Freie Wähler wollen mehr Geld für Sassnitzer Stadtvertreter

Kurz vor dem Ende der Sitzung platzte Nils Peters dann doch der Kragen. „Das ist hier kein Selbstbedienungsladen, das ist die Stadtvertretung Sassnitz!“, wetterte er. Anlass für seinen Ärger war der Inhalt mehrerer Anträge, die die AFW, die Bürger für Sassnitz und der FDP-Abgeordnete Claas Buettler ursprünglich gemeinsam mit der SPD und der AfD eingebracht hatten.

Letztere hatten ihre Unterschriften nach der Kritik der Landes-SPD an der Zusammenarbeit der Fraktionen auf kommunaler Ebene zurückgezogen. Die Antragsteller gingen mit dem Geld um, als sei die Stadtkasse prall gefüllt, kritisierte der CDU-Mann. Dabei sei noch gar nicht klar, ob die Finanzen für die schon geplanten Vorhaben reichen würden. Für die Stadtvertreter sollte künftig auf jeden Fall mehr als bisher rausspringen – meint zumindest die AFW. Ginge es nach der Wählergemeinschaft, würde ab Januar nicht nur das Sitzungsgeld von 30 auf 45 Euro für die Stadtvertreter und die sachkundigen Einwohner erhöht. Auch die Fraktionsvorsitzenden sollten mehr Geld bekommen: 190 statt 160 Euro.

„Nullrunde“ vor fünf Jahren

Von Selbstbedienung will Steffen Schröers nichts hören. Er verweist auf die in diesem Jahr vom Land geänderte Entschädigungsverordnung. „Danach liegt die Obergrenze bei 80 Euro. Die reizen wir lange nicht aus.“ Mit 45 Euro pro Sitzung wären die Sassnitzer Kommunalpolitiker immer noch zurückhaltend, zumal sie in den zurückliegenden Jahren auf eine mögliche Erhöhung ihres Sitzungsgeldes verzichtet hätten. Die Hauptsatzung sei in diesem Punkt zuletzt 2012 geändert worden. Bei einer Anpassung der Beträge hätten die Sassnitzer Stadtvertreter vor fünf Jahren eine „Nullrunde“ absolviert.

Dass die neu gewählte Stadtvertretung sich nun ausgerechnet zuerst mit dem Geld für die neuen Stadtpolitiker beschäftigen sollte, findet der AFW-Mann nicht anstößig. Damit werde das ehrenamtliche Engagement mehr als bisher gewürdigt und anerkannt und ein Anreiz geschaffen, auch weiterhin einer ehrenamtlichen Tätigkeit in der Stadt nachzugehen. Für die Vorbereitung der Sitzungen werde viel Zeit geopfert, in der man sich um das Gemeinwohl statt um die Familie und Partner kümmere. Ginge es nach der AFW, bekäme allerdings jeder Geld, der als Stadtvertreter gewählt oder zum sachkundigen Einwohner ernannt wurde. Unabhängig von der Teilnahme an Sitzungen bekämen sie alle 40 Euro pro Monat als „Sockelbetrag“.

Parkplatzbau am Wedding abgelehnt

Dieser Antrag wird voraussichtlich auf der nächsten Sitzung im Dezember behandelt. Dann soll auch über weitere Änderungen der Hauptsatzung diskutiert werden. Unter anderem haben die Bürger für Sassnitz, die AFW und der fraktionslose Claas Buettler ( FDP) vorgeschlagen, dass der Hauptausschuss künftig öffentlich tagt. In Vorgesprächen dazu haben die Fraktionsvorsitzenden aber bislang keinen Konsens finden können.

Umstritten war auch ein Antrag der oben genannten Stadtvertreter zum Bau öffentlicher Parkplätze an der Weddingstraße. Dort sollte ein Stück des Gehwegs auf der Seite des Sportplatzes für Stellflächen geopfert werden. Auch das, so Peters, koste Geld. Svea Lehmann ( Die Linke) erinnerte daran, dass der Parkplatz am Steinbachweg als Alternative für den geschlossenen Parkplatz am Wedding errichtet wurde. Den Bau weiterer Stellflächen am Wedding in Kooperation mit der städtischen WoGeSa habe die Stadtvertretung in der vergangenen Wahlperiode verhindert. Auch der Antrag für den Alternativstandort an der Weddingstraße wurde abgelehnt.

Stadt soll Ruine erwerben und abreißen

Eine Mehrheit fand sich hingegen für die Erstellung eines hydrogeologischen Gutachtens für einen Bereich des Hochufers an der Großen Kummstraße, ebenfalls am Wedding. Dort tritt Quellwasser aus dem Hang. Die Stadt Sassnitz soll das stoppen, „um die Standsicherheit des Wohngebietes zu sichern“. Aktiv werden soll die Stadt auch an der Bahnhofstraße. Dort steht seit Jahren das Eckhaus in Richtung Birkenweg leer.

Die Ruine, früher ein Betriebssitz des Elektroanlagenbaus Sassnitz und seit Jahren in privater Hand, verfällt zusehends – und fällt jedem ins Auge, der zum Bahnhof geht oder mit dem Zug in Sassnitz ankommt. Die Mehrheit der Stadtvertreter hat jetzt die Verwaltung beauftragt, das Grundstück zu erwerben. „Die Ruine sollte dann abgerissen werden“, schlägt Steffen Schröers vor. Bis zu einer möglichen anderen Nutzung könnten auf dem Areal Parkplätze entstehen.

Ob alle die Anträge, die am Dienstag hauptsächlich mit den Stimmen von SPD, FDP, AfD, AFW und BfS beschlossen wurden, in die Tat umgesetzt werden können, bezweifeln CDU und Linke. „Wir wissen jetzt schon, dass vieles gar nicht machbar sein wird“, sagte Svea Lehmann. „Wenn der Haushalt steht, werden wir sehen, was davon noch übrig bleibt“, sagte sie mit skeptischem Blick auf die Beschlüsse.

