Bergen

Während sich eine Partei gegen Wahlwerbung auf Plakaten entscheidet, setzen andere sogar vermehrt auf das traditionelle Mittel. „Tatsächlich hängen diesmal viele Plakate in Bergen“, räumt Matthias Ewert ein. Der Malermeister ist Spitzenkandidat der CDU und amtierender Präsident der Stadtvertretung. „Wir haben in den vergangenen Legislaturperioden auf Plakate verzichtet.“ Diesmal aber habe man sich anders entschieden und Plakate erstellen lassen. Die sind eher schlicht und personalisiert. Unter dem Porträt der Kandidaten prangt einheitlich der Schriftzug „bergAuf. Für Bergen auf den Punkt.“ Diesen Slogan ließen sich die Kandidaten auch auf verschiedenfarbige T-Shirts drucken. „Damit wollten wir ausdrücken, dass Menschen individuell sind und die Welt zugleich bunt ist.“ Eine bestimmte Klientel wolle seine Partei nicht ansprechen, so Ewert. „Wir wollen flächendeckend alle Bürger von der Jugend bis zu den Senioren ansprechen und das spiegelt sich auch bei unseren Kandidaten wider.“ Die Shirts kommen bei öffentlichen Aktionen wie der gemeinsamen Plakatierung zum Einsatz, bei der jeder Kandidat 50 Plakate eigenhändig mit Kabelbindern an Masten und Schildern aufgehängte. Nächste Gelegenheit zur Anprobe ist der Aktionstag der Erlebniswelt Rugard am Donnerstag, bei dem sozial schwache Familien freien Eintritt haben und den sein Stadtverband unterstütze. Ihre Inhalte transportiere die CDU eher über die sozialen Medien und vor allem ihre Zeitung „Bergen-Kurier“. Die steckten die mit ihren bunten Shirts bewehrten Christdemokraten in einer Auflage von 7500 Stück in die Briefkästen Bergener Haushalte.

Ähnlich halten es auch die Bergener Freien Wähler. „Wir haben insgesamt 150 Plakate gehängt“, sagt Sprecher Jan Scheel. Die Farben orange und blau habe man von der Mutter-Organisation übernommen. Weil die Freien ihre neun Kandidaten auf einem Foto zeigen, kommen sie mit nur zwei verschiedenen Motiven aus. Drei zentrale Anliegen sind unter dem Gruppenfoto aufgeführt: „Für eine kurzfristige Ersatzlösung des Parkplatzes Nonnensee“, „Für mehr bezahlbaren Wohnraum“ und „Für die Schwimmhalle“ will man sich einsetzen. Das zweite Motiv, auf dem es heißt, „Straßenausbaubeitrag abgeschafft!“ habe man gewählt, weil die Freien sich die Abschaffung der Regelung als Verdienst anrechnen und es ja auch für Bergen relevant sei. „Die Anwohner der Ringstraße machen sich angesichts der Instandsetzung schon so ihre Gedanken“, glaubt Scheel. „Im Gegensatz zu anderen Parteien, in denen Ärzte und Rechtsanwälte kandidieren, überzeugen wir durch Bürgernähe“, sagt Scheel. Als Gastwirt habe er das Ohr nahe an den Sorgen und Nöten der Menschen. Über die Plakate hinaus sei man in den sozialen Netzwerken etwas aktiv und verlege sich ansonsten auf Ortsbegehungen und Bürgergespräche wie jüngst im Parkhotel. „Die Bürger haben die Qual der Wahl, die in diesem Jahr eben etwas vielfältiger ist“, glaubt er.

Das Bergener Bündnis tritt zwar in dieser Konstellation erstmals an, kann aber schon auf Erfahrungen aus der laufenden Wahlperiode zurückblicken, als einige der jetzt 17 Kandidatinnen um Carmen und Wolfgang Kannengießer die Fraktion Bürger Bündnis Bergen (BBB) bildeten. Neu hinzu kam nun auch der Arzt Uwe Rühlow, der zwar sieht, „dass wir eine Menge Papiermüll produzieren“, aber dennoch bei der ersten Kandidatur nicht auf bewährte Formen verzichten möchte. „Ich denke, die Hälfte der Bergener informiert sich noch nicht über die Neuen Medien“, glaubt Rühlow. Dass sich das BB für die Farbe violett entschied, habe rein ästhetische Gründe und bedeute nicht etwa, dass man sich zwischen den politischen Richtungen blau und rot einordne. Das Motto „Unabhängig – konstruktiv - im Dialog“ solle das Anliegen, sich in der neuen Stadtvertretung im Sinne der Stadt besser als bisher zu verständigen, betonen, so Rühlow.

Uwe Driest