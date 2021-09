Binz

Das Greifswalder Koeppenhaus und die Wolfgang-Koeppen-Stiftung laden zu zahlreichen Diskussionen in MV ein. Ziel der Veranstalter ist es, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Dies passiert auf einer Tour, die mit einem historischen VW-Bulli absolviert wird. Nächste Station am 7. September ist um 15 Uhr in Binz am Schmachter See (Promenade). Zu Gast ist Schauspieler Christian Brückner, der sich auch als Synchronsprecher (u. a. Robert De Niro) verdient gemacht hat. Christian Brückner liest einen Auszug aus Don DeLillos „Die Stille“. Ein Buch mit verblüffenden Parallelen zur aktuellen Pandemie-Situation in der Welt.

Zusammen mit dem Journalisten Jörg-Dieter Kogel führt er durch den Nachmittag. Dabei sollen viele Themen angesprochen werden, etwa Klimawandel, Digitalisierung, Artenschwund, Arbeitslosigkeit, Migration, Energiewende, Pandemien. „Reden wir drüber, wenn schon im Parlament so wenig dazu gesagt wird. Und reden wir darüber, was wir vom nächsten Parlament erwarten – in Schwerin und in Berlin“, so die Veranstalter.

