden. Zu den Unternehmensansiedlungen werden unter anderem biosanica und Akku SYS am Pommerndreieck, Losberger Cover all in Groß Lüdershagen, Prolupin in Grimmen, Euros in Sassnitz-Mukran und in Stralsund mehrere Service Center wie Interact Tele Service, Tele Team und Office People gezählt.

Neukunden gehen auf WFG zu

Die Mehrheit der zuletzt jährlich rund 150 gewonnenen Neukunden geht auf die WFG zu oder wird von den Wirtschaftsförderern akquiriert. Dafür weist die WFG eine Quote von 60 Prozent aus. Von der Landeswirtschaftsförderung oder über Dritte (Geschäftspartner) wurden jeweils rund 20 Prozent an die WFG vermittelt.

Wirtschaftsförderer befinden sich in Auflösung

Ein aktuelles Gutachten bescheinigt den beiden in Vorpommern tätigen Wirtschaftsfördergesellschaften (WFG Vorpommern und Förder- und Entwicklungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald) eine erfolglose und ineffiziente Arbeit. Sie sollen aufgelöst werden, die Aufgaben könnte künftig unter anderem ein noch zu gründender Verein übernehmen.

Von Kay Steinke